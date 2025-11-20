Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजार विक्रमी पातळीच्या जवळ बंद; सेन्सेक्स तब्बल 446 अंकांनी वाढला; हे शेअर्स फायद्यात!

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजार गुरुवारी वाढीसह हिरव्या रंगात बंद झाले. बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 मध्ये मोठी वाढ होत सप्टेंबर 2024 मध्ये नोंदवलेल्या त्यांच्या रेकॉर्ड पातळीच्या जवळ पोहोचले आहेत. .बीएसई सेन्सेक्सने दिवसात 85,801.70 अशी इंट्राडेमध्ये उच्चांक पातळी गाठल्यानंतर, दिवसाच्या शेवटी 446 अंकांनी वाढून 85,632 वर बंद झाला. तर निफ्टी 50 नेही 52 आठवड्यांचा नवीन उच्चांक 26,246.65 गाठला आणि शेवटी 139 अंकांनी वाढून 26,192 अंकांवर बंद झाला. .Bajaj शेअर्समध्ये मोठी वाढ सेन्सेक्समध्ये Bajaj Finance, Bajaj Finserv आणि Reliance Industries हे टॉप गेनर्स ठरले. याउलट Asian Paints, Titan आणि HCLTech हे प्रमुख लूजर्स ठरले.निफ्टीवर Eicher Motors, Bajaj Finance आणि Bajaj Finserv हे टॉप गेनर्स ठरले. तर Asian Paints, Titan आणि HCLTech हे प्रमुख लूजर्स ठरले..52 आठवड्यांतील उच्चांक गाठलेले शेअर्सMahindra & Mahindra Financial ServicesRadico Khaitan Eicher Motors Hitachi Energy IndiaHero MotoCorp AIA Engineering Chennai Petroleum Corporation Reliance Industries SBI Life Insurance CompanyAxis Bank .ऊर्जा, फायनान्शियल शेअर्सची मोठी खरेदी ऊर्जा, फायनान्शियल, केमिकल्स, ऑटो आणि FMCG या क्षेत्रांमध्ये मजबुती दिसून आली.यात मोठ्या प्रमाणात शेअर्स खरेदी झाली. सोबतच IT आणि मिड–स्मॉल कॅप शेअर्समध्येही थोडी वाढ झाली. याउलट, मीडिया, PSU बँका, फार्मा, हेल्थकेअर आणि रिअल्टी क्षेत्रात घसरण झाली.दरम्यान, Nifty SmallCap 100 निर्देशांक 0.05% नी घसरला, तर Nifty MidCap 100 निर्देशांक 0.02% नी वाढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.