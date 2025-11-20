Share Market

Stock Market Today : आज भारतीय शेअर बाजार विक्रमी पातळीच्या जवळ बंद; सेन्सेक्स तब्बल 446 अंकांनी वाढला; हे शेअर्स फायद्यात!

Sensex and Nifty Closing: आजच्या बाजारात फायनान्शियल व ऑइल & गॅस या सेक्टरमध्ये जोरदार वाढ झाली. तर जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेतांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजारावर विश्वास वाढला.
Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजार गुरुवारी वाढीसह हिरव्या रंगात बंद झाले. बेंचमार्क निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 मध्ये मोठी वाढ होत सप्टेंबर 2024 मध्ये नोंदवलेल्या त्यांच्या रेकॉर्ड पातळीच्या जवळ पोहोचले आहेत.

