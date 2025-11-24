Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढला तर IT आणि सार्वजनिक बँकांचे शेअर्स फायद्यात

Sensex and Nifty : शुक्रवारी प्रॉफिट-बुकिंगच्या दबावामुळे भारतीय शेअर बाजार कोसळला होता. मात्र आज बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली आहे
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची या आठवड्याची सुरुवात जोरदार झाली. आज आयटी आणि बँक शेअर्समध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांक मजबूत उघडले.

मागील आठवड्यातील शेवटच्या दिवशी झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले होते. मात्र आज सकाळी सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 85,300 वर तर निफ्टी 26,100 अंकांवर व्यवहार करत होते.

