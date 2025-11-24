Stock Market Today : शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढला तर IT आणि सार्वजनिक बँकांचे शेअर्स फायद्यात

Indian Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची या आठवड्याची सुरुवात जोरदार झाली. आज आयटी आणि बँक शेअर्समध्ये झालेल्या तीव्र वाढीमुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि शेअर बाजारातील सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांक मजबूत उघडले.मागील आठवड्यातील शेवटच्या दिवशी झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले होते. मात्र आज सकाळी सेन्सेक्स 100 अंकांनी वाढून 85,300 वर तर निफ्टी 26,100 अंकांवर व्यवहार करत होते..या शेअर्सवर लक्ष्य आजच्या बाजारात गुंतवणूकदारांचे मुख्यतः Tata Power Company, HG Infra Engineering, Entertainment Network (India), RKEC Projects, NBCC, Kotak Mahindra Bank,Adani Green Energy,Tata Steel या शेअर्सवर लक्ष्य असणार आहे..Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .सकाळच्या सत्रातील व्यवहारनिफ्टीमधील Tech Mahindra, Hindalco Industries, TCS, Dr Reddy's Labs आणि ICICI Bank या प्रमुख वाढणारे शेअर्समध्ये वाढ झाली तर Reliance Industries, SBI Life Insurance, Trent, Apollo Hospitals आणि Cipla यात घसरण दिसून आली..HG Infra चे शेअर्स 6% वाढले HG Infra Engineering च्या शेअर्समध्ये सोमवारी सकाळी तब्बल 6% ची मोठी वाढ झाली. कंपनीला 1,415 कोटी रुपये किमतीचा मोठा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला..New Labour Rules for Women Workers : महिला आणि गिग कामगारांसाठी मोठी खुशखबर! आजपासून नवे नियम लागू! जाणून घ्या काय सुविधा मिळणार? .भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.5%S&P Global संस्थेने सोमवारी जारी केलेल्या आपल्या अहवालात सांगितले की, भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.5% असणार आहे. दरम्यान, FY27 साठी S&P ने भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज कमी करून 6.2% केला आहे, ज्याचे प्रमुख कारण शुल्क टॅरिफ (Tarrif) असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करार झाला तर सध्याची अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.