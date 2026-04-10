Stock Market Today: शेअर बाजाराची उसळी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; मात्र मोठ्या नफ्यानंतरही TCS चे शेअर्स घसरले

Sensex and Nifty Today: कालच्या घसरणीनंतर आज पुन्हा आठवड्याच्या शेवटी भारतीय शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील बाजारांमधील वाढ होत असताना आज भेतीय बाजारातील निफ्टी 50 आणि सेन्सेक्स या निर्देशांकांमध्ये वाढ दिसून आली..सकाळी 9.17 वाजता, निफ्टी 50 निर्देशांक 131 अंकांनी वाढून 23,906 वर व्यवहार करत होता, तर सेन्सेक्स 358 अंकांनी वाढून 76,980 अंकांवर व्यवहार करत होता. पुढे सेन्सेक्स 500 अंकापर्यंत वाढला. दरम्यान, व्यापक बाजारात निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी स्मॉलकॅप हे निर्देशांक अनुक्रमे 1.29 टक्के आणि 1.25 टक्क्यांनी वाढून व्यवहार करत होते..Why Stock Market Crash Today: काल तेजी, आज क्रॅश! शेअर बाजार अचानक का कोसळला? जाणून घ्या 5 मोठी कारणं.सकाळचे व्यवहार सकाळच्या सत्रात Shriram Finance, Bajaj Finserve, Eicher Motors, The New India Assurance Company, Relaxo Footwears, GE Vernova T&D India, Avanti Feeds, Aegis Logistics आणि Aixs Bank हे शेअर्स टॉप गेनर्स होते. दरम्यान, Future Lifestyle Fashions, Sun Pharmaceutical Industries, Mphasis , LTIMindtree, आणि Tech Mahindra हे शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत होते. . 'IT' शेअर्स फोकसमध्येकाल देशांतर्गत पातळीवर, TCS ने जानेवारी-मार्च या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केल्यामुळे आज IT सेक्टरमधील शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे. Wipro च्या शेअर्समध्ये वाढ पाहायला मिळाली.TCS मध्ये घसरण झाली. .TCS शेअर घसरलेकाल जाहीर झालेल्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालानंतर आज TCS च्या शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. BSE वर शेअर सुमारे 2% नी घसरून ₹2,530 पर्यंत पोहोचला. कालच्या निकालात कंपनीने चौथ्या तिमाहीत एकत्रित निव्वळ नफ्यात वार्षिक आधारावर 12% वाढ नोंदवली असून हा नफा ₹13,718 कोटींवर पोहोचला आहे. याचबरोबर, ऑपरेशन्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही 10% वाढ होऊन ते ₹70,698 कोटी झाले आहे.निकालांसोबतच कंपनीने गुंतवणूकदारांसाठी प्रति शेअर ₹31 अंतिम लाभांश जाहीर केला आहे. मात्र, चांगल्या आर्थिक कामगिरीनंतरही शेअरमध्ये घसरण झाल्याने बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे..Post Office Scheme: 300 रुपयांची बचत 15 लाखांचा फंड! व्याजतूनच मिळतील तब्बल 4.40 लाख; पोस्ट ऑफिस योजनेचा जबरदस्त फायदा.IPO बाजारOm Power Transmission चा IPO आज दुसऱ्या दिवशी खुला असून 13 एप्रिलला बंद होणार आहे. आतापर्यंत या IPOला 0.4% प्रतिसाद मिळाला आहे.Property Share Investment Trust चा IPO आजपासून खुला होणार असून हा ₹244.65 कोटी रुपयांचा फ्रेश इश्यू आहे. हा IPO 16 एप्रिलला बंद होणार असून 24 एप्रिलला तर्याचे बाजारात लिस्टिंग होणार आहे.