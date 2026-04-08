Stock Market Today: ट्रम्पच्या शस्त्रसंधीच्या निर्णयानंतर शेअर बाजार उसळला! सेन्सेक्स 2600 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स फायद्यात?

Sensex and Nifty 50 Today: आज सकाळीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण सोबतचा संघर्ष थांबवून चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी उसळी बघायला मिळाली. शस्त्रसंधी झाल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव घसरले त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मग शेअर बाजारात गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. .सकाळी 9:16 वाजता निफ्टी निर्देशांक 749 अंकांनी वाढून 23,886 वर पोहोचला, तर सेन्सेक्स तब्बल 2600 अंकांनी उसळून 77,200 वर ट्रेड होत होता.शेअर बाजारातील सर्वच सेक्टरमध्ये वाढ दिसून येत आहे. ऑटो, बँकिंग आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स सेक्टर सुमारे 4% ने वाढले आहेत, तर रिअल्टी सेक्टर तब्बल 5% ने उसळला आहे..बाजारातील व्यवहार सेन्सेक्सवर GACM Technologies, InterGlobe Aviation, Aditya Birla Real Estate, Aki India, आणि Hindustan Petroleum Corporation हे शेअर्स टॉप गेनर्स ठरले. तर निफ्टीवर InterGlobe Aviation, Larsen & Toubro, Shriram Finance, Adani Ports आणि Adani Enterprises या शेअर्समध्ये मोठी वाढ दिसून आली. दरम्यान, ONGC, Coal India आणि Tech Mahindra यामध्ये घसरण दिसून आली..कच्चे तेल स्वस्त अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामावर सहमती झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. त्यामुळे ब्रेंट क्रूडचा दर 13.6% ने घसरून $94.42 प्रति बॅरल झाला आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला..IPO बाजार Emiac Technologies चा IPO सबस्क्रिप्शनचा आज शेवटचा दिवस आहे. Safety Controls and Devices च्या IPO सबस्क्रिप्शनचाही आज शेवटचा दिवस आहे. ह्या 48 कोटी रुपयांच्या आयपीओला 1.59 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे.