Share Market

Stock Market Today : सौम्य वाढीनंतर शेअर बाजारात घसरण; मात्र 'Titan' च्या शेअरमध्ये तेजी; IRFC शेअर्स देखील चर्चेत

Sensex and Nifty : सेक्टोरल पातळीवर, मेटल निर्देशांकात 1 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर, BSE मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांक स्थिर पातळीवर व्यवहार करत आहेत.
stock market opening 29 december

stock market opening

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजारात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात सकारात्मक झाली. किरकोळ वाढीसह सोमवारी शेअर बाजार उघडला. आशियायी बाजारातील वाढीचा परिणाम सेंसेक्स आणि निफ्टीवर दिसून आला. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून बाजारातून पैसा काढण्याची भूमिका आणि वर्षाचा शेवट असल्याने कमी व्यवहार होत असल्याने वाढ मर्यादित राहिली.

Loading content, please wait...
Stock Market
Titan
Stock Market Analysis
Share Price
Indian Stock Market Today
Stock Market Opening

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com