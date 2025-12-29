Stock Market Today : सौम्य वाढीनंतर शेअर बाजारात घसरण; मात्र 'Titan' च्या शेअरमध्ये तेजी; IRFC शेअर्स देखील चर्चेत

Indian Stock Market Today : भारतीय शेअर बाजारात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात सकारात्मक झाली. किरकोळ वाढीसह सोमवारी शेअर बाजार उघडला. आशियायी बाजारातील वाढीचा परिणाम सेंसेक्स आणि निफ्टीवर दिसून आला. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून बाजारातून पैसा काढण्याची भूमिका आणि वर्षाचा शेवट असल्याने कमी व्यवहार होत असल्याने वाढ मर्यादित राहिली..आज बाजाराच्या सुरुवातीला किरकोळ वाढीनंतर सकाळी 10.20 वाजता शेअर बाजारात सेंसेक्स 56 अंकांनी घसरून 84,984 वर व्यवहार करत होता. तर निफ्टीदेखील 12 अंकांनी घसरून 26,029 अंकांवर व्यवहार करत आहे..Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .निफ्टीमध्ये Hindalco, Asian Paints, Tech Mahindra, Tata Steel, आणि NTPC या प्रमुख शेअर्समध्ये वाढ झाली. तर, Reliance Industries, Bajaj Finserv, Axis Bank, Bajaj Finance, आणि Tata Consumer या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली..IRFC च्या शेअर्समधील 5 दिवसांची तेजी थांबलीइंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) च्या शेअर्समध्ये आज 1.91% घसरण झाली आहे. आजच्या व्यवहारात IRFC च्या शेअरने इंट्राडे उच्चांकी पातळी ₹137.10 तर इंट्राडे नीचांकी पातळी ₹130.50 गाठली.दरम्यान, शेअरमध्ये 23,91,686 शेअर्सचा व्यवहार झाला असून, हा आकडा मागील पाच दिवसांच्या सरासरी 20,65,920 शेअर्सच्या तुलनेत 15.77 टक्क्यांनी अधिक आहे..Stock Market Holiday : NSE कडून 2026 साठी सुट्ट्यांची यादी जाहीर; 15 दिवस शेअर बाजार बंद! 1 जानेवारीला बाजार सुरू राहणार? .टायटन कंपनीच्या शेअर्समध्ये वाढनव्या ‘beYon’ या ब्रँडअंतर्गत मुंबईत पहिले डायमंड लॅब स्टोअर सुरू करण्याच्या तयारीमुळे टायटन कंपनीच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली. लॅबमध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या हिऱ्यांची मागणी वाढत असताना, हा निर्णय कंपनीसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.