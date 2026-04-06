Stock Market Today: ट्रम्पच्या धमकीनंतर शेअर बाजार लाल! Adani आणि Tata शेअर फोकसमध्ये; कोणते शेअर्स घसरले?

Sensex and Nifty 50 Today: आज एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याची भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात झाली. त्यामुळे घासरणेचे सत्र सलग सहाव्या आठवड्यातही कायम आहे. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आणि त्यामुळे शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीसह झाली. .बाजार उघडल्यानंतर सेन्सेक्स 370 अंकांनी घसरून 72,949 अंकांवर तर निफ्टी 50 निर्देशांक 110 अंकांनी घसरून 22,603 अंकांवर व्यवहार करत होता.व्यापक बाजारात मात्र मिश्र चित्र पाहायला मिळाले. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांकात सुमारे 0.36 टक्क्यांची वाढ झाली, तर निफ्टी स्मॉलकॅपमध्ये 0.05 टक्क्यांची किरकोळ घसरण नोंदवली गेली..बाजार का कोसळला?अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जर इराणने 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' पूर्णपणे खुली केली नाही, तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्प आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करेल अशी धमकी दिली. आणि त्यासाठी त्यांनी मंगळवारी रात्री 8 वाजेपर्यंतची मुदतही दिली आहे.मात्र ट्रम्प यांच्या धमकीची पर्वा न करता, इराणने सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनी तेव्हाच पूर्णपणे खुली केली जाईल, जेव्हा युद्धाच्या परिणामी झालेल्या नुकसानीची भरपाई केली जाईल. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा एकंदरीत परिणाम शेअर बाजार दिसून आला आणि बाजार कोसळला..बाजारातील व्यवहार सकाळच्या सत्रात बाजार उघडल्यानंतर सेन्सेक्सवर ETERNAL, SUNPHARMA, ADANIPORTS, TATASTEEL, KOTAKBANK, आणि INDIGO हे शेअर्स टॉप लूसर्स होते. तर, TRENT, POWERGRID, INFY, TCS, TECH M आणि TITAN हे शेअर्स टॉप गेनर्स होते. दरम्यान, सेक्टरनिहाय पहिले तर -फार्मा क्षेत्रात सर्वाधिक दबाव दिसून आला. ऑइल अँड गॅस आणि रिअल्टी क्षेत्रातील शेअर्सही घसरले. मात्र या सर्वांमध्ये IT क्षेत्राने वाढ नोंदवली. .IPO बाजार Emiac Technologies चा IPO चा आज पाचवा दिवस आहे. हा IPO 8 एप्रिलला बंद होईल. आतापर्यंत याला 0.48 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे. Safety Controls and Devices या कंपनीचा IPO आजपासून गुंतवणुकीसाठी खुला होईल. हा IPO देखील 8 एप्रिलला बंद होईल.