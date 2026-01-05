Share Market

Stock Market Today : अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचा फटका! शेअर बाजार ‘लाल’, सोनं तेजीत; Reliance Industries ने गाठला नवा उच्चांक

Sensex and Nifty : अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलामधील कारवाईमुळे गुंतवणूकदार सावध मात्र कंपन्यांच्या चांगल्या तिमाही निकालामुळे बाजारात एकदम मोठी घसरण झाली नाही.
Sensex, Nifty in Red Amid Geopolitical Tensions; Gold Rallies, Reliance Industries Shines

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Indian Stock Market Today : नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घासारणीत झाली. मुख्य निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी माध्यम घासारणीसह व्यवहार करत होते. बाजारात शेअर कंपन्यांचे चांगले तिमाही निकाल गुंतवणूकदारांना उत्साह देत होते, मात्र व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे वाढलेल्या जागतिक तणावाबाबत गुंतवणूकदार सावध होताना दिसले त्यामुळे आज शेअर बाजारात घसरण बघायला मिळाली.

