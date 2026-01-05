Stock Market Today : अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचा फटका! शेअर बाजार ‘लाल’, सोनं तेजीत; Reliance Industries ने गाठला नवा उच्चांक

Indian Stock Market Today : नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सोमवारी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घासारणीत झाली. मुख्य निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी माध्यम घासारणीसह व्यवहार करत होते. बाजारात शेअर कंपन्यांचे चांगले तिमाही निकाल गुंतवणूकदारांना उत्साह देत होते, मात्र व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे वाढलेल्या जागतिक तणावाबाबत गुंतवणूकदार सावध होताना दिसले त्यामुळे आज शेअर बाजारात घसरण बघायला मिळाली. .सकाळी 9.35 वाजता निफ्टी 35 अंकांनी खाली येत 26,294 वर व्यवहार करत होता तर बीएसई सेन्सेक्स निर्देशांक 168 अंकांनी घसरून 85,593 अंकांवर व्यवहार करत होता. सकाळच्या बाजारात घसरण होत असताना Reliance Industries चा शेअरने मात्र 'ऑल टाइम हाय' गाठला असून सकाळी तो 1608 रुपायांवर व्यवहार करत होता. .Stocks to Buy : 35% पर्यंत रिटर्नची संधी! गुंतवणूकदारांसाठी एक्स्पर्ट्सनी निवडले ‘हे 3’ सुपर शेअर्स .आजच्या बाजारात महत्त्वाच्या घडामोडी आणि तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालानंतर DMart, Bajaj Finance, Marico, Vedanta आणि Hindustan Zinc हे शेअर्स फोकसमध्ये राहण्याची शक्यता आहे..टॉप गेनर्स SJVN Ltd.Foce India Ltd.CSB Bank Ltd.Sobha Ltd.Ujjivan Small Finance Bank Ltd.टॉप लूझर्स Sai Silks (Kalamandir) Ltd.Future Lifestyle Fashions Ltd.IDBI Bank Ltd.HCL Technologies Ltd.Avanti Feeds Ltd..LIC Loss : जीवन सुरक्षा देणाऱ्या LIC ची सिगारेट कंपनीत गुंतवणूक; पण बसला ११,००० कोटींचा फटका.जागतिक बाजारात सोनं महागलं अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर जागतिक स्थरावर भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली असून जागतिक बाजारात सोमवारी सोन्याच्या भावात1% पेक्षा जास्त वाढ झाली. याचबरोबर इतर मौल्यवान धातूंच्याही किमती वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.