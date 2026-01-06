Stock Market Today : शेअर बाजार 'लाल' रंगात उघडला; अमेरिकन टॅरिफचा दबाव, मात्र तिमाही निकालांमुळे 'हे' शेअर्स तेजीत

Indian Stock Market Today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी घसरणीसह उघडला. अमेरिकेकडून नवीन टॅरिफ लावण्याचा शक्यतेचा धोका आणि अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलामधील लष्करी कारवाईमुळे वाढलेल्या जागतिक तणावामुळे बाजारात घसरण बघायला मिळाली. मात्र कंपन्यांकडून येत असलेल्या तिमाही निकालाचे अपडेट्समुळे बाजारात नफ्याची शक्यता अजूनही असल्याचे दिसून येते. .सकाळी 9.50 वाजता निफ्टी निर्देशांक 29 अंकांच्या घसरून 26,221 अंकांवर तर बीएसई सेन्सेक्स 200 अंकांनी खाली येत 85,239 अंकांवर व्यवहार करत होता. .BSNL Plan : नवीन वर्षात BSNL चे 2 दमदार प्लॅन लाँच! अनलिमिटेड कॉलिंग, 500GB डेटा आणि 450+ टीव्ही चॅनल्स फ्री; प्लॅन ऐकून थक्क व्हाल.टॉप गेनर्स TECHMKOTAKEBANKICICIBANKINDIGOTATASTEEL टॉप लूझर्स ITCADANIPORTSHDFCBANKRELIANCETRENT.बाजारातील अपडेट्स तिसऱ्या तिमाही निकालानंतर Kotak Mahindra Bank शेअर्समध्ये 2% वाढ चांगल्या तिमाही निकालानंतर L&T Finance शेअर्समध्ये 3% वाढMotilal Oswal कडून ‘Buy’ रेटिंग दिल्याने Groww शेअर्स 3% वाढलेTata Motors PV शेअर्स 3% पेक्षा अधिक घसरले.Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?.2026 मध्ये मोठ्या कंपन्यांचे IPO येणार2026 मध्ये IPO साठी सज्ज असलेल्या नव्या युगातील कंपन्यांची यादी गेल्या वर्षाइतकीच मोठी होताना दिसत आहे. PhonePe, Zepto, Oyo, Boat, Infra.Market, Shadowfax यांसह अनेक कंपन्या प्राथमिक शेअर विक्री (Primary Issue) आणि ऑफर फॉर सेल (OFS) यांच्या माध्यमातून सुमारे 50,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.