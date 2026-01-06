Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार 'लाल' रंगात उघडला; अमेरिकन टॅरिफचा दबाव, मात्र तिमाही निकालांमुळे 'हे' शेअर्स तेजीत

Sensex and Nifty : अमेरेकन टॅरिफच्या दबावाने बाजारात घसरण झाली असली तरी तिमाही निकालांमुळे बाजारात तेजी येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
Vinod Dengale
Indian Stock Market Today : मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी घसरणीसह उघडला. अमेरिकेकडून नवीन टॅरिफ लावण्याचा शक्यतेचा धोका आणि अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलामधील लष्करी कारवाईमुळे वाढलेल्या जागतिक तणावामुळे बाजारात घसरण बघायला मिळाली. मात्र कंपन्यांकडून येत असलेल्या तिमाही निकालाचे अपडेट्समुळे बाजारात नफ्याची शक्यता अजूनही असल्याचे दिसून येते.

