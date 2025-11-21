Share Market

Stock Market Today : शेअर बाजार आठवड्याच्या शेवटी लाल रंगात बंद; फक्त तीन शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर!

Sensex and Nifty Today : सेन्सेक्सवर इंट्राडे ट्रेडिंगदरम्यान तब्बल 182 शेअर्सनी 52 आठवड्यांतील नीचांकी स्तर गाठला. यामध्ये Thermax, Saregama India, Vedant Fashions, Clean Science, Deepak Nitrite, Bata India आणि PCBL Chemical या कंपन्यांचे शेअर्सही समाविष्ट आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमधील दोन दिवसांची तेजी थांबली. दिवसभरात सेन्सेक्स 401 अंकांनी कोसळून 85,231 तर निफ्टीदेखील 131 अंकांनी खाली येत 26,060 वर बंद झाला.

