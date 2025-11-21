Stock Market Today : शेअर बाजार आठवड्याच्या शेवटी लाल रंगात बंद; फक्त तीन शेअर्सवर गुंतवणूकदारांची नजर!

Indian Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी मोठी घसरण पाहायला मिळाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमधील दोन दिवसांची तेजी थांबली. दिवसभरात सेन्सेक्स 401 अंकांनी कोसळून 85,231 तर निफ्टीदेखील 131 अंकांनी खाली येत 26,060 वर बंद झाला. .आज बहुतेक सेक्टर्समध्ये दबाव दिसून आला. बँका, ऊर्जा, वित्तीय सेवा, मेटल, रिअल्टी, कंझ्युमर ड्यूरेबल्स, ऑइल अँड गॅस, मिडकॅप्स आणि केमिकल्स या सर्वांवर आज दबाव होता. तसेच IT, मीडिया, हेल्थकेअर आणि FMCG सेक्टरमध्येही काही प्रमाणात घसरण झाली. दरम्यान, आजच्या बाजारात ऑटो सेक्टर हा एकमेव तुलनेने मजबूत दिसत होता. .बाजार कोसळण्याचे कारण काय? अमेरिकेच्या जॉब डेटा आकडेवारीमध्ये वाढ झाल्याने डिसेंबरमध्ये US फेड दरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. याच कारणामुळे जगभरातील तसेच आशियाई बाजारांमध्ये मोठी घसरण पहायला मिळाली. फेड दर जर कमी झाले नाही तर अमेरिकन बँका पैसे गुंतवणुकीला चांगला व्याजदर देतील. त्यामुळे भारतीय बाजाराबाबत परकीय गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली. .मुख्य गेनर्स DCM Shriram Ltd. (6.20%)Foce India Ltd. (3.18%)Five-Star Business Finance Ltd. (4.30%)DCB Bank Ltd. (2.73%)Infibeam Avenues Ltd.(2.67%)मुख्य लूजर्सGE Vernova T&D India Ltd (5.58%)Sterlite Technologies Ltd (5.57%)EFC (4.93%)Bajaj Consumer Care Ltd. (4.84%)Federal-Mogul Goetze (India) Ltd. (4.64%).निफ्टीच्या सात शेअर्समध्ये 10% पेक्षा वाढ शेअर बाजार कोसळला असाल तरी Apex Frozen Foods, Astec Lifesciences, Magellanic Cloud आणि Nintec Systems या सात शेअर्समध्ये 10% पेक्षा जास्त वाढ झाली. .फक्त या तीन शेअर्सवर नजर आजच्या बाजारात Vodafone Ideaने तब्बल 74.62 कोटी शेअर्सचा व्यवहार केला. तर Growwमध्ये 18.26 कोटी शेअर्स आणि PhysicsWallahमध्ये 16.23 कोटी शेअर्सची ट्रेडिंग झाली. त्यामुळे दिवसभरात गुंतवणूकदारांची नजर मुख्यतः या तीन शेअर्सवर केंद्रित होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.