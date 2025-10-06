Stock Market Closing: शेअर बाजारात जोरदार तेजी; सेन्सेक्स 580 अंकांनी वाढला, काय आहे कारण?

Stock Market Closing Today: आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी बाजारात उत्साह दिसून आला. व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स आणि निफ्टी जोरदार वाढीसह बंद झाले. मिडकॅप शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाले, आयटी, फार्मा आणि बँकिंग शेअर्समध्येही खरेदी दिसून आली. मेटल आणि एफएमसीजी निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले.व्यवहाराच्या शेवटी, सेन्सेक्स 582.95 अंकांनी किंवा 0.72 टक्क्यांनी वाढून 81,790.12 वर बंद झाला. निफ्टी 183.40 अंकांनी किंवा 0.74 टक्क्यांनी वाढून 25,077.65 वर बंद झाला..आजच्या व्यवहारात आयटी क्षेत्रातील TCS आणि Tech Mahindra यांचे शेअर्स तब्बल 3 टक्क्यांनी वाढले. याशिवाय Axis Bank, Kotak Mahindra Bank आणि Eternal या शेअर्समध्येही गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. दुसरीकडे Tata Steel, Adani Ports, Power Grid, ITC, NTPC आणि Trent हे शेअर्स घसरणीसह बंद झाले..फक्त मोठ्या कंपन्यांपुरतीच ही तेजी मर्यादित नव्हती. NSE वरील मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही गुंतवणूकदारांनी दमदार खरेदी केली. निफ्टी मिडकॅप 100 निर्देशांक 0.89 टक्क्यांनी वाढला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.28 टक्क्यांनी वाढला..सेक्टरवाइज पाहिल्यास बहुतेक सर्वच निर्देशांक हिरव्या रंगात बंद झाले. निफ्टी आयटी, बँकिंग आणि फायनान्शिअल सेक्टरमध्ये सर्वाधिक तेजी होती. बँकिंग क्षेत्रातील खरेदीमुळे शेअर बाजार तेजीत होता. HDFC Bank आणि Kotak Mahindra Bank यांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील बिझनेस अपडेटनंतर बँकिंग शेअर्समध्ये प्रचंड खरेदी झाली. परिणामी बँक निफ्टी सलग पाचव्या दिवशी वाढीसह बंद झाला आणि सुमारे 500 अंकांनी वाढून 56,100 च्या जवळ पोहोचला..DMart Stock Price: डीमार्टच्या प्रॉफिटमध्ये 15 टक्के वाढ; तरीही शेअर 3 टक्के घसरला, गुंतवणूक करावी का?.जागतिक स्तरावरूनही बाजाराला मोठा पाठिंबा मिळाला. आशियाई बाजारात सकारात्मक वातावरण दिसून आले, ज्यात जपानचा निक्केई 225 निर्देशांक सर्वाधिक वाढला. वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्सही 0.4 टक्क्यांनी वर होते..आयटी शेअर्सने बाजाराला आणखी बळ दिले. निफ्टी आयटी निर्देशांकातील सर्व 10 शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले आणि हा निर्देशांक सुमारे 2 टक्क्यांनी वाढला. त्यात TCS आणि Tech Mahindra या दोन्ही शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाली..Tata Group: तुमच्या खिशात 14,996 रुपये असतील तर, तुम्ही टाटा कंपनीचे पार्टनर बनू शकता, कसं ते जाणून घ्या.शेअर बाजारातील तेजी आणि IPO संबंधित परकीय गुंतवणुकीच्या ओघामुळे रुपया 5 पैशांनी मजबूत होत 88.74 प्रति डॉलपरवर पोहोचला. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयातील ही वाढ बाजारातील वाढत्या विश्वासाचं आणि चांगल्या गुंतवणुकीच्या वातावरणाचं द्योतक आहे..एकूणच, आयटी आणि बँकिंग शेअर्सच्या दमदार कामगिरीसोबतच जागतिक बाजारातून मिळालेला पाठिंबा आणि रुपयातील वाढ या कारणांमुळे भारतीय शेअर बाजारात आज पुन्हा तेजी दिसून आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.