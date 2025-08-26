Stock Market Closing: शेअर बाजारात भूकंप! सेन्सेक्स 849 अंकांनी कोसळला; कोणत्या कारणांमुळे झाली घसरण?

आज शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सेंसेक्स-निफ्टीसोबतच मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही घसरण दिसून आली. अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयासह FII विक्रीने बाजारातील घसरण वाढवली..Stock Market Closing Today: शेअर बाजारात आज मोठी घसरण पाहायला मिळाली. व्यापाराच्या अखेरच्या क्षणी सेंसेक्स तब्बल 849 अंकांनी कोसळून 80,786 अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टी 255 अंकांनी घसरून 24,712 वर स्थिरावला. बँक निफ्टीत देखील मोठी घसरण झाली आणि तो 688 अंकांनी घसरून 54,450 अंकांवर बंद झाला. चलन बाजारातही दबाव दिसून आला. .आज बाजारात जवळपास सर्वच सेक्टर्स लाल रंगात बंद झाले. फक्त FMCG मध्ये थोडीफार खरेदी दिसली. फार्मा, आयटी आणि रिअल्टी शेअर्सवर मात्र मोठा दबाव दिसून आला. निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1 टक्क्यांहून अधिक पडला..Most Expensive Metal: जगातील सर्वात महागडा धातू कोणता? किंमत इतकी जास्त की सोनं-चांदीही स्वस्त वाटेल.शेअर बाजार घसरणीची प्रमुख कारणेअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी लागू केलेल्या टॅरिफ आदेशामुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.ट्रंपच्या कडक भूमिकेने बाजारात अनिश्चितता वाढली.परदेशी गुंतवणूकदार (FIIs) सातत्याने विक्री करत राहिले.रिटेल गुंतवणूकदारांनी देखील खरेदीतून हात आखडता घेतला.निफ्टी आणि बँक निफ्टीतील महत्त्वाचे टेक्निकल लेव्हल तुटल्यामुळे स्टॉपलॉस ट्रिगर झाले.टेक्निकलदृष्ट्या देखील बाजारात घसरण वाढल्याचे दिसून आले.देशांतर्गत हॅवीवेट शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली.परदेशी गुंतवणूकदार (FII) सातत्याने शेअर्स विक्री करत आहेत. 25 ऑगस्टला त्यांनी 2,466.24 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले.ऑगस्ट महिन्यात आतापर्यंत FII कडून एकूण 28,217.26 कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे..Gold Rate Today: सणासुदीच्या तोंडावर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; काय आहे आजचा भाव?.सेंसेक्सचे बहुतांश शेअर्स लाल रंगात बंद झाले. सर्वाधिक घसरण Sun Pharmaceutical, Tata Steel, Bajaj Finance, Trent आणि Mahindra & Mahindra (M&M) मध्ये झाली. तर Hindustan Unilever, Maruti Suzuki आणि ITC सारखे काही शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले..आज मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली. त्यामुळे निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्स 1.62% घसरला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप 100 इंडेक्स 2.03% नी कोसळला. सेक्टरवाइज परफॉर्मन्समध्ये आज फक्त FMCG मध्ये थोडी स्थिरता दिसली. इतर सर्व इंडेक्स घसरले. निफ्टी रिअल्टी इंडेक्स 2% पेक्षा जास्त घसरला..FAQsQ1. आज कोणते शेअर्स सर्वाधिक गडगडले?- Sun Pharma, Tata Steel, Bajaj Finance, Trent आणि M&M मध्ये सर्वाधिक घसरण दिसली.Q2. कोणते शेअर्स हिरव्या रंगात बंद झाले?- Hindustan Unilever, Maruti Suzuki आणि ITC या शेअर्समध्ये थोडी वाढ दिसली.Q3. कोणते सेक्टर्स सर्वाधिक दबावाखाली राहिले?- FMCG वगळता सर्व सेक्टर्स गडगडले; निफ्टी रिअल्टी इंडेक्स 2% पेक्षा जास्त पडला.Q4. बाजार कोसळण्यामागची मुख्य कारणे काय आहेत?- अमेरिकेचे 25% अतिरिक्त टॅरिफ, आशियाई बाजारातील घसरण आणि FII कडून मोठ्या प्रमाणात विक्री ही प्रमुख कारणे आहेत.Q5. FII ने किती विक्री केली?- फक्त 25 ऑगस्टला 2,466.24 कोटी रुपयांची विक्री केली, तर ऑगस्ट महिन्यात एकूण 28,217.26 कोटींची विक्री केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.