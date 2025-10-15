Stock Market Opening: शेअर बाजार वाढीसह उघडला; निफ्टी 80 अंकांनी वधारला, कोणत्या शेअर्समध्ये तेजी?

Stock Market Opening Today: आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात वाढीसह झाली. सकाळी बाजार उघडताच सेन्सेक्स 300 अंकांनी आणि निफ्टी जवळपास 100 अंकांनी वाढला. बँक निफ्टीही 160 अंकांनी वर गेला. बाजारात सुमारे 70 टक्के तेजीचा (bullish) ट्रेंड दिसत होता. विशेष म्हणजे निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी आयटी इंडेक्स तब्बल 300 अंकांनी वाढला..कोणते शेअर्स वाढले?निफ्टी 50 निर्देशांकावर Jio Financial, HDFC Life, Asian Paints, SBI Life, Bajaj Finance, NTPC आणि Nestle India यांचे शेअर्स तेजीत होते. दुसरीकडे Tech Mahindra, Axis Bank, Infosys आणि Titan यांचे शेअर्स घसरले..जागतिक संकेत कसे आहेत?आशियाई बाजारांमधील मिश्र संकेतांदरम्यान भारताचा मूड ‘इंटरेस्टिंग’ आहे. जपानचा निक्केई 400 अंकांनी वर, तर हाँगकाँग आणि शांघाय कंपोजिटमध्ये थोडी घसरण होती. तरीही GIFT निफ्टीमुळे भारतीय बाजारात सुरुवातीला तेजी दिसली..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.काल परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) तब्बल ₹7,048 कोटींची विक्री केली. पण देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) सलग 35 व्या दिवशी खरेदी केली, काल DIIने जवळपास ₹3,700 कोटींची खरेदी केली. यामुळे स्पष्ट संकेत मिळतो की भारतीय फंड हाऊसेस अजूनही बाजारावर विश्वास ठेवून घसरणीत खरेदी करत आहेत..अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध पुन्हा सुरु झालं आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला इशारा दिला की जर चीनने अमेरिकेकडून सोयाबीन विकत घेतलं नाही, तर व्यापार संबंध संपुष्टात येऊ शकतात. या वक्तव्यानंतर आशियाई बाजारात अस्थिरता दिसली.अमेरिकन बाजारांत मात्र दिवसाच्या शेवटी थोडी सुधारणा झाली. Dow Jones निर्देशांक दिवसाच्या तळावरून 800 अंकांनी वर येऊन 200 अंकांनी वाढीसह बंद झाला.आज Dow Futures 50 अंकांनी वर आहेत, म्हणजे बाजार हळूहळू स्थिर होतोय..Premium|CIBIL Score: सिबिल स्कोअर नसतानाही लोन कसं मिळवायचं?.कंपन्यांच्या निकालांवर बाजाराचे लक्षआज Axis Bank, HDFC Life, Angel One, L&T Finance, Oberoi Realty अशा दिग्गज कंपन्यांचे निकाल जाहीर होतील. काल Tech Mahindra आणि ICICI Lombard यांनी चांगले निकाल सादर केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.