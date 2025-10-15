Share Market

Stock Market Opening: शेअर बाजार वाढीसह उघडला; निफ्टी 80 अंकांनी वधारला, कोणत्या शेअर्समध्ये तेजी?

Stock Market Opening Today: आज देशांतर्गत शेअर बाजार हिरव्या रंगात उघडले. सेन्सेक्स 300 अंकांनी आणि निफ्टी जवळजवळ 100 अंकांनी वधारला. बँक निफ्टी 160 अंकांनी वधारला.
Stock Market Opening Today
Stock Market Opening TodaySakal
राहुल शेळके
Updated on

Stock Market Opening Today: आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात वाढीसह झाली. सकाळी बाजार उघडताच सेन्सेक्स 300 अंकांनी आणि निफ्टी जवळपास 100 अंकांनी वाढला. बँक निफ्टीही 160 अंकांनी वर गेला. बाजारात सुमारे 70 टक्के तेजीचा (bullish) ट्रेंड दिसत होता. विशेष म्हणजे निफ्टी मिडकॅप आणि निफ्टी आयटी इंडेक्स तब्बल 300 अंकांनी वाढला.

Loading content, please wait...
Share Market
Business
Finance
Stock Market
Stock
bse
BSE Sensex

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com