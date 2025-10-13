Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOने केले निराश; फक्त 1.23 टक्के प्रीमियमसह लिस्टिंग, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

Tata Capital IPO Listing: टाटा समूहाच्या बहुचर्चित टाटा कॅपिटलच्या आयपीओची आज शेअर बाजारात लिस्टिंग झाली. मात्र, या लिस्टिंगमुळे गुंतवणूकदार निराश झाले आहेत. कंपनीचा शेअर बीएसईवर फक्त 1.23% प्रीमियमसह 330 रुपयांवर लिस्ट झाला. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर केवळ 4 रुपयांचा फायदा झाला.हा आयपीओ या वर्षातील सर्वात मोठा इश्यू ठरला होता, ज्याचा आकार तब्बल ₹15,512 कोटी रुपये होता. कंपनीने आयपीओसाठी प्राइस बँड ₹310 ते ₹326 ठरवला होता. मात्र, लिस्टिंग पाहता बाजारातील उत्साह थोडा ओसरला आहे. .टाटा कॅपिटलच्या आयपीओसाठी ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मध्ये आधीपासूनच फारसे सकारात्मक संकेत नव्हते. लिस्टिंगपूर्वी या आयपीओचा जीएमपी शून्यावर आला होता, म्हणजे गुंतवणूकदारांमध्ये विशेष उत्साह नव्हता. लिस्टिंगच्या अगोदर जीएमपीमध्ये चढ-उतार दिसले, पण शेवटी पुन्हा घसरणच झाली. त्यामुळे लिस्टिंगपूर्वीच “कमकुवत सुरुवात” होईल अशी अपेक्षा होती आणि ती खरी ठरली..सब्स्क्रिप्शन किती झाले?लिस्टिंग फारशी चांगली नसली तरी सब्स्क्रिप्शन आकडे चांगले होते. टाटा कॅपिटलच्या आयपीओला एकूण 1.95 पट प्रतिसाद मिळाला.संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (QIBs) कोटा 3.42 पट भरला.नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (NIIs) यांनी 1.98 पट सब्स्क्रिप्शन केले.तर रिटेल गुंतवणूकदारांनी 1.10 पट सब्स्क्रिप्शन केले.म्हणजेच मोठ्या फंडांकडून विश्वास दाखवला गेला, पण किरकोळ गुंतवणूकदार थोडे सावध राहिले..एलआयसीची मोठी गुंतवणूकआयपीओपूर्वी अँकर इन्व्हेस्टर्सकडून ₹4,642 कोटी उभे करण्यात आले. यामध्ये अनेक मोठ्या देशी आणि परदेशी संस्थांचा सहभाग होता. भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) सर्वात मोठा अँकर गुंतवणूकदार ठरला, त्याने तब्बल ₹700 कोटींचे 2.15 कोटी शेअर्स खरेदी केले..Premium|Tata Group: रतन टाटांच्या निधनानंतर टाटांच्या साम्राज्याला मोठा धक्का; गुंतवणूकदारांचे 7 लाख कोटींचे नुकसान .गुंतवणूकदारांनी काय करावे?विश्लेषकांचे मत आहे की, कंपनीचा व्यवसाय मजबूत आहे आणि दीर्घकालीन विचार करता ‘होल्ड’ करणं फायदेशीर ठरू शकतं. अपर प्राइस बँडवर कंपनीचं मूल्यांकन FY25 बुक व्हॅल्यूच्या 4.1 पट आणि कमाईच्या 33 पट आहे. जे सेक्टरच्या सरासरीपेक्षा थोडं स्वस्त आहे. एडेलवाइस मनी, आनंद राठी, आणि केनरा बँक सिक्युरिटीज या ब्रोकरेज हाऊसेसनी या आयपीओला ‘सब्स्क्राइब - लॉंग टर्म’ असे रेटिंग दिले आहे..एसपी तुलसियन इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायजर्सच्या विश्लेषक गीतांजली केडिया यांनी मात्र आधीपासूनच या आयपीओपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या मते, जर लिस्टिंगवर थोडा नफा झाला असेल, तर तो बुक करावा, कारण या शेअरला चांगली वाढ दाखवायला वेळ लागू शकतो..सॅमको सिक्युरिटीजचे विश्लेषक राज गैकर यांचे मत थोडं वेगळं आहे. त्यांच्या मते, “लिस्टिंगदरम्यान परफॉर्मन्स कमकुवत असला तरी कंपनीचा फायनान्शियल परफॉर्मन्स मजबूत आहे, तर हा शेअर लाँग टर्ममध्ये वाढू शकतो.”.Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .त्यामुळे ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे त्यांनी ‘Buy and Hold’ ही स्ट्रॅटेजी ठेवावी. अल्पकालीन चढ-उतारांकडे लक्ष न देता दीर्घकालीन परताव्यावर फोकस करावा. नवीन गुंतवणूकदारांसाठी मात्र गैकर यांनी सल्ला दिला आहे की, “थोडं थांबा, बाजार स्थिर झाल्यावर आणि कंपनीच्या पुढील क्वार्टरचा परफॉर्मन्स पाहून निर्णय घ्या.”.नोंद: गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्या. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.