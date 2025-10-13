Share Market

Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOने केले निराश; फक्त 1.23 टक्के प्रीमियमसह लिस्टिंग, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?

Tata Capital IPO Listing: टाटा कॅपिटलचा आयपीओ आज शेअर बाजारात फक्त 1.23% प्रीमियमसह 330 रुपयांवर लिस्ट झाला. गुंतवणूकदारांना अपेक्षित परतावा मिळाला नाही. मात्र तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी संयम ठेवावा.
राहुल शेळके
Tata Capital IPO Listing: टाटा समूहाच्या बहुचर्चित टाटा कॅपिटलच्या आयपीओची आज शेअर बाजारात लिस्टिंग झाली. मात्र, या लिस्टिंगमुळे गुंतवणूकदार निराश झाले आहेत. कंपनीचा शेअर बीएसईवर फक्त 1.23% प्रीमियमसह 330 रुपयांवर लिस्ट झाला. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर केवळ 4 रुपयांचा फायदा झाला.

हा आयपीओ या वर्षातील सर्वात मोठा इश्यू ठरला होता, ज्याचा आकार तब्बल ₹15,512 कोटी रुपये होता. कंपनीने आयपीओसाठी प्राइस बँड ₹310 ते ₹326 ठरवला होता. मात्र, लिस्टिंग पाहता बाजारातील उत्साह थोडा ओसरला आहे.

