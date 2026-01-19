Stock Market Today : ट्रम्पची एक धमकी आणि शेअर बाजार झाला 'लाल'! मात्र ह्या शेअरमधील गुंतवणूकदार मालामाल

Indian Stock Market Today : देशाच बजेट सादर होण्यासाठी अवघे 2 आठवडे बाकी असताना आज अचानक भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात मोठ्या घसरणीने झाली. ट्रम्प यांची धमकी आणि जागतिक व्यापार तणाव वाढण्याची भीती पुन्हा वाढल्यामुळे आणि मोठ्या कंपन्यांच्या मिश्रित नफ्याच्या अहवालामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीवर दबाव पडला आणि बाजार कोसळला. .आज सकाळी निफ्टी निर्देशांक 183 अंकांनी कोसळून 25,512 वर तर सेंसेक्स तब्बल 555 अंकांनी कोसळून 83,012 अंकांवर व्यवहार करत होता. .बाजारात आज सकाळी Interglobe Aviation, Tech Mahindra, Axis Bank, HUL, Bajaj Finance हे टॉप गेनर्स आहेत. तर ICICI Bank, TMPV, Reliance Industries, Wipro, Max Healthcare हे टॉप लूझर्स आहेत..Gold Rate Today : बापरे! आज अचानक सोनं-चांदी इतकी का वाढली? चांदीने तर इतिहास रचला; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे भाव.जागतिक बाजारातील अपडेट्स आज भारतीय बाजाराप्रमाणे जागतिक बाजारांमध्येही घसरण दिसली कारण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी काही युरोपीय देशांवर नवीन टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे व्यापार युद्धाची भीती पुन्हा वाढली. अमेरिका आणि युरोपमधील इक्विटी फ्युचर्स घसरले, आशियाई बाजारही कमजोर झाले, तर सोनं आणि चांदीने जोरदार वाढ दाखवली. चीनचे शेअर्स मात्र या ट्रेंडला विरोधात राहिले. दरम्यान यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळले असून आज सोनं-चांदीचे भाव उच्चांकावर पोहचले आहेत..IPO ने दिला दुप्पट रिटर्न Bharat Coking Coal (BCCL) च्या IPO ने आज जोरदार लिस्टिंग केले असून शेअर्स तब्बल 95.7% एवढ्या प्रीमियमवर बाजारात लिस्ट झाले. म्हणजेच, IPO प्राइसच्या तुलनेत शेअर्सची किंमत जवळपास दुप्पट वाढली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला..IPO Market : 20 जानेवारीला उघडणार मोठा IPO! GMP मध्ये वाढीचे संकेत; गुंतवणूक करण्याआधी वाचा डिटेल्स.HDFC बँक चर्चेततिसऱ्या तिमाहीत HDFC बँकेचा निव्वळ नफा 11% वाढून 18,654 कोटी वर पोहोचला आहे त्यामुले बँकेच्या शेअर्स आज वाढले आहेत. नफ्यामुळे HDFC बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत आणि गुंतवणूकदारांमध्ये आता सकारात्मक वातावरण दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.