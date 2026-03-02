Share Market

Share Market Update: अमेरिका-इराण युद्धामुळे बाजार कोसळला, पण 'या' सेक्टरमधील शेअर्समध्ये जोरदार उसळी; 13% पर्यंत वाढ! कारण काय?

Defence Sector Shares Gain Today: संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये वाढ झाली असताना प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी मात्र सकाळच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात घसरले.
Stock Market Crash Amid US-Iran War, But Defence Stocks Surge Up to 13% – Here’s Why

Vinod Dengale
Updated on

Stock Market Shares : जागतिक राजकारणात सध्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजार दुपारी 12 वाजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात कोसळला. यात सेन्सेक्स तब्बल 1200 अंकांनी खाली आला. संपूर्ण बाजारात सर्व क्षेत्रात विक्रीचा दबाव दिसून आल्याने ही घसरण झाली, मात्र एवढी मोठी घसरण होत असताना देखील एका विशिष्ट क्षेत्रातील शेअर्सने जोरदार भरारी घेतली आहे. ते म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स.

