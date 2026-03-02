Share Market Update: अमेरिका-इराण युद्धामुळे बाजार कोसळला, पण 'या' सेक्टरमधील शेअर्समध्ये जोरदार उसळी; 13% पर्यंत वाढ! कारण काय?

Stock Market Shares : जागतिक राजकारणात सध्या इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मार्च महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय शेअर बाजार दुपारी 12 वाजपर्यंत मोठ्या प्रमाणात कोसळला. यात सेन्सेक्स तब्बल 1200 अंकांनी खाली आला. संपूर्ण बाजारात सर्व क्षेत्रात विक्रीचा दबाव दिसून आल्याने ही घसरण झाली, मात्र एवढी मोठी घसरण होत असताना देखील एका विशिष्ट क्षेत्रातील शेअर्सने जोरदार भरारी घेतली आहे. ते म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्स. .आज बाजार उघडल्यानंतर सुरुवातीला संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये विशेष काही फरक नव्हता पण नंतर जेव्हा बाजार कोसळला आणि अमेरिका-इराण युद्धाच्या बातम्या येत होत्या तअसे या क्षेत्रात जोरदार वाढ दिसून आली. यात Bharat Electronics आणि Paras Defence and Space Technologies यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स सुमारे 12 टक्क्यांपर्यंत वाढले..Gold Rate Today: होळीच्या दिवशी आनंदाची बातमी! सोनं झालं स्वस्त, चांदी मात्र तेजीत; महाराष्ट्रात 1 तोळ्याचा भाव किती? .Paras Defence शेअर्स 13% वाढलेशेअर बाजारात Paras Defence and Space Technologies या कंपनीचे शेअर्स सकाळी 12 वाजेपर्यंत NSE सेन्सेक्सवर तब्बल 13 टक्क्यांहून अधिक वाढून सुमारे 722.5 प्रति शेअरपर्यंत पोहोचले.त्यासोबतच, Bharat Electronics चे शेअर्सही जवळपास 2 टक्क्यांनी वाढून 452.75 वर व्यवहार करत होते. तर Hindustan Aeronautics च्या शेअरमध्येही वाढ दिसून आली आणि तो सुमारे 1 टक्क्यांपर्यंत वाढला..शेअर्स का वाढले?पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या या ताज्या संघर्षामुळे आणि सध्याच्या पाकिस्तान-अफगाणिस्थान संघर्षामुळे विविध देशांमध्ये संरक्षण सज्जतेकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. याचाच परिणाम भारतीय शेअर बाजारात दिसून येत आहे. .FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या.या संघर्षामुळे क्षेपणास्त्रे, देखरेख प्रणाली, ड्रोन, दारूगोळा आणि रडार तंत्रज्ञान यांसारख्या संरक्षण उपकरणांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची आणि व्यवसायाच्या संधी वाढण्याच्या अपेक्षेने संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित शेअर्समध्ये खरेदीचा कल दिसून येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.