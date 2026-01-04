Gold Silver Price Impact : अमेरिकेने छेडलेल्या युद्धाचा परिणाम सोने-चांदी दरांवर; गुंतवणूकदारांसाठी इशारा

International War Economic Impact : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जागतिक बाजारात प्रचंड अस्थिरता पाहायला मिळत असून त्याचा थेट परिणाम सोने व चांदीच्या दरांवर होत आहे. अमेरिकन डॉलर निर्देशांक ९८.५ च्या आसपास स्थिर असतानाच अमेरिकी शेअर बाजारात किरकोळ वाढ झाली आहे. मात्र गेल्या आठवड्यात शेअर बाजार कोसळलेला असतानाही अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाल्याचे पहायला मिळालं..दरम्यान, वर्षाच्या सुरूवातीलच सोने चांदीच्या दराने चांगलीच उसळी घेऊन पुन्हा दरात घसरण झाल्याचे पहायला मिळालं. वर्षाच्या अखेरीस आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅमला दिड लाखांवर गेला होता तो नव्या वर्षांत शेअर मार्केट बंद होताना १ लाख ३६ हजारांवर येऊन थांबला. तर चांदीच्या दरानेही २ लाख ५५ हजारांची घेतलेली उसळी नव्या वर्षांत शांत होत २ लाख ३६ हजारांवर येऊन थांबली. १९७९ नंतर जगभरात पहिल्यांदाच चांदी आणि सोन्याने अशी उच्चांकी दरवाढ घेतल्याचे बोलले जात आहे..भारतीय बाजारात MCX वर सोन्याच्या फ्युचर्समध्ये आठवड्याच्या सुरुवातीला तीव्र घसरण झाली. एका दिवसात सुमारे ३.६ टक्क्यांची घसरण नोंदली गेली, जी गेल्या दोन महिन्यांतील सर्वात मोठी घसरण आहे. सध्या दर ₹१,३४,३०० ते ₹१,३३,२०० प्रति १० ग्रॅम या आधार पातळीवर टिकून राहिल्यास पुन्हा ₹१,३८,७०० पर्यंत उसळीची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र ₹१,३३,२०० च्या खाली ठोस घसरण झाल्यास आणखी दबाव वाढू शकतो..दरम्यान, अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्याच्या वृत्तामुळे जागतिक राजकीय तणाव प्रचंड वाढला आहे. रशिया–युक्रेन संघर्ष, ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले आणि तेलपुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने–चांदीकडे पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वळण होण्याची शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात अमेरिकेचा रोजगार अहवाल, ISM उत्पादन निर्देशांक आणि चीनचा महागाई डेटा बाजाराच्या दिशेला निर्णायक ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.