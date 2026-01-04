Share Market

Gold Silver Price Impact : अमेरिकेने छेडलेल्या युद्धाचा परिणाम सोने-चांदी दरांवर; गुंतवणूकदारांसाठी इशारा

US Conflict Impact Commodities : अमेरिकेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम सोने व चांदीच्या दरांवर होऊ शकतो. बाजारात अस्थिरता वाढण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.
us-war-impact-gold-silver-price-investor-alert

Sandeep Shirguppe
International War Economic Impact : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जागतिक बाजारात प्रचंड अस्थिरता पाहायला मिळत असून त्याचा थेट परिणाम सोने व चांदीच्या दरांवर होत आहे. अमेरिकन डॉलर निर्देशांक ९८.५ च्या आसपास स्थिर असतानाच अमेरिकी शेअर बाजारात किरकोळ वाढ झाली आहे. मात्र गेल्या आठवड्यात शेअर बाजार कोसळलेला असतानाही अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाल्याचे पहायला मिळालं.

