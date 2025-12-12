YouTube वर Share Market चे Video बघता का? चमत्कारिक नफा मिळवण्याच्या आश्वासनामागील खरं सत्य काय? नक्की वाचा विषय २.५२ कोटींचा आहे

गुजरातमधील वलसाड येथे राहणाऱ्या साठ वर्षीय व्यक्तीला शेअर बाजारात प्रचंड नफा मिळवून देण्याच्या आमिषाने तब्बल २.५२ कोटी रुपयांना गंडा घालण्यात आला. ही फसवणूक यूट्यूबवरील एका साध्या व्हिडिओच्या लिंकपासून सुरू झाली आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपपर्यंत पोहोचली..शेअर बाजारात छोटी-मोठी गुंतवणूकपीडित वृद्ध गेल्या अनेक वर्षांपासून शेअर बाजारात छोटी-मोठी गुंतवणूक करत होते. एप्रिल २०२४ मध्ये ते यूट्यूबवर शेअर बाजाराशी संबंधित एक व्हिडिओ पाहत होते. व्हिडिओच्या खालील लिंकवर क्लिक करताच त्यांच्या मोबाईलवर अज्ञात व्हॉट्सअॅप क्रमांकावरून संदेश आला. त्यात विचारण्यात आले की, तुम्हाला शेअर बाजारात पैसे गुंतवायचे आहेत का आणि कोणत्या क्षेत्रातील शेअर्समध्ये स्वारस्य आहे..खरी फसवणूक सुरूवृद्धाने होकार दिल्यानंतर त्यांना तात्काळ एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये टाकण्यात आले. तिथून खरी फसवणूक सुरू झाली. ग्रुपमधील लोक सतत गुंतवणुकीचे सल्ले देत होते. विश्वास संपादन करण्यासाठी सुरुवातीला थोडाफार नफाही दाखवला. काही दिवसांनी स्वतःला नितीन शर्मा म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने फोन केला आणि पोर्टफोलिओ तयार करून देण्याचे आश्वासन दिले. अधिक पैसे गुंतवल्यास प्रचंड नफा होईल, असे सांगितले..Premium|Share Market: शेअर बाजारात नवे आव्हान; ट्रम्प-मोदी गणित आणि गुंतवणूकदारांची फरफट.वृद्धाने विश्वास ठेवला अन्...वृद्धाने विश्वास ठेवला आणि फसव्या लोकांनी पाठवलेले UK-IND Fast Trading नावाचे बनावट अॅप मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केले. फसवणूक करणाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांची कंपनी सेबीमध्ये नोंदणीकृत आहे. नंतर तेजस कुमार नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीने संपर्क साधला आणि गुंतवणुकीची रक्कम विचारली. सुरुवातीला पाच लाख, नंतर दहा लाख आणि मग वीस लाख अशा टप्प्याटप्प्याने पैसे पाठवले गेले. एप्रिल ते मे या दोन महिन महिन्यांत एकूण २ कोटी ५२ लाख रुपये या अॅपद्वारे हस्तांतरित झाले..३३ कोटी रुपयांचा दिखावाअॅपवर त्यांना ३३ कोटी रुपयांचा दिखावा नफा दाखवण्यात आला. हा नफा पाहून वृद्ध आणखी उत्साही झाले. जेव्हा त्यांनी पैसे काढण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा फसव्या लोकांनी ६६ लाख रुपयांची ब्रोकरेज फी भरा, अशी मागणी केली. वृद्धाने पैसे नाहीत, असे सांगितले. त्यानंतर नितीन शर्मा, तेजस कुमार यांच्यासह इतरांचे फोन बंद पडले किंवा ते फी भरण्यासाठी सतत तगादा लावू लागले..तक्रार दाखलशेवटी कुटुंबीयांशी चर्चा केल्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण फसवणूक असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी लगेच सायबर क्राइम हेल्पलाइनवर संपर्क साधला आणि गांधीनगर येथील सीआयडी क्राइम सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. तक्रारीत नितीन शर्मा, यशवी जैन, निकिता जयस्वाल, तेजस कुमार जैन आणि संबंधित बँक खातेधारकांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत..Share Market Fraud: ‘उच्च नफा मिळेल’च्या आमिषाखाली व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग फसवणूक; सायबर पोलिसांनी ७० लाखांचा फ्रॉड उघडला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.