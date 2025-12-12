Share Market

YouTube वर Share Market चे Video बघता का? चमत्कारिक नफा मिळवण्याच्या आश्वासनामागील खरं सत्य काय? नक्की वाचा विषय २.५२ कोटींचा आहे

How YouTube and WhatsApp Scams Exploit Trust : वलसाडमधील ६० वर्षीय वृद्धाला यूट्यूबवरील साध्या व्हिडिओपासून सुरू झालेल्या बनावट शेअर बाजार अॅप आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप फसवणुकीत तब्बल २.५२ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला.
गुजरातमधील वलसाड येथे राहणाऱ्या साठ वर्षीय व्यक्तीला शेअर बाजारात प्रचंड नफा मिळवून देण्याच्या आमिषाने तब्बल २.५२ कोटी रुपयांना गंडा घालण्यात आला. ही फसवणूक यूट्यूबवरील एका साध्या व्हिडिओच्या लिंकपासून सुरू झाली आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुपपर्यंत पोहोचली.

