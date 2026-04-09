Why Stock Market Crash Today: काल तेजी, आज क्रॅश! शेअर बाजार अचानक का कोसळला? जाणून घ्या 5 मोठी कारणं

Sensex and Nifty Crash Today: शेअर बाजारात कधी चढ-उतार होतील हे सांगता येत नाही मात्र जर कधी मोठी घटना झाली तर त्याचे परिणाम काही दिवस बाजारावर दिसतात. काल एक दिवस आधीच अमेरिका-इराण युद्ध थांबल्यामुळे शेअर बाजार जोरदार तेजी दिसून आली. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार खूप दिवसांनंतर आनंदात होते कारण सेन्सेक्स तब्बल 2600 अंकांनी वाढला होता. मात्र आज गुरुवारी 9 एप्रिलला मात्र भारतीय शेअर बाजारावर मोठा दबाव दिसून आला. निफ्टी 50 निर्देशांक 238 अंकांनी खाली आला तर सेन्सेक्स तब्बल 938 अंकांनी कोसळला..बाजारातील सकाळच्या सत्रात 3 तासात झालेल्या या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे तब्बल ₹1.5 लाख कोटींचे नुकसान झाले. त्यामुळे बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण दिसून आले. अस नेमकं एका दिवसात काय झालं की बाजार एवढा कोसळला? चला जाणून घेऊयात याचे कारण...जागतिक कमजोर संकेतआजचा बाजार कोसळण्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे कमजोर जागतिक संकेत. अमेरिकेद्वारे इरानसोबतच्या युद्धात केलेली शस्त्रसंधी सध्या संशयास्पद वाटत आहे. इस्राइलने लेबनॉनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर खरंच अमेरिकेकडून युद्ध थांबले का हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आणि त्याचे परिणाम बाजारात दिसले..कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची भीतीकच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये पुन्हा एकदा तेजी येण्याची शक्यता दिसत आहे. आजच सकाळी काल स्वस्त झालेले कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा वाढले. जर तेल महाग झाले तर त्याच्या परिणाम महागाईमध्ये आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे जर बाजारात गुंतवणूक असेल तर महागाईच्या काळात कंपनीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्यातून मिळणार नफा कमी होतो. सोबतच केंद्रीय बँका पुढच्या काही काळासाठी व्याजदर जास्त ठेऊ शकतात अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या सराव गोष्टींचा विचार करता गुंतवणूकदर सावध झाले आणि बाजारात शेअर्सची विक्री वाढली परिणामी बाजार घसरला..आशियायी बाजारात घसरणजागतिक दबावामुळे आज आशियायी बाजारातही घसरण बघायला मिळाली. त्यामुळे त्याचा परिणामी भारतीय बाजारावर दिसून आला..परदेशी गुंतवणूकदारांकडून विक्रीविदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सध्या मोठ्या प्रमाणात पैसा काढला जात आहे. जागतिक संकट, वाढती महागाई आणि त्यामुळे मजबूत होणारा डॉलर यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसा काढून तो इतर सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत असल्याने बाजारावर दबाव दिसत आहे..औद्योगिक उत्पादनावर परिणामऊर्जा संकटामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊन औद्योगिक खर्च वाढू शकतो आणि उत्पादन कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम मागणी आणि आर्थिक वाढीवर होईल, जे शेअर बाजारासाठी एक नकारात्मक चिन्ह आहे..तज्ज्ञांच्या मते, शेअर बाजारातील सध्याची घसरण तात्पुरती असू शकते, परंतु जोपर्यंत भू-राजकीय परिस्थिती आणि तेलाच्या किमती स्थिर होत नाहीत, तोपर्यंत बाजार अस्थिर राहील. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी आणि घाईचे निर्णय घेणे टाळावे.