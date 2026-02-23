Shilchar Technologies Stock: शिल्चर टेक्नॉलॉजीज: (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ३८७०)

शेअर बाजार भूषण ओक; शेअर बाजार विश्लेषकवेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जेची मागणीही निरंतर वाढतीच आहे. त्यामुळे ऊर्जा आणि ऊर्जावहन क्षेत्रात सध्या भरपूर भांडवली गुंतवणूक होताना दिसते. १९८६ मध्ये स्थापित आणि गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील गवसाड येथे उत्पादन संयंत्र असलेली शिल्चर टेक्नॉलॉजीज ही देशातील प्रमुख ट्रान्सफॉर्मर उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. .वीज कंपन्या, नवीकरणीय ऊर्जा कंपन्या, सिमेंट, पोलाद, साखर अशा आणि इतर अनेक कंपन्यांना ही कंपनी ट्रान्सफॉर्मर पुरवते. कंपनीची सध्याची वार्षिक उत्पादनक्षमता ७,५०० एमव्हीए असून, ही संपूर्ण उत्पादनक्षमता सध्या वापरली जाते आहे, जे मालाच्या उत्तम मागणीचे निदर्शक आहे. कंपनीने २०१८ मध्ये ३,००० एमव्हीए आणि २०२४ मध्ये आणखी ३,५०० एमव्हीए इतकी क्षमता वाढवली आहे. कंपनी पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आणि डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर अशा दोन्ही प्रकारचे ट्रान्सफॉर्मर बनवते आणि अलीकडेच कंपनीने फेराईट ट्रान्सफॉर्मरचे उत्पादनही सुरू केले आहे..वाढीव मागणी पुरविण्यासाठी ९० कोटी रुपये खर्चून गवसाड प्रकल्पाची क्षमता ६,५०० एमव्हीए वाढवून १४,००० एमव्हीए करण्याची कंपनीची योजना आहे. हा खर्च पूर्णतः आंतरिक निधीतून होणार आहे आणि ही विस्तार योजना एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. या विस्तारानंतरही कंपनीकडे क्षमता आणखी दुप्पट करण्याइतकी जमीन उपलब्ध असेल. कंपनी जवळजवळ २५ देशांना निर्यातही करते आणि कंपनीच्या उत्पन्नात ४० टक्के वाटा निर्यातीचा आहे. कंपनीचे २०२५चे उत्पन्न ६२३ कोटी होते आणि सध्या कंपनीकडे जवळजवळ ३०० कोटींच्या ऑर्डर आणि ८०० कोटी रुपयांच्या इन्क्वायरी आहेत..आर्थिक आकडेवारीसुमारे ४,४५२ कोटींच्या बाजारमूल्याच्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये ५१ टक्के आणि ११९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. यातील मोठी वाढ गेल्या दोन वर्षांमध्ये झाली आहे. आरओसीई आणि आरओई ७१.३ आणि ५२.९ म्हणजे अतिउत्तम आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने ६२३ कोटी रुपयांची विक्री केली आणि १४७ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन गेल्या दोन वर्षांमध्ये वाढून ३० टक्के झाल्या आहेत. कंपनीची रोख आवक ठीक आहे; पण खेळत्या भांडवलाची गरज थोडी वाढलेली दिसते. कंपनीचा ताळेबंद ५१२ कोटी रुपयांचा असून, त्यात १७२ कोटी रुपये रोकड आणि गुंतवणुकीत आहेत. कंपनी कर्जमुक्त आहे. ताळेबंद मजबूत आहे. कंपनीने २०२५ मध्ये बोनस दिला आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या २४ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई २१.८ आहे. पीईजी ०.२ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १७.४ आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्राला लागणाऱ्या स्पेशल इनव्हर्टर ड्युटी ट्रान्सफॉर्मर आणि विशिष्ट हाय फ्रिक्वेन्सी फेराईट ट्रान्सफॉर्मरच्या उत्पादनामुळे कंपनीची २३.६ टक्के निव्वळ नफा मार्जिन ही इतर स्पर्धकांच्या १०-१५ टक्के मार्जिनपेक्षा बरीच जास्त आहे..निष्कर्षट्रान्सफॉर्मर निर्मितीतही ही कंपनी एका विशिष्ट म्हणजे ज्याला ‘निश’ क्षेत्र म्हणतात अशा क्षेत्रात असल्याने फार वेगवान वाढ दाखवते. नफावाढीचा विचार करता कंपनी खूपच वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. मात्र, कंपनीच्या मार्जिनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी उत्तम असून, गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.