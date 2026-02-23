Sakal Money

Shilchar Technologies Stock: शिल्चर टेक्नॉलॉजीज: (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ३८७०)

Shilchar Technologies Stock Technical Analysis levels : शिल्चर टेक्नॉलॉजीज: ट्रान्सफॉर्मर उत्पादनात आघाडीवर, विस्तार योजनांमुळे वाढीला गती
Shilchar Technologies shares close at ₹3,870 during Friday’s trading session on NSE and BSE.

सकाळ वृत्तसेवा
शेअर बाजार भूषण ओक; शेअर बाजार विश्‍लेषक

वेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जेची मागणीही निरंतर वाढतीच आहे. त्यामुळे ऊर्जा आणि ऊर्जावहन क्षेत्रात सध्या भरपूर भांडवली गुंतवणूक होताना दिसते. १९८६ मध्ये स्थापित आणि गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील गवसाड येथे उत्पादन संयंत्र असलेली शिल्चर टेक्नॉलॉजीज ही देशातील प्रमुख ट्रान्सफॉर्मर उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे.

