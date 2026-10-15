Premium|Shree Refrigerations Ltd : संरक्षण क्षेत्रातील तेजीचा श्री रेफ्रिजरेशन्सला फायदा; कंपनीच्या वाढीच्या संधी आणि जोखीम किती?

भूषण ओक - bhushanoke@hotmail.comभारत सरकार संरक्षण क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देत असून, खर्चाच्या बाबतीतही तरतूद वाढविण्यात येत आहे. याचा फायदा अनेक छोट्या कंपन्यांना होत आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे श्री रेफ्रिजरेशन्स लि. ही कंपनी आहे. नौदलासाठी मिशन-क्रिटिकल मरीन एचव्हीएसी प्रणाली पुरवण्यातील मजबूत स्थान, वाढता संरक्षण खर्च आणि डेटा सेंटर कूलिंगमधील विस्तारामुळे तिच्या व्यवसायवाढीला मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, उच्च मूल्यांकन, सरकारी ग्राहकांवरील अवलंबित्व आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार या जोखमीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.कोविड महासाथीच्या काळाआधी आणि नंतरही पूरक सरकारी धोरणांमुळे अनेक नव्या उद्योगधंद्यांना वाढता वाव मिळाला. रेल्वे, संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये भरीव सरकारी गुंतवणूक झाली आणि ती येत्या पाच वर्षांमध्ये तशीच सुरू राहील, असे संकेत आहेत. या सर्व क्षेत्रांच्या मूल्यसाखळीत साहजिकच उत्तम वाढ बघायला मिळाली आणि त्या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचा व्यवसाय अनेकपटीने वाढतांना दिसला. ‘मेक इन इंडिया’सारख्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमुळेही छोटे उद्योगधंदे जोमाने फोफावले. बाजारात नोंदणीकृत नसलेल्या अनेक छोट्या उद्योगांना यामुळे व्यवसायवाढीसाठी भांडवलाची गरज भासू लागली आणि त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी कर्जाऐवजी ‘आयपीओ’द्वारे भांडवल मिळवून व्यवसाय वाढवण्याचा मार्ग चोखाळला. कोविड महासाथीनंतर छोटे गुंतवणूकदारही प्रचंड संख्येने शेअर बाजारात प्रत्यक्ष आणि म्युच्युअल फंडांच्या मार्फत अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करत आहेत. नुसत्या ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून आता सुमारे ३२,००० कोटी रुपये दर महिन्याला बाजारात गुंतवले जात आहेत. शेअर बाजारात २०२४ पासून तेजी नसली, तरी भांडवलाचा हा ओघ कायम आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या आर्थिकीकरणामुळे उद्योगांसाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा उपलब्ध होत आहे. ‘एसएमई’ मंचावर ‘आयपीओ’ आणण्यासाठी नियम मुख्य मंचापेक्षा थोडे शिथिल असतात आणि खूप छोट्या कंपन्याच ‘एसएमई’ मंचावर पदार्पण करतात. अशा कंपन्यांमध्ये उत्पन्न आणि नफावाढीचा वेग प्रचंड म्हणजे बरेचदा वार्षिक ५० टक्क्यांहून अधिक असतो. मात्र, अशा वाढीसाठी खूप खेळते भांडवल लागते आणि त्यामुळे या कंपन्यांची रोकड आवक खूप कमी आणि बरेचदा ऋणात्मक असते. यात येणाऱ्या बहुतांशी कंपन्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रातील असतात आणि फारच कमी कंपन्यांकडे विशिष्ट क्षेत्रातील स्पर्धात्मक फायदा असतो. .‘श्री रेफ्रिजरेशन्स’ची वाटचालश्री रेफ्रिजरेशन्स लि. ही कंपनी १९९० भागीदारी फर्म म्हणून सुरू झाली आणि नंतर २००६ मध्ये ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाली आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये ‘बीएसई’च्या ‘एसएमई’ मंचावर ‘आयपीओ’द्वारे नोंदणीकृत झाली. ‘एसएमई’ मंचावर एका किमान लॉटमध्ये शेअर खरेदी करावे लागतात. या कंपनीचा ५०० शेअरचा लॉट आहे. सध्या या कंपनीत ३४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंपनीचा मुख्य व्यवसाय रेफ्रिजरेशन क्षेत्रात एचव्हीएसी प्रणाली (हीटिंग व्हेंटिलेशन अँड एअर कंडिशनिंग) विकसित करणे आणि उद्योगांना पुरवठा करणे हा असून, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर-कंडिशनिंग सोल्यूशन्सपासून सुरुवात केल्यानंतर कंपनी आता भारतीय नौदल संरक्षण-संबंधित जहाजबांधणी कंपन्यांना एसी संयंत्रे आणि कंट्रोल पॅनेल्ससोबत एचव्हीएसी प्रणाली पुरवणारी भारतातील मुख्य कंपनी आहे. मरीन एचव्हीएसी प्रणाली एसी किंवा चिलर प्रणालीपेक्षा वेगळी असते आणि त्यात शॉक, कंपन, क्षार स्प्रे, गंजण्याचे मोठे प्रमाण, कॉम्पॅक्ट डिझाइन आणि इलेक्ट्रिकल सुसंगतता या बाबीं लक्षात घेऊन डिझाइन करावे लागते. या सर्व बाबी सागरी वातावरणातील दीर्घकालीन कार्यक्षमतेसाठी विचारात घ्याव्या लागतात आणि अशा प्रकारे डिझाइन केलेल्या प्रणालींची विश्वासार्हता उत्तम असते. कंपनी ही संयंत्रे बसवणे आणि त्यानंतर देखभाल करण्याचेही काम करते. जहाजबांधणी कंपन्यांचे अभियांत्रिकी विभाग आणि नोंदणीकृत व्हेंडरसुद्धा अशा प्रणाली पुरवत असले, तरी त्यात बरेचदा चिलर, हीट एक्स्चेंजर, एअर हॅंडलिंग युनिट आणि इलेक्ट्रिकल पॅनेल पुरवठादार वेगवेगळे असतात आणि त्यात सुसंगततेचा अभाव असू शकतो. ही कंपनी संपूर्ण प्रणालीचे स्वतःच उत्पादन आणि पुरवठा करते. यामुळे आणि उच्च तंत्रज्ञान आणि उत्तम विक्रीपश्चात सेवेमुळे कंपनीच्या उत्पादनांना प्राधान्य आहे. मरीन इंजिनिअरिंग, नेव्हल आर्किटेक्चर आणि इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या नौदलाच्या तिन्ही विभागांमध्ये एचव्हीएसी प्रणाली आणि कंट्रोल पॅनेलसाठी नौदल संचालनालयाची मान्यता मिळालेली ही एकमेव कंपनी असल्याने कंपनीसाठी हा एक खूप मोठा स्पर्धात्मक फायदा आहे..Premium|Form 6 Controversy: भारताच्या लोकशाहीसमोरचा फॉर्म ६ चा कायदेशीर संघर्ष नेमका काय?.डेटा सेंटर क्षेत्रात विस्तारकंपनीचे संरक्षण आणि नौदल व्यवसायातील स्थान मजबूत होत असताना ती डेटा सेंटर कूलिंग, औद्योगिक चिलर्स आणि तांत्रिक सेवा या क्षेत्रांतही विस्तार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. डेटा सेंटर क्षेत्रात येणाऱ्या काळात व्यवसायवाढीसाठी उत्तम वाव आहे. मार्च २०२६ मध्ये कंपनीला डॅनफॉस टर्बोकोर कॉम्प्रेसरसाठी अधिकृत सेवा भागीदार म्हणून मान्यता मिळाली. डॅनफॉस कॉम्प्रेसर्स डेटा सेंटरच्या शीतलीकरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. चिलर्स, हीट पंप्स आणि एचव्हीएसी यांच्या उत्पादनासाठी अकिलॉन डीपचिल नावाची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापण्याचा निर्णय कंपनीने नुकताच घेतला आहे. भारतीय नौदल, जीआरएसई, माझगाव डॉक्स, गोवा शिपयार्ड आणि हिंदुस्तान शिपयार्ड हे कंपनीचे प्रमुख ग्राहक आहेत.संपूर्ण व्यवसाय आवाका : भारतीय नौदलाजवळ सध्या १४० युद्धनौका असून, २०२५ पर्यंत हा आकडा २३० पर्यंत नेण्याची योजना आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नौदलासाठी १.०४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे आणि ही पुढे वाढतच जाईल. युद्धनौकाबांधणीसाठी लागणाऱ्या खर्चापैकी साधारण एक टक्का खर्च एचव्हीएसी प्रणालीवर होतो. यामुळे नौदलाकडून सुमारे एक हजार कोटींचा व्यवसाय दरवर्षी निर्माण होतो, असे म्हणता येईल. हायपरस्केलर आणि एज डेटा सेंटरसाठी सुमारे ३००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे आणि २०३० पर्यंत ती ९००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांमध्ये एचव्हीएसीचा वाटा सुमारे १३ टक्के असतो. यात मोठी स्पर्धा आहे. मात्र, डॅनफॉस टर्बोकोरबरोबरच्या करारामुळे कंपनीला यात व्यवसायवृद्धीचा बराच फायदा होईल. कंपनीचे २०२६ चे उत्पन्न १५४ कोटी रुपये होते आणि त्यामुळे एकूण व्यवसायवाढीला आणि विशेषतः नौदलातील व्यवसायवाढीला भरपूर वाव आहे.भांडवली गुंतवणूक : कराड येथील जुन्या २० हजार चौरस फुट क्षेत्रावरील प्रकल्पाच्या जोडीला कंपनीने २५ कोटी रुपये खर्चून ५० हजार चौरस फुटांचा नवा प्रकल्प जून २०२६ मध्ये सुरू केला. हा नवा प्रकल्प संयंत्र लेझर कटिंग मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग आणि प्रगत टेस्टिंग रिग्जने सुसज्ज आहे. कंपनीच्या अपेक्षेनुसार हे दोन प्रकल्प ४०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय सांभाळण्यास समर्थ आहेत आणि त्यामुळे येत्या दोन वर्षांमध्ये आणखी भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित नाही.ऑर्डर बुक आणि व्यवस्थापन अपेक्षा : कंपनीच्या २०२६ च्या १५४ कोटी रुपये उत्पन्नाच्या तुलनेत सध्याचे २७१ कोटी रुपयांचे ऑर्डरबुक उत्पन्नाची उत्तम दृश्यमानता दर्शवते. वार्षिक उत्पन्नात ४० टक्के वाढ आणि २०-२४ टक्क्यांपर्यंत कार्यचालन मार्जिन राखण्याचा व्यवस्थापनाला विश्वास आहे..Premium : Ajit Agarkar| रोहित, विराटच्या निवृत्तीपासून सूर्याची गच्छंती; अजित आगरकरची निवड समितीतली इनिंग अधिक का गाजली?.व्यवसाय प्रेरक आणि तांत्रिक आघाडी : नौदल आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात होणारी प्रचंड गुंतवणूक आणि त्यामुळे अपेक्षित असलेली व्यवसायवाढ हे कंपनीसाठी प्रमुख व्यवसाय प्रेरक आहेत. डेटा सेंटरसाठी कंपनीने स्मारड्ट, सिंगापूर या कंपनीबरोबर ऑइल-फ्री मॅग्नेटिक बेअरिंगच्या चिलरप्रणाली भारतीय बाजारात आणल्या आहेत. याला चांगला प्रतिसाद अपेक्षित आहे. नेव्हल आर्किटेक्चरसाठी कंपनीची नड-हॅन्सेन, डेन्मार्क या कंपनीबरोबर भागीदारी आहे. यामुळे कंपनी मोठ्या आकाराच्या एचव्हीएसी प्रणालींसाठी कंत्रांटे घेऊ शकते. खूप वेगात जाणाऱ्या आणि समुद्रात हेलकावे खाण्याऱ्या नौकांमध्येसुद्धा काम करू शकणारी टिल्ट टेस्टेड एचव्हीएसी प्रणाली कंपनी पुरवते. हे तंत्रज्ञान फार कमी कंपन्यांकडे आहे. समुद्री वातावरणातील कामात कंपनीने मिळवलेली दीर्घकालीन विश्वासार्हता हाही कंपनीसाठी एक मोठा स्पर्धात्मक फायदा आहे. युद्धनौका आणि विमानांमध्ये बसवण्यात येणारी सर्व यंत्रे सर्वोत्तम दर्जाची आणि नादुरुस्त होण्याची कमीतकमी शक्यता असणारी, म्हणजे ज्याला ‘मिशन क्रिटिकल’ म्हणतात अशी असतात, त्यामुळे ती पुरवणाऱ्या कंपन्या सहसा बदलत नाहीत. ही ग्राहकदृढताही कंपनीसाठी एक स्पर्धात्मक फायदा आहे.जोखमी : नौदलाकडून मिळणाऱ्या ऑर्डरवर खूप अवलंबित्व, स्थिर दरांचे करार असल्याने धातूंच्या आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढीचा कंपनीच्या मार्जिनवर होऊ शकणारा संभाव्य परिणाम, मुख्य ग्राहक सरकार असल्याने बिले मिळण्यात उशीर आणि त्यामुळे खेळते भांडवल अडकून राहणे आणि मार्जिनवर परिणाम होणे या काही प्रमुख जोखमी आहेत.आर्थिक आकडेवारी: (२५ सप्टेंबर २०२६ चा भावः रु. ४०८)जुलै २०२५ मधील ११७.३३ कोटी रुपयांच्या ‘आयपीओ’द्वारे ही कंपनी ‘बीएसई’च्या ‘एसएमई’ मंचावर एक ऑगस्ट २०२५ रोजी नोंदणीकृत झाली. शेअरची विक्री किंमत १२५ रुपये होती आणि हा ‘आयपीओ’ १८८ पट ‘ओव्हरसबस्क्राइब’ होऊन शेअर ३६ टक्क्यांवर म्हणजे १७० रुपयांवर नोंदला गेला होता. यातील जमा रकमेतील ७० टक्के रक्कम मुख्यतः खेळते भांडवल वाढविण्यासाठी होती. सध्याचे कंपनीचे बाजारमूल्य १४५९ कोटी रुपये आहे. तिचा व्यवसाय आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षात अनुक्रमे ४५ टक्के आणि १०३ टक्के चक्रवाढ दाखवतात. आरओसीई आणि आरओई अनुक्रमे १३.८ आणि १३ म्हणजे ठीक आहेत. कार्यचालन मार्जिन २१ टक्के म्हणजे मजबूत आहेत. कंपनीचा ताळेबंद २९४ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ७३ कोटी रुपये रोख आणि गुंतवणुकींच्या स्वरूपात आहेत. कंपनीला ३७ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, जे मुख्यतः अल्प मुदतीचे म्हणजे खेळत्या भांडवलासाठी आहे. २०२६ मध्ये खेळते भांडवल दिवस ३४३ वरून २५३ असे सुधारले आहेत. रोकड रूपांतर चक्र दिवसही ५८३ वरून ३७७ असे सुधारले आहेत. एकंदरीत खेळत्या भांडवलाच्या व्यवस्थापनात चांगली सुधारणा आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे कार्यचालन रोकड आवक २०२६ मध्ये ऋणात्मक आकड्यांवरून पहिल्यांदाच १४ कोटी अशी धनात्मक आली आहे. आर्थिक स्थितीसाठी हे एक उत्तम लक्षण आहे.कंपनीची उत्पादनक्षमता सध्या फक्त ४० टक्के वापरली जात आहे. ॲसेट टर्नओव्हरही ०.६४ आहे. आणखी ऑर्डर मिळवून उत्पन्न वाढवण्यासाठी कंपनीला चांगला वाव आहे.हा शेअर सध्या ६७.८ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. नफावाढ उत्तम असल्याने पीईजी ०.६६ आहे. ईव्हीईबीटा गुणोत्तर ४१.९ आहे. पिट्रोस्की स्कोअरही सहा म्हणजे ठीक आहे. कंपनीसाठी बरेच स्पर्धात्मक फायदे असल्याने बाजाराने कंपनीला खूप उच्च मूल्यांकन दिले आहे. व्यवसायाची वैशिष्ट्ये बघता कंपनीची प्रगती उत्तम होईल यात शंका नाही; पण कोणत्याही कारणाने बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा खराब निकाल आले, तर असे उच्च मूल्यांकनांचे शेअर जोरदार आपटतात, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवावे. रवळनाथ शेंडे हे कंपनीचे प्रवर्तक असून, त्यांच्याकडे ४४.६ टक्के भागभांडवल आहे..निष्कर्ष काय?श्री रेफ्रिजरेशन्स लि. ही एक संरक्षण क्षेत्रात नौदलाला त्यांच्या युद्धनौकांसाठी सागरी वातावरणात उत्तम काम करू शकणाऱ्या एचव्हीएसी प्रणाली पुरवणारी कंपनी आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार त्यांचा या क्षेत्रात ६४ टक्के बाजारवाटा आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान, उत्तम विश्वासार्हता आणि ग्राहकदृढता हे कंपनीसाठी उत्तम स्पर्धात्मक फायदे आहेत. आगामी काळात नौदलाच्या विस्ताराच्या मोठ्या योजना आहेत. डेटा सेंटर क्षेत्रातही भरपूर वाढ अपेक्षित आहे. एकूण मूल्यांकन खूप जास्त असले, तरी नफावाढीच्या दृष्टीने मूल्यांकन ठीक आहे आणि फॉरवर्ड पीई गुणोत्तर वाजवी आहे (आर्थिक मॉडेल बघावे). त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी वाचक-गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.)(लेखक शेअर बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७१२९६०७३५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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