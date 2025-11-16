चांदीवरही मिळणार कर्ज

-अशोक जोशी, निवृत्त बँक अधिकारीअडीअडचणीच्या प्रसंगी किंवा मोठ्या रकमेची गरज भासल्यास आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांच्याकडून कर्ज घेता येते याची सर्वांना माहिती आहे. परंतु, सोन्याचे गगनाला भिडणारे भाव बघता, सोने सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. तुलनेत चांदीचे भाव परवडण्यासारखे आहेत. भारतीय लोकांकडे चांदीही मोठ्या प्रमाणात असते. अशावेळी सोन्याप्रमाणे चांदी गहाण ठेवून कर्ज ठेवण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक होते. लोकांची ही गरज लक्षात घेऊन आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपल्या सोने आणि चांदी तारणावर कर्जाबाबतच्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांत दुरुस्ती करून नवे नियम जारी केले आहेत, त्यामुळे आता सोन्याप्रमाणे चांदीवरही कर्ज मिळणे शक्य होणार आहे. या नव्या नियमाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे..नवी मार्गदर्शक तत्त्वेकर्ज देणाऱ्या संस्था :व्यावसायिक बँका(लघु वित्त आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह),नागरी व ग्रामीण सहकारी बँका, एनबीएफसी आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्याकर्ज घेण्यास पात्र व्यक्ती:चांदीचे दागिने, वस्तू किंवा नाणी याची कायदेशीर मालकी असलेली व्यक्ती.कर्जाची मुदत :हे कर्ज अल्प-मुदतीच्या गरजापूर्ण करण्यासाठी असल्याने याकर्जाचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत असेल.तारण मर्यादातारण ठेवलेल्या चांदीच्या दागिन्यांचे एकूण वजन दहा किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असू नये आणि चांदीच्या नाण्यांच्या बाबतीत ५०० ग्रॅमपेक्षा जास्त वजन नसावे.कर्ज ते मूल्य (एलटीव्ही) गुणोत्तरकर्ज ते मूल्य गुणोत्तर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने तारण ठेवलेल्या चांदीच्या मूल्याच्या किती प्रमाणात कर्ज मिळू शकते, त्याचे प्रमाण. वेगवेगळ्या रकमेच्या कर्जासाठी ‘एलटीव्ही’ गुणोत्तर खालीलप्रमाणे आहे..कर्जाची रक्कम कमाल एलटीव्ही(लाख रुपये) (टक्के)२.५ ८५२.५ ते ५ ८०५ लाखांपुढे ७५.कर्जासाठी चांदीचे मूल्यांकनतारण ठेवलेल्या चांदीच्या शुद्धतेनुसार, त्याच विशिष्ट शुद्धतेच्या चांदीचे ३० दिवसांतील त्या सरासरी बंद किंमतीच्या आधारे मूल्यांकन केले जाईल. या किमती इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनद्वारे (आयबीजेए) किंवा सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाद्वारे (सेबी) नियंत्रित कमोडिटी एक्स्चेंजद्वारे प्रसिद्ध केल्या जातात.तारण सोडण्याच्या अटीकर्जदाराने कर्जाची परतफेड केल्यानंतर कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेने त्याने तारण ठेवलेल्या गोष्टी त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त सात कामकाजाच्या दिवसांत परत कराव्यात. तारण देण्यास विलंब झाल्यास अशा संस्थांना कर्जदाराला या मुदतीनंतर प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपये या दराने भरपाई द्यावी लागेल.कर्जदाराने परतफेड न केल्यास...कर्जदार कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर बँका त्याच्या तारणाचा लिलाव, याबाबतच्या सर्व नियमांनुसार करू शकतात..महत्त्वाचा निर्णयचांदीवरील कर्जाच्या सुविधेमुळे सर्वसामान्य माणसांना अडचणीच्या काळात मदत होऊ शकते. बहुतांश देशातील मध्यवर्ती बँका आपल्या परकी चलनाच्या गंगाजळीतील डॉलरचे स्थान सोने-चांदीसारख्या धातूंना देत असल्याने त्यातील गुंतवणुकीमध्ये तरलता आणणे आवश्यक आहे. चांदीवरील कर्जामुळे बँकांनाही उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँकेला हा कालानुरुप घ्यावा लागलेला निर्णय असला, तरी चांदीच्या भावांमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या मोठ्या चढ-उतारांना बँका कशा सामोऱ्या जातील, याबाबत आणखी काही खुलासे येत्या काळामध्ये होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.