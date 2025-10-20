Check Clearing Chaos : नव्या चेक क्लिअरिंग प्रणालीचा गोंधळ!

अनिरुद्ध राठी - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीएडिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने बँकिंगमध्ये क्रांती आणण्याच्या उद्देशाने ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभरात ‘सिंगल-डे चेक क्लिअरिंग’ प्रणाली लागू केली. यानुसार, चेक जमा केल्याच्या दिवशीच रक्कम खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. उद्देश चांगला होता पण अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. .आज दोन आठवडे उलटून गेले, तरीही अनेक चेक क्लिअर झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, चेक देणाऱ्याच्या खात्यातून रक्कम वजा (डेबिट) झाली आहे, पण ज्याला पैसे मिळायला हवेत, त्याच्या खात्यात ती जमाच झालेली नाही. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर, जेव्हा व्यापारी आणि नागरिकांना पैशांची सर्वाधिक गरज असते, तेव्हा हक्काचे पैसे अशा प्रकारे अडकून पडल्याने सर्वांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. बँकेत चौकशी केल्यास कर्मचारीही हतबल दिसतात. नव्या सिस्टीममुळे रात्री उशिरापर्यंत काम करूनही काहीच हाती लागत नाही, असे ते सांगतात. एका मित्राचा अनुभव तर या गोंधळाची तीव्रता दाखवतो; बँक अधिकाऱ्याने तब्बल ५० मिनिटे खर्च करून चेकच्या ढिगाऱ्यातून त्याचा चेक शोधून काढला. यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज येतो. या अनागोंदीमुळे केवळ ग्राहकच नव्हे, तर बँक कर्मचारीही प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत..Srirampur Crime: भुसावळच्या तस्लिम शेखला अटक; बसस्थानकातून गुंगीच्या गोळ्यांसह २४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त.या प्रणालीवर विसंबून अनेकांनी आपली पुढील देणी (पेमेंट) नियोजित केली होती. आता खात्यातून पैसे डेबिट झाल्याने ते अडकले आहेत आणि ज्यांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नव्हती, त्यांचे चेक बाऊन्स होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत, चेक रिटर्न चार्जेस आणि ईसीएस बाऊन्सचा भुर्दंड कोणी सोसायचा? या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक घेणार का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..कोणतीही योग्य चाचणी न करता ही प्रणाली लागू करण्याची घाई का केली गेली? विशेष म्हणजे, आता रिझर्व्ह बँकेकडूनच तीन जानेवारी २०२६ पासून नवी, सुधारित प्रणाली आणणार असल्याचे संदेश येत आहेत. हे म्हणजे एकप्रकारे सध्याची प्रणाली अयशस्वी झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे. या योजनेला ‘प्रणाली एक दिवसाची आणि प्रतीक्षा आठवड्याभराची’ असेच म्हणावे लागेल. सरकारचा उद्देश चांगला असला, तरी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेने यात तातडीने लक्ष घालून अडकलेले चेक क्लिअर करावेत आणि ग्राहकांना लागणारे शुल्क माफ करून दिलासा द्यावा, हीच अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.