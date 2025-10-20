Sakal Money

Check Clearing Chaos : नव्या चेक क्लिअरिंग प्रणालीचा गोंधळ!

Banking Failure : डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या 'सिंगल-डे चेक क्लिअरिंग' प्रणालीच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ झाल्याने, दिवाळीपूर्वी अनेकांचे पैसे अडकले असून, बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अनिरुद्ध राठी - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या सरकारने बँकिंगमध्ये क्रांती आणण्याच्या उद्देशाने ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभरात ‘सिंगल-डे चेक क्लिअरिंग’ प्रणाली लागू केली. यानुसार, चेक जमा केल्याच्या दिवशीच रक्कम खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. उद्देश चांगला होता पण अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

