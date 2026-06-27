Premium|Mutual Fund SIP Strategy : युद्धकाळात एसआयपी बंद करावी की सुरू ठेवावी? जाणून घ्या योग्य निर्णय

सई डिग्रजकर - sai_a8@rediffmail.comजगात कुठेही युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली, की त्याचे पडसाद आर्थिक बाजारांवर लगेच उमटू लागतात. शेअर बाजार, सोने, कच्चे तेल आणि डॉलर यांमध्ये मोठी हालचाल दिसून येते. अशा वेळी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात एक प्रश्न हमखास निर्माण होतो, तो म्हणजे, युद्ध सुरू असताना म्युच्युअल फंडातील ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ (एसआयपी)द्वारे गुंतवणूक सुरू ठेवावी... की बंद करावी?... याचे उत्तर देण्याचा हा प्रयत्न.सध्या अमेरिका-इराण तणावामुळे पश्चिम आशियात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळेही जगभरात अनिश्चितता निर्माण झाली होती. युद्ध, जागतिक मंदी, दहशतवादी हल्ले, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या घटनांनंतर शेअर बाजार, सोने, कच्चे तेल आणि डॉलर यामध्ये मोठी हालचाल दिसून येते. अशा वेळी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात एक प्रश्न हमखास निर्माण होतो, तो म्हणजे, ‘युद्ध सुरू असताना म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ सुरू ठेवावी का बंद करावी?’ विशेषतः नव्या गुंतवणूकदारांसाठी बाजारातील घसरण मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकते. दररोज पोर्टफोलिओ लाल रंगात दिसू लागला, की अस्वस्थ वाटणे स्वाभाविक आहे. मोबाइल उघडला, की नकारात्मक बातम्या, बाजारातील पडझड आणि तज्ज्ञांचे अंदाज, त्यामुळे गोंधळ आणखी वाढतो. खरे सांगायचे, तर अशा काळात ‘थोडे दिवस थांबूया का?’ हा विचार जवळपास प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या मनात एकदा तरी येतोच; पण इतिहासाकडे पाहिले तर, एक गोष्ट स्पष्ट दिसते... युद्धे, मंदी किंवा जागतिक संकटांमुळे बाजार हादरतात खरे; मात्र ते कायमचे थांबत नाहीत. काही काळानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येते आणि बाजारही सावरू लागतात. म्हणूनच अशा काळात घाबरून निर्णय घेण्यापेक्षा परिस्थिती समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते..Premium|US Stock Market Crash : अमेरिकन बाजारातील घसरणीमागील कारणे आणि भारतावरील परिणाम .बाजार इतका अस्थिर का होतो?शेअर बाजाराला सर्वांत जास्त भीती असते ती ‘अनिश्चिततेची’. युद्ध सुरू झाल्यावर कच्च्या तेलाचे दर किती वाढतील?, महागाई वाढेल का?, कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल का?, जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावेल का?, असे अनेक प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण होतात. ही अनिश्चितता वाढली, की अनेक परदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढून सोने, डॉलर, सरकारी रोखे, रोख रक्कम अशा तुलनेने सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. त्यामुळे बाजारात मोठे चढ-उतार सुरू होतात. भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील असते, कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. तेलाचे दर वाढले, की त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चापासून घरगुती बजेटपर्यंत अनेक गोष्टींवर होतो; पण ‘एसआयपी’ची खरी ताकद घसरणीतच दिसते. अनेकांना वाटते, की ‘एसआयपी’ फक्त तेजीच्या बाजारातच चांगली काम करते. प्रत्यक्षात मात्र, तिची खरी ताकद बाजार घसरल्यावर दिसून येते.‘एसआयपी’ची ताकद घसरणीत...‘बाजार पडला, तरी गुंतवणूक सुरू ठेवणे.’ बाजार घसरला, की म्युच्युअल फंडाची ‘एनएव्ही’ (NAV) कमी होते. त्यामुळे त्याच रकमेत अधिक युनिट मिळतात. उदा. दरमहा ५,००० रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू असेल, तर बाजार तेजीत असताना कमी युनिट मिळतील; पण बाजार पडल्यावर त्याच ५,००० रुपयांत अधिक युनिट मिळतील. यालाच ‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’ असे म्हटले जाते. आपल्याकडे एक म्हण आहे, ‘संकटाच्या काळातच संयमाची खरी परीक्षा होते.’ गुंतवणुकीलाही हे तितकेच लागू पडते..अशा वेळी नेमके काय करावे?तुमची आर्थिक उद्दिष्टे बदललेली नसतील, उत्पन्न स्थिर असेल आणि आपत्कालीन निधी वेगळा ठेवलेला असेल, तर फक्त बाजार पडला म्हणून ‘एसआयपी’ बंद करण्याची गरज नसते. ‘अस्थिरता तात्पुरती असते; चक्रवाढ मात्र दीर्घकाळ काम करत राहते.’निष्कर्षयुद्ध, जागतिक तणाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यांचा बाजारावर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे; पण दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे पाहिले, तर प्रत्येक घसरण ही फक्त संकट नसते; ती भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्याची संधीही असू शकते. गुंतवणुकीत यश मिळवण्यासाठी प्रत्येक जागतिक घटनेचा अचूक अंदाज लावणे आवश्यक नसते. आवश्यक असते ती शिस्त, संयम आणि दीर्घकालीन विचारसरणी! बघा, पटतेय का? .इतिहासाने वारंवार काय दाखवून दिले?वर्ष २००८ मधील आर्थिक मंदी असो, कोविड-१९ महासाथ असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्ध - प्रत्येक वेळी बाजार सुरुवातीला कोसळला; पण काही काळानंतर पुन्हा सावरला. ‘बाजारातील घसरण कायमस्वरूपी नसते; पण भीतीपोटी घेतलेले चुकीचे निर्णय दीर्घकाळ नुकसान करून जातात.’ यात सर्वांत मोठा धोका असतो, तो भावनिक निर्णयाचा. युद्धकाळात सतत नकारात्मक बातम्या समोर येत राहतात आणि मग अनेक गुंतवणूकदार घाईघाईने निर्णय घेतात, ‘एसआयपी’ बंद करणे, तोट्यात गुंतवणूक विकणे किंवा बाजार स्थिर होण्याची वाट पाहणे.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. (८३०८२२७८१२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.