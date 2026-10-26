SIP Investment: ‘एसआयपी’ तोट्यात?... अभिनंदन!

- डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकगेली दोन वर्षे तुम्ही म्युच्युअल फंडातील एखाद्या योजनेत नियमितपणे ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक करत असाल आणि त्या गुंतवणुकीवर तुम्हाला तोटा दिसत असेल, तर दोन कारणांसाठी तुमचे हार्दिक अभिनंदन! पहिले कारण म्हणजे तोटा दिसत असूनही तुम्ही संयम राखून ‘एसआयपी’ सुरू ठेवल्याबद्दल आणि दुसरे कारण म्हणजे तुम्हाला या कालावधीत स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळाली म्हणून..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.तोटा झाला... तरी नशीबवान?समजा, तुम्ही एका इंडेक्स म्युच्युअल फंडात दरमहा दहा हजार रुपयांची गुंतवणूक सुरू केली, त्यावेळी ‘सेन्सेक्स’ ८५,००० अंशांच्या पातळीवर असेल आणि त्यानंतर चार महिन्यांत त्या फंडाच्या युनिटचा बाजारभाव कमी झाला, तर काय होईल?या उदाहरणातून हे लक्षात येते, की ‘सेन्सेक्स’ घसरत असल्याने ‘एनएव्ही’ कमी होत आहे. अशावेळी खरेदी सुरू ठेवल्याने चार महिन्यानंतर सरासरी ‘एनएव्ही’ ६७.५० इतकी कमी झाली आहे. याचा अर्थ जेव्हा बाजार सावरेल, तेव्हा ‘एनएव्ही’ने ६७.५० ची पातळी पार केली, की नफा सुरू होणार आहे. बाजार घसरत असताना गुंतवणूकदाराला मानसिक त्रास होऊ शकतो; पण त्याच काळात त्याच्या नियमित गुंतवणुकीतून अधिक युनिट जमा होत असतात. म्हणूनच, गेल्या दोन वर्षांत तुमच्या ‘एसआयपी’च्या मूल्यामध्ये घट झाली असेल, तर त्याकडे केवळ नुकसान म्हणून न पाहता, त्या काळात किती युनिट जमा झाली आहेत, याचाही विचार करा. इक्विटी म्युच्युअल फंडांचा परतावा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे दोन वर्षांच्या परताव्याऐवजी फंडाची गुणवत्ता, गुंतवणूक पद्धत आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी असलेली सुसंगती तपासावी..इतिहास काय सांगतो ?वर्ष २०२५ मध्ये ८५,००० अंशांवर पोहोचलेला ‘सेन्सेक्स’ आता ७४००० अंशांच्या पातळीवर आला आहे याचे प्रतिबिंब ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीत दिसत आहे. ‘सेन्सेक्स’ वर्ष १९९२ ते २००१ या कालावधीत ३००० अंशांच्या आसपास घुटमळत होता, तर वर्ष २००७ ते २०१३ या कालावधीत तो २०,००० अंशांच्या आसपास होता. मात्र, या कालावधीत गुंतवणूक सुरू ठेवलेल्या गुंतवणूकदारांना पुढे उत्तम फायदा मिळाला, हे आकडेवारी सांगते. याचा अर्थ असा नाही, की आज गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पूर्वीइतकी वर्षे परताव्याची वाट पाहावी लागेल. मात्र, बाजारातील अल्पकालीन कामगिरीवरून दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे यश ठरवणे चुकीचे ठरू शकते, हा महत्त्वाचा धडा यातून मिळतो..खरे आव्हानशेअर बाजार घसरत असताना भावनिक निर्णय टाळणे हे इक्विटी म्युच्यअल फंडातील गुंतवणुकीत सर्वांत मोठे आव्हान असते. तेजीच्या काळात प्रत्येकाला गुंतवणूक करावीशी वाटते परंतु, मंदीच्या काळात नियमित गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचे धैर्य फार कमी लोक दाखवतात..‘एसआयपी’चे काय?lमाझे आर्थिक उद्दिष्ट दीर्घकालीन आहे का?lबाजारातील घसरण सहन करण्याची माझी आर्थिक क्षमता आहे का?lफंडाची कामगिरी बेंचमार्क आणि इतर फंडांच्या आसपास आहे का?lआपत्कालीन गरजांसाठी स्वतंत्र निधी तयार आहे का?या प्रश्नांची उत्तरे ‘हो’ असतील, तर केवळ अल्पकालीन परताव्यामुळे घाईघाईने निर्णय घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे चला, आपण आपले स्वतःचेच अभिनंदन करू या!.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.फंडाची दहा हजार रुपयांत‘एनएव्ही’ मिळणारे युनिट१०० १००८० १२५५० २००४० २५०सरासरी ‘एनएव्ही’६७.५०एकूण युनिट ६७५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.