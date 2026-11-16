SIP Investment: ‘एसआयपी’ गुंतवणूकदार : पुन्हा एकदा विजेता!

शेअर बाजारातील चढ-उतारांना घाबरून न जाता ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवणूक नियमितपणे सुरू ठेवणारा गुंतवणूकदार विजेता ठरतो, हे २०२६ या वर्षात पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. यासाठी एक उदाहरण पाहू या. समजा, रमेश आणि सुरेश या दोन गुंतवणूकदारांनी जानेवारी २०२६ मध्ये आदित्य बिर्ला सन लाइफ लार्ज कॅप फंडात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. दोघांनीही गुंतवणुकीसाठी रेग्युलर प्लॅन निवडून ग्रोथ ऑप्शन घेतला; मात्र दोघांची गुंतवणुकीची पद्धत वेगवेगळी होती. त्यामुळे बाजारातील घसरणीच्या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णयही वेगळे होते..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...रमेशने जानेवारी २०२६ मध्ये एकरकमी एक लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. त्यावेळी फंडाची ‘एनएव्ही’ सुमारे ५५० रुपये होती. त्यामुळे त्याला जवळपास १८२ युनिट मिळाली. त्यानंतर शेअर बाजारात घसरण सुरू झाली. फेब्रुवारीमध्ये ‘एनएव्ही’ ५२६ रुपये, मार्चमध्ये ५१९ रुपये आणि एप्रिलमध्ये ४७५ रुपयांपर्यंत खाली आली. आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य सातत्याने कमी होत असल्याचे पाहून रमेश घाबरला आणि त्याने एप्रिलमध्ये सर्व युनिट विकून टाकली. त्याला अंदाजे ८७,००० रुपये मिळाले. म्हणजेच, एक लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर त्याला जवळपास १३,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला.सुरेशने मात्र वेगळा मार्ग स्वीकारला. त्याने जानेवारीपासून दरमहा १०,००० रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू केली. जानेवारीमध्ये ‘एनएव्ही’ ५५० रुपये असल्याने त्याला सुमारे १९ युनिट मिळाली. त्यानंतर ‘एनएव्ही’ कमी होत गेली. एप्रिलमध्ये ‘एनएव्ही’ ४७५ रुपये असताना त्याला त्याच १०,००० रुपयांत २१ युनिटपेक्षा अधिक युनिट मिळाली..अशा प्रकारे जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांत सुरेशने एकूण एक लाख १० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. या ११ महिन्यांत त्याची सरासरी खरेदी किंमत सुमारे ५१० रुपये झाली. सध्या या फंडाची ‘एनएव्ही’ ५४० रुपयांच्या आसपास पोहोचली आहे. सुरेशच्या गुंतवणुकीचे मूल्य सुमारे एक लाख १४ हजार रुपये झाले आहे. म्हणजेच, त्याला अंदाजे चार हजार रुपयांचा नफा झाला आहे. सुरेशला मिळालेला नफा सध्याच्या परिस्थितीत फार आकर्षक दिसत नसला, तरी कमी ‘एनएव्ही’ला युनिट खरेदी झाल्याने भविष्यात त्याला त्याचा मोठा फायदा होण्याची संधी आहे. यासाठी घेतलेली म्युच्युअल फंड योजना केवळ उदाहरणादाखल घेतली आहे. काही अपवाद वगळता बहुसंख्य योजनांबाबत हेच चित्र आहे..या उदाहरणातून ‘एसआयपी’मधील ‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’ या तत्त्वाचे महत्त्व लक्षात येते. बाजार घसरत असताना कमी ‘एनएव्ही’मध्ये अधिक युनिट खरेदी होतात आणि त्यामुळे सरासरी खरेदी किंमत कमी होण्यास मदत होते. रमेशने घाबरून गुंतवणूक विकली, तर सुरेशने संयमाने ‘एसआयपी’ सुरू ठेवली. बाजारातील घसरणीने दोघांनाही संधी दिली होती; फरक होता तो त्यांच्या दृष्टिकोनात आणि निर्णयात! सुरेशप्रमाणे २०२६ या वर्षात ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक सुरू ठेवणारे गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा विजेते ठरले आहेत.(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...महत्त्वाचे धडेlबाजारातील चढ-उतार हे शत्रू नसून,संधी आहेत.l‘एसआयपी’मधील नियमितता आणि सातत्य ठेवल्याने दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यास मदत होते.l‘रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग’चा फायदा घ्यायचा असेल, तर बाजार कोसळत असतानाही गुंतवणूक सुरू ठेवली पाहिजे.lबाजाराची वेळ साधण्यापेक्षा बाजारात अधिक काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.lबाजारातील अस्थिरतेच्या काळात भावनिक निर्णय टाळून नियोजनानुसार गुंतवणूक सुरू ठेवली पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.