Premium|SIP Investment : ‘एसआयपी’चा बूस्टर डोस!

डॉ. वीरेंद्र ताटके tatakevv@yahoo.comतरुणांनी 'एसआयपी' पद्धतीने गुंतवणूक शक्य तितक्या लवकर सुरू करायला हवी. 'एसआयपी' एक वर्षासाठी न करता दीर्घकाळासाठी केली, तर त्यातील जोखीम कमी होते आणि फायदा होण्याची शक्यतासुद्धा वाढते. दरवर्षी 'एसआयपी'ची रक्कम आपोआप वाढविण्यासाठी 'टॉप-अप एसआयपी' हा पर्याय निवडला, तर 'एसआयपी'ची रक्कम दरवर्षी वाढत राहील.अनिकेत : सर, मी माझ्या एका मित्राला गेल्या वर्षी 'एसआयपी' सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता. आम्ही दोघांनीही एका चांगल्या म्युच्युअल फंडात एक वर्ष कालावधीची 'एसआयपी' केली होती. गेल्या महिन्यात त्या 'एसआयपी'चा कालावधी पूर्ण झाला. आम्हाला दोघांनाही त्यावर पंधरा टक्के फायदा झाला. सर, तुम्ही नेहमी म्युच्युअल फंड 'एसआयपी'ची माहिती देत असता त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला.शिक्षक : अरे वा! फारच चांगलं काम केलं आहेस तू! तुमच्यासारख्या तरुणांनी 'एसआयपी' पद्धतीने गुंतवणूक शक्य तितक्या लवकर सुरू करायला हवी. तुझ्यासोबत तुझ्या मित्रालासुद्धा अशी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी तू प्रोत्साहन दिलंस, हे तर खूपच उत्तम केलंस.या एसआयपीबद्दलच आज आपण चर्चा करूया..अनिकेत : नमस्कार सर!शिक्षक : ये अनिकेत! आज एकदम खुशीत दिसतो आहेस!अनिकेत : येस सर! आज मी एक मोठं काम करून आलो आहे आणि त्याची माहिती तुम्हाला द्यायची आहे.शिक्षक : वा, वा! तू स्वतःहून सांगतो आहेस त्याअर्थी तू नक्कीच काहीतरी चांगलं काम केलं असणार. त्यासाठी तुझं आधीच अभिनंदन करतो.अनिकेत : थँक्स सर!शिक्षक : आता सांग काय चांगलं काम केलं आहेस तू?अनिकेत : सर, मी माझ्या एका मित्राला गेल्या वर्षी 'एसआयपी' सुरू करण्याचा सल्ला दिला होता. आम्ही दोघांनीही एका चांगल्या म्युच्युअल फंडात एक वर्ष कालावधीची 'एसआयपी' केली होती. गेल्या महिन्यात त्या 'एसआयपी'चा कालावधी पूर्ण झाला. आम्हाला दोघांनाही त्यावर पंधरा टक्के फायदा झाला. सर, तुम्ही नेहमी म्युच्युअल फंड 'एसआयपी'ची माहिती देत असता त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला.शिक्षक : अरे वा! फारच चांगलं काम केलं आहेस तू! तुमच्यासारख्या तरुणांनी 'एसआयपी' पद्धतीने गुंतवणूक शक्य तितक्या लवकर सुरू करायला हवी. तुझ्यासोबत तुझ्या मित्रालासुद्धा अशी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी तू प्रोत्साहन दिलंस, हे तर खूपच उत्तम केलंस..अनिकेत : थँक्स सर!शिक्षक : बरं, मला सांग ही 'एसआयपी' फक्त एक वर्षासाठी का केली तुम्ही? अधिक कालावधीसाठी का नाही केली?अनिकेत : तसं काही ठोस कारण नव्हतं त्यामागे; पण आमच्या दोघांचा असा अंदाज होता, की एक वर्षाची 'एसआयपी' केली तर नक्कीच त्यावर फायदा होईल.शिक्षक : (हसत) आणि समज, येत्या काही दिवसांत शेअर बाजार कोसळला तर?अनिकेत : (चाचरत) मग आमच्या 'एसआयपी'वर तोटा दिसेल.शिक्षक : अगदी बरोबर! आणि आपण कितीतरी वेळा बोललो आहे, की जेव्हा शेअर बाजार कोसळत असतो तेव्हा इक्विटी फंडातील 'एसआयपी' अजिबात बंद करू नये.अनिकेत : हो सर! आहे माझ्या लक्षात; पण बाजार कधी कोसळेल याचा अभ्यास कसा करायचा?शिक्षक : (हसत) 'एसआयपी' गुंतवणुकीतील तीच तर मजा आहे. गुंतवणूकदाराने शेअर बाजार कधी वर जाणार आणि कधी कोसळणार याचा अभ्यास करण्याची गरजच नसते. फक्त गुंतवणूक सुरू ठेवणे आवश्यक असते.अनिकेत : आलं लक्षात! तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी म्हणालात तसा शेअर बाजार एकदम कोसळला, तर 'एसआयपी' गुंतवणूकदारांनी काय करायला हवं?.शिक्षक : अगदी योग्य प्रश्न विचारलास तू. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सुरू असलेली 'एसआयपी' बंद करू नये. शेअर बाजार टप्प्याटप्प्याने कोसळत असेल, तर अशा 'एसआयपी'चा नक्कीच फायदा होतो कारण प्रत्येक टप्प्यावर आपली गुंतवणूक होत असते आणि प्रत्येकवेळी आपल्याला आधीपेक्षा स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळत असते.अनिकेत : आणि त्यामुळे आपली सरासरी खरेदी किंमत कमी होते.शिक्षक : अगदी बरोबर! आता तू विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सांगतो. बाजार एकदम वेगाने कोसळला, तर अशा वेळी केवळ 'एसआयपी' सुरू ठेवण्यासोबत एकरकमी गुंतवणूक करायला हवी म्हणजे स्वस्तात खरेदी करण्याचा हेतू साध्य होतो.अनिकेत : सर, याचं एखादं उदाहरण सांगाल का?शिक्षक : सांगतो, तो कोरा कागद आणि पेन दे!(अनिकेत शेजारचा कागद आणि पेन शिक्कांना देतो. शिक्षक कागदावर पेनने एक कोष्टक तयार करून त्यात काही आकडे लिहितात.).शिक्षक : हे बघ! या पहिल्या रकान्यात महिन्याची नावे आहेत. दुसऱ्या रकान्यात म्युच्युअल फंडाचा बाजारभाव म्हणजे 'एनएव्ही' लिहिली आहे. तिसऱ्या रकान्यात 'एसआयपी'द्वारे त्या फंडात दरमहा गुंतवली जाणारी रक्कम लिहली आहे. बाजार कोसळत असल्याने फंडाची 'एनएव्ही' कमी होत चालली आहे. पहिल्या तीन महिन्यात 'एनएव्ही' फार कमी झाली नाही; पण एप्रिल महिन्यात 'एनएव्ही' एकदम कमी झाली आहे. अशा वेळी 'एसआयपी'सोबत एकरकमी गुंतवणूक केली, तर स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळते. अनिकेत : ओह..! म्हणजे जेव्हा बाजार वर जायला सुरुवात होईल तेव्हा एप्रिल महिन्यात केलेल्या एकरकमी गुंतवणुकीवर सर्वांत जास्त फायदा दिसेल ! बरोबर ना सर?शिक्षक : अगदी बरोबर!अनिकेत : सर, पण मला एक शंका आहे! विचारू?शिक्षक : अरे, बिनधास्त विचार.अनिकेत : तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आम्ही आमची 'एसआयपी' एक वर्षासाठी न करता दीर्घकाळासाठी केली, तर त्यातील जोखीम कमी होईल आणि फायदा होण्याची शक्यतासुद्धा वाढेल, हे लक्षात आलं; पण 'एसआयपी'ची रक्कम ठराविक कालावधीनंतर आपोआप वाढण्याची काही सुविधा असते का?शिक्षक : म्हणजे?अनिकेत : सर, माझा सध्याचा एका महिन्याचा पगार ५० हजार रुपये आहे. माझ्या मित्राचासुद्धा तेवढाच पगार आहे. पगाराच्या दहा टक्के रक्कम 'एसआयपी'मध्ये गुंतवायची या उद्देशाने आम्ही गेल्या वर्षभरासाठी दरमहा पाच हजार रुपयांची 'एसआयपी' केली होती. इथून पुढे दरवर्षी आमचे उत्पन्न १५ टक्के वाढण्याचा आमचा अंदाज आहे. आमची 'एसआयपी'सुद्धा त्याचप्रमाणात वाढावी, अशी आमची इच्छा आहे..शिक्षक : खूप छान प्लॅन आहे तुम्हा दोघांचा. दरवर्षी 'एसआयपी'ची रक्कम आपोआप वाढण्यासाठी तुम्ही टॉप-अप एसआयपी हा प्लॅन निवडला, तर तुमची एसआयपीची रक्कम दरवर्षी वाढत राहील. उदा. तु 