स्मार्ट गुंतवणूक : रोखे गुंतवणूक

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शियल प्लॅनरदीर्घमुदतीच्या रोख्यांचे (बॉँड) व्याज जास्त असते. कारण जितका दीर्घमुदतीचा विचार तितकी जोखीम जास्त असते. कमी मुदतीच्या रोख्यांवरचे व्याज कमी दराने दिले जाते. कधी कधी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि बाजारात असलेले अतिरिक्त पैसे शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते, त्यामुळे कमी मुदतीसाठी रोख्यांचे व्याजदर वाढतात. सर्वसाधारणपणे व्याजदर हे कमीकडून जास्त असतात; पण वरच्या परिस्थितीमध्ये ते जास्तीपासून कमी होतात. म्हणजेच उलट होतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी मुदतीच्या रोख्यांमध्ये जास्त व्याजदर मिळतो. परंतु, व्याजदर वाढलेले असल्याने नजीकच्या काळात उद्योगांना जास्त किमतीने कर्ज घ्यावे लागेल आणि मंदीसदृश वातावरण तयार होईल, असे वाटण्याची शक्यता आहे. .आधीच्या जास्त मुदतीच्या रोख्यांची मागणी वाढते. मागणी वाढल्याने या रोख्यांचे व्यवहार होताना दर्शनी मूल्यापेक्षा त्यांची किंमत जास्त होते. त्यामुळे नव्या गुंतवणूकदारांचा रोख्यांवरील परतावा म्हणजे उत्पन्न कमी होते. उदा. १०० रुपये आणि नऊ टक्क्यांच्या दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांची किंमत सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वाढते. म्हणजे समजा, ११० रुपये किंमत झाली तरी त्याचे व्याज त्यांना नऊ रुपयेच मिळते. ११० रुपयांवर नऊ टक्के मिळत नाही. परिणामी उत्पन्न कमी होते. आजच्या परिस्थितीत जास्त दर असणे हे वास्तव स्वीकारून मंदी येण्याच्या भीतीमुळे दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांमध्ये उलाढाल वाढल्याने अशी परिस्थिती निर्माण होते. मात्र, यामुळे मंदी येणारच असेही म्हणता येत नाही. अल्प मुदतीच्या रोख्यांचे व्याजदर वाढले असतील, तर गुंतवणूकदारांनी दीर्घमुदतीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक न केलेली योग्य ठरेल..सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास, रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहे, त्यामुळे आयात महाग होत आहे, त्यामुळे वाढलेला खर्च कंपन्या ग्राहकांकडे ढकलून एकंदर महागाई वाढविण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या भावातील आणि पुरवठ्यातील चढ-उतार यामुळेही महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, रिझर्व्ह बँक रेपोदर वाढविण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी कमी मुदतीच्या रोख्यांमध्ये किंवा फ्लोटिंग रेट रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केल्यास ती फायदेशीर ठरू शकेल. कमी मुदतीच्या रोख्यांमधील रक्कम लवकर मोकळी होते आणि पुन्हा नव्या व्याजदराने गुंतवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.