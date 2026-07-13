स्मार्ट विश्लेषण : ट्रान्सरेल लायटिंग (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ५०८)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकट्रान्सरेल लायटिंग ही कंपनी वीजवहनासाठी टॉवर आणि विजेच्या तारा म्हणजे कंडक्टर बनवते आणि अशा प्रकल्पांची ईपीसी कंत्रांटे घेते. या कंपनीची सुरुवात २००८ मध्ये एक विजेचे खांब बनवणारी कंपनी म्हणून झाली. कंपनीने २०१६ मध्ये ‘गॅमन इंडिया’चा वीजवहन आणि वितरण व्यवसाय घेऊन वीजवहन, सबस्टेशन, रेल्वे विद्युतीकरण आणि बांधकाम क्षेत्रात पदार्पण केले, आता हाच तिचा मुख्य व्यवसाय आहे. कंपनीचे देशात पाच ठिकाणी उत्पादन प्रकल्प असून, २७०० हून अधिक कर्मचारी आहेत. .व्यावसायिक विभाग आणि योगदानइंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट हाच कंपनीचा मुख्य व्यवसाय असून, एकूण महसुलात वीजवहन आणि वितरण प्रकल्पांचा ९० टक्के वाटा आहे, तर रेल्वे, सौर ऊर्जा, पोल व लायटिंग प्रकल्पांचा १० टक्के वाटा आहे. सुमारे ५० टक्के महसूल ६३ देशांमधील निर्यातीतून येतो. कंपनीकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तब्बल १६,३६१ कोटींच्या ऑर्डर आहेत..गुंतवणूक व विस्तार योजनाउत्पादनक्षमता वाढीसाठी कंपनीने हाती घेतलेले कंडक्टरचे उत्पादन दुप्पट करणे आणि टॉवरचा नवा प्रकल्प असे दोन प्रकल्प या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय नव्या यंत्रखरेदीसाठी २०३ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. कंपनीने नुकताच ‘गॅक्टेल टर्नकी प्रोजेक्ट’मधील १०० टक्के हिस्सा खरेदी करून कूलिंग टॉवर व्यवसायातही प्रवेश केला आहे..वाढीचे मुख्य प्रेरकभारतात आणि जागतिक स्तरावर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा ग्रीडला जोडण्यासाठी वीजवाहिन्यांचे होत असलेले जाळे, रेल्वेचे वेगाने होणारे विद्युतीकरण, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत पोल व स्ट्रीट लाइटिंगची वाढती मागणी आणि टॉवर, कंडक्टर व पोलचे बॅकवर्ड इंटिग्रेशन असल्यामुळे स्पर्धात्मक फायदा हे कंपनीच्या व्यवसायवाढीचे मुख्य प्रेरक आहेत.व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : पुढील आर्थिक वर्षासाठी व्यवस्थापनाने २० टक्के ते २२ टक्के महसूलवृद्धीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; तसेच खर्च वाढल्यामुळे ‘ईबीटा मार्जिन’ ११ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे मार्गदर्शक संकेत दिले आहेत..आर्थिक आकडेवारी : (१० जुलै २०२६) या कंपनीचे बाजारमूल्य ६,८१३ कोटी रुपये असून, विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांमध्ये २६ टक्के व ३३ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई व आरओई २९.२ आणि २० असे उत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक उत्तम आहे. खेळत्या भांडवलाच्या उत्तम नियोजनावर कंपनीचे मार्जिन अवलंबून असते. यावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी आवश्यक आहे. कंपनीच्या ७,३५४ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात १७३८ कोटी रुपये येणे आणि २७८२ कोटी रुपये देणे आहे.मूल्यांकन : कंपनीचा शेअर सध्या १६.३ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पीईजी ०.२९, ईव्हीईबीटा गुणोत्तर ७.७ आणि पिट्रोस्की ७ आहे. कंपनीचे आर्थिक आकडे उत्तम आहेत; पण स्पर्धक कंपन्यांच्या तुलनेत तिचे मूल्यांकन खूप कमी आहे. याचे एक कारण म्हणजे कंपनीच्या बांगलादेशातील प्रकल्पातील काही रक्कम अजूनही अडकलेली आहे. त्याचबरोबर मार्चमध्ये प्राप्तिकरविभागाची धाड पडली होती; मात्र अद्याप विभागाने काही ठोस कारवाई केलेली नाही. कंपनी शेअर बाजारात डिसेंबर २४ मध्ये नोंदणीकृत झाली आहे..निष्कर्ष : नफा व व्यवसायवाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर आकर्षक मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांनी पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून गुंतवणुकीसाठी या कंपनीचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.