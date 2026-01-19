Spare Parts Price: आधी सोनं-चांदी उच्चांकी, आता वाहन खर्चही गगनाला भिडला; टायर्स आणि गाड्यांच्या सुटे भागांचे दर वाढले

अवास्तव वाढणारी महागाई लोकांना रडवत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतींसोबतच वाहनांचे टायर आणि सुटे भाग देखील महाग होत आहेत. विक्रमी उच्चांक गाठणाऱ्या सोन्या-चांदीसोबतच, वाहन इंजिन तेल, सुटे भाग आणि टायर्सच्या किमती देखील लोकांचे बजेट वाढवत आहेत. महागाईच्या या युगात, सामान्य माणसाला महागडे अन्न परवडणे आधीच कठीण होत चालले आहे आणि आता वाहन चालवणे देखील एक आव्हान बनत आहे. .कार आणि दुचाकी वाहनांच्या सुटे भागांच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी आणि टायर्समध्ये १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वाहन सर्व्हिसिंग तज्ञ आनंद पिल्लई स्पष्ट करतात की, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे सुटे भागांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दुचाकीच्या क्लच प्लेटची किंमत पूर्वी ₹४०० होती ती आता ₹४६० वरून ₹७८० झाली आहे. त्याचप्रमाणे, ₹८०० असलेली पिस्टनची किंमत ₹८७५ वरून ₹८०० झाली आहे आणि वाहनानुसार चेन स्प्रॉकेट सेट ₹६५० वरून ₹८७५ झाला आहे..RBI New Rules: क्रेडिट स्कोअर, क्रेडिट कार्ड, कर्ज प्रीपेमेंट अन् बँक खाते... आरबीआयचे नवे नियम लागू; थेट परिणाम खिशावर.कार आणि दुचाकी दोन्ही वाहनांच्या इंजिन ऑइलच्या किमती वाढल्या आहेत . कंपन्यांच्या मते, तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. काही कंपन्या प्रति लिटर ३५० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारत आहेत. तर काही ४५० रुपये प्रति लिटर आकारत आहेत. गुणवत्तेनुसार चारचाकी टायर्सच्या किमती वाढल्या आहेत. स्पेअर पार्ट्स विक्रेत्यांच्या मते, महागड्या कच्च्या मालामुळे स्पेअर पार्ट्सवर परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे लोकांसाठी वाहन देखभाल महाग झाली आहे..स्प्लेंडर टायर पूर्वी ₹१,५०० ला मिळत होता, पण आता त्याची किंमत ₹१,७०० पासून सुरू होते. मोपेड टायर्स ₹१,३०० पेक्षा जास्त झाले आहेत. कार अॅक्सेसरीजमध्ये, ₹४०० किमतीचे व्हील कव्हर आता ₹५०० मध्ये उपलब्ध आहेत. सीट कव्हरच्या किमतीही वाढल्या आहेत. गिरीचा १०० ग्रॅमचा बॉक्स ₹२५ पेक्षा जास्त झाला आहे. कार अॅक्सेसरीजच्या किमतीही वाढल्या आहेत. .Silver Price in India : 3 लाखांच्या चांदीसमोर सर्व काही फिके! अवघ्या 1 वर्षात चांदी तिप्पट; तेजीमागे आहेत ही 'धक्कादायक' कारणे .वाहनांसाठीचे कव्हरही महाग झाले आहेत. ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंतचे कार कव्हर आता ७०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीवर पोहोचले आहेत. लक्झरी कार कव्हर २५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत मिळतात. वाहतूक शुल्कातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. कार खरेदी केल्यानंतर, ती सजवणे महाग होत चालले आहे. लोक त्यांच्या वाहनांवर गरजेनुसारच अॅक्सेसरीज बसवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.