Spare Parts Price: आधी सोनं-चांदी उच्चांकी, आता वाहन खर्चही गगनाला भिडला; टायर्स आणि गाड्यांच्या सुटे भागांचे दर वाढले

Vehicle Spare Parts Price Hike: सर्वसामान्यांची कोंडी वाढली आहे. इंजिन तेल-सुटे भागांच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे. टायर्स आणि सुटे भागांनी चिंता वाढवली आहे. वाहन चालवणेही लक्झरी ठरत आहे.
अवास्तव वाढणारी महागाई लोकांना रडवत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमतींसोबतच वाहनांचे टायर आणि सुटे भाग देखील महाग होत आहेत. विक्रमी उच्चांक गाठणाऱ्या सोन्या-चांदीसोबतच, वाहन इंजिन तेल, सुटे भाग आणि टायर्सच्या किमती देखील लोकांचे बजेट वाढवत आहेत. महागाईच्या या युगात, सामान्य माणसाला महागडे अन्न परवडणे आधीच कठीण होत चालले आहे आणि आता वाहन चालवणे देखील एक आव्हान बनत आहे.

