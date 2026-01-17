ATM Charges: खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! एटीएममधून पैसे काढणे महाग होणार; 'या' बँकेकडून व्यवहार शुल्कात वाढ, पण किती?

जर तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एटीएम व्यवहार शुल्कात बदल केले आहेत. मोफत व्यवहार मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर बँकेने एटीएम वापर शुल्कात वाढ केली आहे. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही एसबीआयचे ग्राहक असाल तर मासिक रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून प्रत्येक रोख रकमेसाठी तुम्हाला ₹२३ आणि तुमचा बॅलन्स तपासण्यासारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी ₹११ आकारले जातील..बँकेच्या लांब रांगा टाळण्यासाठी बरेच लोक एटीएमचा वापर करतात. एसबीआयचा हा नवीन नियम धक्कादायक ठरू शकतो. बँकेने या स्वयंचलित ठेव-कम-विथड्रॉवल मशीन वापरण्यासाठी शुल्क वाढवले आहे. पूर्वीच्या मोफत मर्यादेनंतर रोख रक्कम काढण्यासाठी ₹२१ खर्च आला होता. जीएसटीमुळे आता ते कमी करून ₹२३ करण्यात आले आहे. .Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा? .बॅलन्स चौकशी किंवा मिनी-स्टेटमेंट सारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी आता ₹११ खर्च येईल. या दरवाढीचा बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खाती, SBI ATM वापरणाऱ्या SBI डेबिट कार्ड धारकांवर किंवा किसान क्रेडिट कार्ड खात्यांवर परिणाम होणार नाही. अलिकडेच इंटरचेंज फीमध्ये वाढ झाल्यामुळे एसबीआयने व्यवहार शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .Stock Market On Budget 2026 : बजेटच्या दिवशी रविवारी शेअर बाजार खुला राहणार का? NSE आणि BSE ने दिली मोठी अपडेट....नवीन नियमांनुसार, एसबीआय बचत खातेधारकांना इतर बँकांच्या एटीएममधून दरमहा पाच मोफत व्यवहार मिळत राहतील, परंतु या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास आता ₹२३ अधिक जीएसटी आणि बॅलन्स चेक किंवा मिनी स्टेटमेंट सारख्या गैर-आर्थिक व्यवहारांवर ₹११ अधिक जीएसटी लागेल. यामुळे एटीएममधून वारंवार पैसे काढणाऱ्या किंवा जमा करणाऱ्यांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. शुल्क वाढत आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगणे चांगले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.