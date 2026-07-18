Sakal Money

LPG ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! आता सिलिंडरमधील उरलेल्या गॅसचा पूर्ण वापर होणार; तेल कंपन्यांचा नवा फॉर्म्युला काय?

Liquid LPG Off-Take: सरकारी तेल कंपन्या एलपीजीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी द्रवरूप एलपीजी खरेदी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहेत. या प्रणालीमुळे सिलिंडरमधील शिल्लक गॅसचा अधिक चांगला वापर होईल.
Liquid LPG Off-Take

Liquid LPG Off-Take

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील सरकारी तेल कंपन्या आता एलपीजीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्या मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीमचा अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

Loading content, please wait...
gas cylinder
LPG Gas
gas
LPG cylinders
LPG delivery updates