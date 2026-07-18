LPG ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! आता सिलिंडरमधील उरलेल्या गॅसचा पूर्ण वापर होणार; तेल कंपन्यांचा नवा फॉर्म्युला काय?

देशातील सरकारी तेल कंपन्या आता एलपीजीचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करत आहेत. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्या मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांमध्ये लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक सिस्टीमचा अवलंब करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत..असा विश्वास आहे की, या तंत्रज्ञानामुळे एलपीजीचा अधिक चांगला वापर होईल आणि सिलेंडरमध्ये शिल्लक राहणाऱ्या गॅसचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सामान्यतः, एलपीजी सिलेंडरमधून वाफेच्या स्वरूपात काढला जातो. या प्रक्रियेमुळे सिलेंडरमध्ये थोड्या प्रमाणात एलपीजी शिल्लक राहतो, ज्यामुळे इंधनाचा पूर्ण वापर होत नाही. लिक्विड एलपीजी ऑफ-टेक तंत्रज्ञानामध्ये, एलपीजी द्रव स्वरूपात काढण्यासाठी विशेष उपकरणांचा वापर केला जातो. .Success Story: 1.5 लाखांची मुंबईतील नोकरी सोडून गावाकडे आला; आता महिन्याला कमावतोय 4 लाख रुपये! काय आहे गुंतवणुकीचा मंत्र?.त्यानंतर व्हेपोरायझरद्वारे त्याचे वायूमध्ये रूपांतर केले जाते. यामुळे सिलेंडर जवळजवळ पूर्णपणे रिकामा करता येतो आणि इंधनाची नासाडी कमी होते. या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक फायदा हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, डेअरी, रासायनिक उद्योग आणि इतर उत्पादन सुविधा यांसारख्या जास्त एलपीजी वापरणाऱ्या उद्योगांना होईल. ज्या संस्थांना वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात गॅसची आवश्यकता असते, त्यांच्यासाठी हे तंत्रज्ञान खर्च वाचवू शकते आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवू शकते..तज्ञांच्या मते, एलपीजीचा वापर जास्तीत जास्त केल्याने ग्राहकांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल. शिवाय, तेल कंपन्यांना सिलिंडर हाताळणे आणि पुन्हा भरण्याशी संबंधित आव्हानांपासूनही दिलासा मिळेल. यामुळे पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढेल आणि एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होईल. भारतात एलपीजीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, इंधनाच्या प्रत्येक थेंबाचा सर्वोत्तम वापर करणे हे सरकार आणि तेल कंपन्यांसाठी प्राधान्याचे बनले आहे. .Bank Holiday: 20 ते 26 जुलैदरम्यान 'या' दिवशी बँका राहणार बंद; बँकेत जाण्याआधी पाहा RBIची यादी .या धोरणाचा एक भाग म्हणून, ऊर्जेचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशी अपेक्षा आहे की भविष्यात मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांमध्ये द्रव एलपीजी खरेदी प्रणालींचा वेगाने विस्तार होईल. यामुळे केवळ औद्योगिक परिचालन खर्चच कमी होणार नाही, तर देशातील ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासही मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.