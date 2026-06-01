अर्थवेध: दुख भरे दिन बीते रे भैया...

श्रीनिवास जाखोटिया, रितेश मुथियान, शेअर गुंतवणूकतज्ज्ञमागील जवळपास दोन वर्षे शेअर बाजार निर्देशांकात खूप मोठी घट दिसली नसली, तरी अनेक शेअरनी उच्चांकापासून मोठ्या प्रमाणात गटांगळी खाल्ली. ही घसरण २०२६ मध्ये अधिक तीव्र झाली. दर काही वर्षांनी बाजारात मोठी मंदी आलेली ऐतिहासिक आकडेवारी दर्शवते आणि अशा मंदीनंतर आलेली मोठी तेजी ही बाजारावर असलेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते. लेहमन प्रकरण किंवा कोविड महासाथीच्या काळातील घट ही अशा मोठ्या मंदीची उदाहरणे आहेत..'एफआयआय' महत्त्वाचेमागील २० वर्षांत बाजारात अनेक बदल झाले, तरीही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) यांचे महत्त्व अबाधित होते आणि आहे. मागील काही वर्षात देशांतर्गत गुंतवणूकदार संस्था विशेषतः म्युच्युअल फंड यांचा गुंतवणुकीतील सहभाग हा लक्षणीय प्रमाणात वाढला असला, तरी 'एफआयआय'चे महत्त्व नाकारता येत नाही आणि याची प्रचिती मागील दोन वर्षांपासून विशेषतः जानेवारीपासून आपण घेतच आहोत. भांडवली लाभ कर, रुपयाचे अवमूल्यन, जागतिक अस्थिरता, युद्धाचे ढग, महागलेले कच्चे तेल आणि त्यामुळे वाढत असलेली महागाई, इंधन टंचाई, इंधन दरवाढ या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून 'एफआयआय'चा विक्रीचा मारा हा अजून तीव्र झाला व त्याचा परिणाम शेअरच्या भावावर दिसून आला. 'एफआयआय'नी वर्ष २०२६ मध्ये जवळपास २.५० लाख कोटी रुपयांची विक्री केली असताना म्युच्युअल फंडांमुळे मोठा आधार मिळाला, तरी 'एफआयआय'च्या विक्री माऱ्यापुढे तो तोकडाच ठरला. या सर्वांत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला धक्का बसला, कारण निर्देशांकात खूप मोठी घट टक्क्यांत दिसत नसली, तरी अनेक शेअर विशेषतः मिड आणि स्मॉल कॅप ज्यात अनेकदा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात असतात तिथेही पडझड खूपच मोठी झाली. त्यामुळे बाजारात परत 'अच्छे दिन' यावेत याची सर्वजण चातकासारखी वाट बघत आहेत. यासाठी गेल्या आठवड्यातील सकारात्मक संकेत खूपच आशादायक आहेत..सकारात्मक संकेतसुमारे ६० दिवसांपेक्षा जास्त चाललेला अमेरिका-इस्राईल-इराण संघर्ष थांबण्याचे संकेत, होर्मुझचा प्रश्न निकाली निघून खाली येऊ घातलेले कच्चे तेलाचे भाव, अर्थमंत्र्यांनी आवश्यक निर्णय घेण्याची तयारी असल्याचे केलेले वक्तव्य, सुरळीत झालेला देशांतर्गत इंधन पुरवठा हे सर्व पाहता, 'एफआयआय'ने विक्रीचा मारा थांबवून भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक सुरू केल्यास बाजारात उत्साह निर्माण होईल..एकूणच, मागील काही काळात बाजारात आलेली मरगळ दूर होऊन चांगले दिवस येऊ घातल्याचे चांगले संकेत मिळत आहेत. हे सगळे बघता 'वर्स्ट इज बीहाईंड अस' (Worst is Behind us) म्हणजेच 'दुख भरे दिन बीते रे भैया' अशी स्थिती होत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही..लक्षवेधक शेअरपी. एन. गाडगीळ ज्वेलर्सबंधन बँकवेदांत फॅशनप्रिन्स पाइपलोढा डेव्हलपर्सभारत सीट्सएलटीटीएसपूनावाला फिनकॉर्पडीएएम कॅपिटललक्ष्मी ऑर्गेनिक.