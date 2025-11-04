Sakal Money

Stock Market Opening Bell : कालच्या किरकोळ वाढीनंतर आज शेअर बाजारात घसरण! या IPO ला Apply करण्याचा शेवटचा दिवस!

Stock Market Trading Today : जागतिक बाजारात मिश्र संकेत असल्याने भारतीय शेअर बाजाराची घसरणीसह सुरुवात पण दिवसभरात सपाट पातळीवर व्यवहार होण्याची शक्यता, Bharti Airtel शेअर्समध्ये सकाळी 2% पेक्षा जास्त वाढ झाली.
Stock Market Today Updates : आजही भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीने झाली. सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 150 अंकांनी घसरून 83,820 वर व्यवहार करत होता, तर निफ्टी 57 अंकांच्या घसरणीसह 25,750 च्या खाली व्यवहार करत होता.

