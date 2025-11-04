Stock Market Opening Bell : कालच्या किरकोळ वाढीनंतर आज शेअर बाजारात घसरण! या IPO ला Apply करण्याचा शेवटचा दिवस!

Stock Market Today Updates : आजही भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात घसरणीने झाली. सकाळच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 150 अंकांनी घसरून 83,820 वर व्यवहार करत होता, तर निफ्टी 57 अंकांच्या घसरणीसह 25,750 च्या खाली व्यवहार करत होता..सकाळच्या सत्रात 3 M INDIA, Bharati Airtel, Titan, Adani Ports, TCS आणि Asian Paints ची वाढीसह सुरुवात झाली. तर Powergrid, Maruti, Eternal, Reliance Power, Hero MotoCorp आणि HCLTECH शेअर्स घसरले..या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य :Bharti Airtel, Titan Company, Power Grid Corporation of India, Godfrey Phillips India, Timken India, JK Paper, Niva Bupa Health Insurance, Kirloskar Brothers, City Union Bank, Hitachi Energy India, TBO Tek, and Hero MotoCorp या कंपन्यांचे शेअर्स आजच्या व्यवहारात महत्वाचे ठरतील..Stock Market Closing : शेअर बाजाराचा सपाट पातळीवर व्यवहार! पण Lenskart IPO ची मोठी मागणी! कोणते शेअर्स चमकले ? .या कंपन्यांचे तिमाही निकाल आज : State Bank of India (SBI), Adani Enterprises, Adani Ports and Special Economic Zone, Mahindra and Mahindra, One 97 Communications (Paytm), Suzlon Energy, Interglobe Aviation, Escorts Kubota, Indian Hotels Company, Nuvama Wealth Management, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, and Alembic Pharmaceuticals या कंपन्या आज त्यांच्या 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीचे (Q2FY26) निकाल जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य लागून आहे..Gold Investment : डिजिटल गोल्ड की फिजिकल गोल्ड, कोणत्या सोन्याच्या खरेदीत फायदा आहे? डिजिटल सोने नक्की सुरक्षित आहे का ?.बाजारातील आजचे IPO अपडेट्स:आज Groww (Billionbrains Garage Ventures) या कंपनीचा IPO सदस्यत्वासाठी खुला होत आहे.Lenskart Solutions चा IPO आज बंद होणार आहे.Studds Accessories IPO च्या शेअर्सच्या वाटपाचा आधार आज निश्चित होण्याची शक्यता आहे.SME IPO मध्ये, Shreeji Global FMCG चा IPO आज सदस्यत्वासाठी खुला होत आहे.Game Changers Texfab कंपनीचे शेअर्स आज BSE SME येणार आहेत. Disclaimer: हा बातमी केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.