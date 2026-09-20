Share Market: शेअर बाजाराची वाटचाल...

मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारतीय शेअर बाजाराने जवळपास आठ टक्के उणे परतावा दिला आहे. अमेरिका आणि इराण युद्ध थांबायचे नाव घेत नाही. रुपयाची घसरण चालूच आहे. डॉलर इंडेक्समधील वाढ थांबत नाही. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीमधील वातावरण अजूनही तणावाचे असल्यामुळे कच्या तेलाचे भाव पुन्हा १०० डॉलरच्या वर गेली आहे. ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या सर्व घडामोडींचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसत आहे. तिथेसुद्धा खूप नैराश्याचे वातावरण दिसत आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीकडे असलेला ओघ कमी झाला आहे. गुंतवणूकदार त्यांची चालू असलेली गुंतवणूक बंद करत आहेत किंवा आतापर्यंत केलेली गुंतवणूक विकत आहेत..‘निफ्टी’चा मासिक कालावधीचा आलेख वर दिला आहे, त्यावरून शेअर बाजाराच्या वाटचालीचा अंदाज येईल. या आलेखातील दोन उभ्या रेषांमधील कालावधी हा जवळपास पाच वर्षांचा आहे. या कालावधीतही ‘निफ्टी’ने काहीच परतावा दिला नव्हता. मात्र, २०१४ मध्ये ‘निफ्टी’ने या पातळीच्या वरील बाजूस छेद दिल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी तेजी आली..वर दिलेला ‘निफ्टी’चा साप्ताहिक पातळीवरचा आलेख पाहू या. या आलेखात ज्या दोन उभ्या रेषा आखल्या आहेत, त्या सप्टेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२६ चा कालावधी दर्शवतात. या आपल्याला दिसते, की शेअर बाजार एका ठराविक पातळीतच फिरत आहे; मात्र, याच कालावधीत इंडियन बँक, इंडस टॉवर, श्रीराम फायनान्स, टोरेंट फार्मा, बीएसई अशा अनेक शेअरच्या भावात चांगली वाढ दिसून आली. असे शेअर आपण तांत्रिक विश्लेषणाचा अभ्यास करून निवडू शकतो. २०१० ते २०१४ या कालावधीतही शेअर बाजार एकाच पातळीत फिरत होता..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गुंतवणूक करताना...१ जे गुंतवणूकदार थेट शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात त्यांनी तांत्रिक विश्लेषणाचा अभ्यास करून भाव वाढण्याची शक्यता असणाऱ्या शेअरची निवड करून त्यात गुंतवणूक करावी.२ जे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाद्वारे गुंतवणूक करतात त्यांनी गुंतवणुकीत सातत्य ठेवावे, चालू एसआयपी बंद करू नयेत, गुंतवणुकीचे मूल्यांकन सारखे बघू नये, एकरकमी गुंतवणूक अवश्य करावी आणि जास्तीत जास्त युनिट जमा करावेत म्हणजे जेव्हा शेअर बाजाराचा हा टप्पा संपून बाजार वरील दिशेने वाटचाल करण्यास सुरुवात करेल, तेव्हा चांगला परतावा मिळू शकेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.