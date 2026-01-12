Portfolio Management Tips : लांब शेपटाचा पोर्टफोलिओ

विक्रम अवसरीकर- फायनान्शियल प्लॅनरसुरुवातीला उत्साहाच्या भरात याने सांगितले, त्याने सांगितले, कधी स्वतःच असे अनेक शेअर घेतले गेले. काही शेअर म्हणजे मिसेस बेक्टर फूड्स किंवा नारायण हृदयालय चांगले तिप्पट-चौपट वाढले, तरी एकंदरीत पोर्टफोलिओवर फारसा फरक पडलेला दिसला नाही. शेअरची संख्या इतकी होती, की या एक-दोन शेअरमुळे फारसा फरक पडलेला दिसलाच नाही. काही क्षेत्रांमध्ये खूप गुंतवणूक, काही क्षेत्रांमध्ये पोर्टफोलिओच्या अर्धा टक्का; पण नाही. यामुळे पोर्टफोलिओचे शेपूट वाढत गेले. असे होऊ नये म्हणून काही खबरदारी घेणे आवश्यक ठरते..पोर्टफोलिओचे एकत्रीकरणयशस्वी गुंतवणुकीसाठी पोर्टफोलिओ मर्यादित असणे आवश्यक आहे. साधारणपणे १५ ते २० दर्जेदार शेअरचा पोर्टफोलिओ सांभाळणे सोपे असते. ज्या शेअरमध्ये तुमची गुंतवणूक एकूण पोर्टफोलिओच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे, अशा कंपन्यांचा फेरविचार करा. त्या कंपनीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता नसेल, तर ते विकून तो पैसा तुमच्या ‘टॉप परफॉर्मिंग’ शेअरमध्ये वळवा.योग्य विभागणीकेवळ चांगला शेअर असून चालत नाही, तर त्यात पुरेशी भांडवल गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे. तुम्हाला एखाद्या कंपनीच्या व्यवसायावर पूर्ण विश्वास असेल, तर किमान पाच ते आठ टक्के गुंतवणूक त्या एका शेअरमध्ये असावी. यामुळे जेव्हा तो शेअर ५० टक्के वाढतो, तेव्हा तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येते..सेक्टरमधील संतुलनएखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात (उदा. फक्त डिफेन्स किंवा रेल्वे) अतिगुंतवणूक करणे टाळले पाहिजे. एकाच क्षेत्रात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भांडवल गुंतवणे जोखमीचे असते. गुंतवणूक जितकी विखरून ठेवली असेल, तितका फायदा होण्याची शक्यता वाढते आणि जोखीम कमी होते.शिस्तबद्ध पुनरावलोकनठरावीक काळाने तुमच्या पोर्टफोलिओची ‘साफसफाई करा’. तुमच्या अपेक्षेनुसार कामगिरी करत नसलेले शेअर किंवा ज्यांच्या व्यवसायात बदल झाला आहे, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा..गुंतवणूकीतील टाळण्यासारख्या चुका ‘फोमो’चा प्रभाव‘फोमो’ म्हणजे मागे राहण्याची भीती असल्याने अनेकदा काही शेअर घेतले जातात. एखादा शेअर खूप वाढला आहे म्हणून तो ‘आता तरी घेऊया’ या भावनेतून घेणे टाळा. अशा वेळी गुंतवणूक कमी आणि धोका जास्त असतो.तोट्यातील शेअर धरून ठेवणेअनेकदा आपण नफ्यातील शेअर लवकर विकतो आणि तोट्यातील शेअर ‘कधीतरी वाढतील’ या आशेने धरून ठेवतो. याला ‘तण वाढवणे आणि फुले उपटणे’ म्हणतात. हे थांबवा.टिप्सवर अवलंबून राहणेविनाकारण शेअर वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सोशल मीडिया किंवा मित्रांकडून मिळणाऱ्या टिप्स. स्वतःचा अभ्यास असल्याशिवाय केलेली गुंतवणूक नेहमीच पोर्टफोलिओ विस्कळित करते..अल्प गुंतवणुकीचा मोहस्वस्त मिळतोय म्हणून १०-२० शेअर घेणे ही संपत्ती वाढविण्याची पद्धत नाही. शेअरचा भाव पाहण्यापेक्षा कंपनीचे मूल्य पाहा.निष्कर्ष : गुंतवणूक ही बागेसारखी असते; तिची वेळोवेळी छाटणी करावी लागते. जेव्हा तुम्ही विनाकारण घेतलेले छोटे शेअर काढून, मोजक्या; पण दर्जेदार कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक कराल, तेव्हाच तुम्हाला खऱ्या अर्थाने चक्रवाढीचा फायदा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.