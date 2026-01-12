Sakal Money

Portfolio Management Tips : लांब शेपटाचा पोर्टफोलिओ

Share Market Investment : गुंतवणुकीत 'शेपूट' वाढवण्याऐवजी मोजक्या आणि दर्जेदार शेअर्समध्ये शिस्तबद्ध गुंतवणूक करून पोर्टफोलिओची वेळोवेळी छाटणी करणे फायदेशीर ठरते.
Portfolio Management Tips

Portfolio Management Tips

सकाळ वृत्तसेवा
विक्रम अवसरीकर- फायनान्शियल प्लॅनर

सुरुवातीला उत्साहाच्या भरात याने सांगितले, त्याने सांगितले, कधी स्वतःच असे अनेक शेअर घेतले गेले. काही शेअर म्हणजे मिसेस बेक्टर फूड्स किंवा नारायण हृदयालय चांगले तिप्पट-चौपट वाढले, तरी एकंदरीत पोर्टफोलिओवर फारसा फरक पडलेला दिसला नाही. शेअरची संख्या इतकी होती, की या एक-दोन शेअरमुळे फारसा फरक पडलेला दिसलाच नाही. काही क्षेत्रांमध्ये खूप गुंतवणूक, काही क्षेत्रांमध्ये पोर्टफोलिओच्या अर्धा टक्का; पण नाही. यामुळे पोर्टफोलिओचे शेपूट वाढत गेले. असे होऊ नये म्हणून काही खबरदारी घेणे आवश्यक ठरते.

