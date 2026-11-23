-संजय खरसिंगे, अनुभवी गुंतवणूक सल्लागारभू-राजकीय तणाव, सुरू असलेली युद्धे, महागाई, कच्च्या तेलाच्या दरामधील चढ-उतार, व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता आणि जागतिक आर्थिक विकासाबाबतच्या चिंता यांमुळे वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सातत्याने अस्थिरता निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’ थांबवणे, गुंतवणुकीची रक्कम रोख स्वरूपात ठेवणे किंवा गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल करणे असे विचार येऊ शकतात. मात्र, यशस्वी गुंतवणुकीसाठी बाजारातील प्रत्येक चढ-उतारावर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणे आणि आर्थिक उद्दिष्टांशी बांधिलकी कायम ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असते..चार महत्त्वाची तत्त्वे‘एसआयपी’ सुरू ठेवा; सातत्य राखाबाजारात घसरण होत असतानाही ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक सुरू ठेवल्यास रुपया सरासरीकरणाचा (रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग) फायदा मिळू शकतो. कारण, बाजार घसरलेला असताना गुंतवणुकीच्या समान रकमेत म्युच्युअल फंडाचे अधिक युनिट खरेदी करता येतात. ‘एसआयपी’मुळे परताव्याची हमी मिळत नाही किंवा गुंतवणुकीतील जोखीम पूर्णपणे संपत नाही. मात्र, केवळ अल्पकालीन बाजारातील अस्थिरतेमुळे आधीपासून नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असलेली ‘एसआयपी’ थांबवणे योग्य ठरणार नाही. अर्थात, तुमची आर्थिक उद्दिष्टे आणि नियमित उत्पन्न-खर्चाचे नियोजन यामध्ये बदल झालेला नसल्यास ‘एसआयपी’ सुरू ठेवणे हिताचे ठरू शकते..गुंतवणुकीचा आढावा घ्या!गुंतवणूक करताना शेअर (इक्विटी), कर्जरोखे (डेट) आणि सोने अशा विविध मालमत्ता प्रकारांमध्ये योग्य प्रमाणात गुंतवणूक असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण आपली आर्थिक उद्दिष्टे, जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी यांनुसार ठरवावे. बाजारातील चढ-उतारांमुळे गुंतवणुकीचे मूळ प्रमाण बदलू शकते. त्यामुळे ठरावीक कालावधीनंतर पोर्टफोलिओचा आढावा घेणे आणि आवश्यकतेनुसार गुंतवणुकीचे प्रमाण पुन्हा संतुलित करणे (रिबॅलन्सिंग) महत्त्वाचे आहे. पोर्टफोलिओतील एखाद्या विशिष्ट गुंतवणुकीतून किती परतावा मिळाला, यापेक्षा संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये योग्य विविधता आहे का आणि एखाद्या विशिष्ट मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक प्रमाणाबाहेर केंद्रित झाली आहे का, याकडे लक्ष द्यावे..आर्थिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करा!मुलांचे शिक्षण, निवृत्तीनंतरची आर्थिक तरतूद किंवा दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मिती ही कोणतीही उद्दिष्टे असली, तरी गुंतवणुकीचे नियोजन त्या उद्दिष्टांशी आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कालावधीशी सुसंगत असावे. बाजारातील अल्पकालीन घसरणीमुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक नियोजन बदलण्याची आवश्यकता नसते. मात्र, एखादे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य होण्याची वेळ जवळ येत असेल, तर अधिक जोखीम असलेल्या गुंतवणुकीतील हिस्सा टप्प्याटप्प्याने कमी करणे हिताचे ठरू शकते. त्यामुळे आतापर्यंत जमा झालेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य बाजारातील मोठ्या घसरणीपासून काही प्रमाणात सुरक्षित ठेवण्यास मदत होते..पोर्टफोलिओतील उणिवा ओळखा!तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये सोने, कर्जरोखे किंवा अन्य योग्य गुंतवणूक पर्यायांचा पुरेसा समावेश आहे का, याची तपासणी करा. एखाद्या मालमत्ता प्रकारातील गुंतवणूक खूपच कमी असल्यास त्याचा विचार करता येईल. मात्र, नियमित खर्च भागवून, पुरेसा आपत्कालीन निधी बाजूला ठेवून आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्यानंतरच शिल्लक राहिलेल्या अतिरिक्त रकमेतून नव्याने गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना अलीकडील परतावा किंवा बाजारातील सध्याचा कल यांपेक्षा आपल्या गरजा, जोखीमक्षमता आणि पोर्टफोलिओची रचना यांना प्राधान्य द्यावे..प्रतिक्रियेपेक्षा नियोजनाला महत्त्व द्या!जागतिक राजकीय घडामोडी किंवा शेअर बाजारातील चढ-उतार यांवर गुंतवणूकदारांचे नियंत्रण नसते. मात्र, या घडामोडींना आपण कसा प्रतिसाद देतो, हे निश्चितपणे आपल्या हातात असते. ‘एसआयपी’मधील सातत्य राखणे, गुंतवणुकीच्या रचनेचा वेळोवेळी आढावा घेणे, आर्थिक उद्दिष्टांशी बांधिलकी कायम ठेवणे आणि पोर्टफोलिओमधील त्रुटी दूर करणे या बाबी दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरतात. बाजारात चढ-उतार होतच राहणार; मात्र स्पष्टपणे निश्चित केलेली आर्थिक उद्दिष्टे हीच प्रत्येक गुंतवणूक निर्णयामागील मार्गदर्शक दिशा असली पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.