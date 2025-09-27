Sakal Money

Premium|online trading fraud : शेअर बाजार आणि सायबर गुन्हे

stock market scams India : शेअर बाजारातून झटपट भरभक्कम कमाई करण्याच्या मोहाने गुंतवणूक करणाऱ्या नवगुंतवणूकदारांच्या मानसिकेचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत आहेत.
Protecting Small Investors: Practical Tips Against Stock Market Cyber Frauds

Understanding Online Trading Scams in India

भारताची वाटचाल पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याकडे चालली आहे. याची प्रचिती शेअर बाजाराच्या उत्तुंग भरारीतून येत आहे. शेअर बाजारातील फायदा बघून मोठ्या संख्येने नवगुंतवणूकदार इकडे वळत आहेत. शेअर बाजारातून झटपट भरभक्कम कमाई करण्याच्या मोहाने गुंतवणूक करणाऱ्या नवगुंतवणूकदारांच्या मानसिकेचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत आहेत. यासाठी नानाविध कल्पना लढवल्या जात आहेत आणि या जाळ्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अडकत आहेत. या जाळ्यापासून वाचण्यासाठी दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे.

