Premium|online trading fraud : शेअर बाजार आणि सायबर गुन्हे

Understanding Online Trading Scams in Indiaशिरीष देशपांडेdeshpande.06@gmail.comभारताची वाटचाल पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याकडे चालली आहे. याची प्रचिती शेअर बाजाराच्या उत्तुंग भरारीतून येत आहे. शेअर बाजारातील फायदा बघून मोठ्या संख्येने नवगुंतवणूकदार इकडे वळत आहेत. शेअर बाजारातून झटपट भरभक्कम कमाई करण्याच्या मोहाने गुंतवणूक करणाऱ्या नवगुंतवणूकदारांच्या मानसिकेचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत आहेत. यासाठी नानाविध कल्पना लढवल्या जात आहेत आणि या जाळ्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार अडकत आहेत. या जाळ्यापासून वाचण्यासाठी दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे..शेअर बाजारात गुंतवणूक केली की अगदी कमी वेळेत भरपूर फायदा होतो, या समजातून कोणतीही माहिती नसताना, अभ्यास नसताना अनेक जण मित्राने, परिचयातील किंवा नात्यातील व्यक्तीने सांगितले म्हणून शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यात नुकसान झाले, तर नशिबाला दोष देतात आणि शेअर बाजारापासून कायमचे दूर होत एक कमाईचे दार कायमचे बंद करतात. लोकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून फसवणूक करत आहेत. यातील काही प्रकार जाणून घेऊ या..प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावाचा वापर'डीपफेक' तंत्रज्ञान वापरून आपले देशाचे अर्थमंत्री, प्रसिद्ध उद्योगपती, अग्रगण्य आयटी कंपन्यांचे संचालक, शेअर बाजारातील नामांकित विश्लेषक यांचे आवाज आणि फोटो यांचा वापर करून बनावट व्हिडीओ तयार केले जातात आणि या व्हिडीओद्वारे शेअरच्या टिप्स देणे, विशिष्ट गुंतवणूक भरपूर परतावा, तीन महिन्यांत दुप्पट फायदा अशी मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. या खोट्या जाहिराती किंवा पोस्ट फेसबूक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, 'एक्स'वर पसरवल्या जातात. एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती सांगत आहे, बोलत आहे, हे खरे वाटून गुंतवणूकदार अलगद सायबर चोरट्यांच्या जाळ्यात सापडतात..यूट्यूब स्टॉक इन्फ्लुएन्सरअनेक प्रसिद्ध स्टॉक इन्फ्लुएन्सरच्या नावाने समाजमाध्यमांवर खोट्या जाहिराती पसरवल्या जातात. त्यांच्या नावाने पोर्टफोलिओ मॅनेज करतो असे भासवून सायबर चोरटे पैसेही जमा करतात. अशा जाहिरातींना बळी पडून अनेकांना मोठा फटका बसला आहे. काही घटनांमध्ये तर सायबर चोरट्यांनी लोकांच्या थेट घरी जाऊन स्टॉक इन्फ्लुएन्सरकडून आलो आहोत, असे भासवून, खोटी ओळखपत्रे दाखवून पैसे उकळले आहेत. असे पैसे घेऊन भामटे गायब होतात किंवा सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना रकमेवर परतावा देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला जातो आणि नंतर मोठ्या रकमा गुंतवण्यास प्रवृत्त केले जाते, खोट्या ॲपमध्ये गुंतवणूक वाढल्याचे दाखवले जाते. मात्र, गुंतवणूकदारांनी पैसे काढण्याची मागणी केली, की काहीतरी कारणे सांगून टाळाटाळ केली जाते किंवा सर्व संपर्क क्रमांक बंद होतात आणि पैसेही गायब होतात..पिग बुचरिंग तंत्र गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी 'पिग बुचरिंग' तंत्राचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. 'पिग बुचरिंग' म्हणजे डुकराला ठार करण्याआधी भरपूर खायला देतात. त्यानंतर डुक्कर सुस्तावले, की ते अलगदच पकडणाऱ्याच्या हाताला लागते. डुकराचा खायला देणाऱ्यावर विश्वास बसतो. हेच तंत्र वापरून सायबर गुन्हेगार अनेक गुंतवणूकदारांना सुरुवातीला भरपूर परतावा देऊन त्यांचा विश्वास संपादन करतात आणि नंतर सर्व पैसा घेऊन गायब होतात. .'आयपीओ'च्या नावावर फसवणूक प्रख्यात शेअर ट्रेडिंग कंपनीचे मुख्य इन्व्हेस्टमेन्ट अधिकारी असल्याचे भासवून व्हॉट्सॲपच्या गटात समावेश केला जातो. आयपीओमध्ये निश्चित शेअर मिळतील, अशी खात्री दिली जाते. अशा ग्रुपमध्ये सर्वच लोक बनावट असतात आणि ते सर्व प्रख्यात शेअर कंपनीने काढलेल्या मोबाईल ॲपमधून गुंतवलेल्या 'आयपीओ'मध्ये प्रचंड फायदा झाला असल्याचे खोटेच सांगत असतात. त्यावर विश्वास बसून नवे गुंतवणूकदार मोठी रक्कम गुंतवतात. त्यावर मोठा फायदा झाल्याचे ॲपवर दाखवले जाते, मात्र, नफा काढून घ्यायचा आहे, असे म्हटले की तो काढून घेता येत नाही. काही ठिकाणी त्यात तोटा झाला तरी तो स्टॉपलॉस लावून थांबवताही येत नाही. (लेखक सीए असून, संगणक कंट्रोल, सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक आहेत. ).