Premium|Indian Business : ‘दिंडीगुल’ची बिर्याणी कॅलिफोर्नियात!

सुधीर जोगळेकरsumajo51@gmail.comअमेरिकेत येईपर्यंत मी दिंडीगुल हे नाव ऐकलं होतं, ते तमिळनाडू राज्यातील एका जिल्ह्याचं केंद्र म्हणून. गाव तसं छोटं, जेमतेम दोन-सव्वा दोन लाख लोकसंख्येचं, पण ते ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेलं. गावात किल्ला आहे, सोळाव्या शतकात बांधलेला. गावात मंदिरं, मशिदी, चर्च अनेक आहेत; पण गावातलं धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचं स्थान आहे ते अठरावं शक्तिपीठ... श्री अभिराम पीठ. गावातल्या विख्यात उद्योगातला महत्त्वाचा उद्योग कुलूपं बनवण्याचा. सर्वांत मजबूत आणि टिकाऊ कुलूपं बनवणारं शहर म्हणून ते ओळखलं जातं. त्यामुळे त्याला ‘लॉक सिटी’ असंही म्हटलं जातं. दिंडीगुल लोखंडासाठी प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे इथली कुलूपं लोखंडी. काही कुलुपं, तर उघडायला एक चावी आणि बंद करायला दुसरी चावी अशाही तंत्राची... अमेरिकेत आलो आणि दिंडीगुल हे नाव एका दाक्षिणात्य रेस्टॉरंटचं असल्याचं लक्षात आलं. त्याचीच ही कथा. .कॅलिफोर्निया राज्यातल्या बे एरियात मिलपिटास नावाचं उपनगर आहे. हा सारा परिसर सिलिकॉन व्हॅली नावानं ओळखला जाणारा. अभियांत्रिकी आणि संगणकीय अभियंते बनलेले शेकडो तरुण ५० वर्षांपूर्वी या राज्यात आपलं नशीब आजमावून पाहण्यासाठी आले आणि त्यातल्या अनेकांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरु केल्या. हजारो भारतीय तरुण-तरुणी नोकरीच्या आमिषानं इथे आले आणि बे एरियाची बहुतांश उपनगरं भारतीयांच्या वस्त्या, भारतीयाचे व्यवसाय, भारतीय खवय्यांसाठीची रेस्टॉरंट यांनी व्यापून गेली. अशातलंच एक रेस्टॉरंट ‘दिंडीगुल थलपकट्टी’ नावाचं. नवीन फूड जॉइंट शोधायच्या नादात अमेरिकेतल्या मुक्कामात कुणीतरी आम्हाला ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’चं नाव सुचवलं आणि आम्ही तिथे जाऊन धडकलो. चिकन, मटण, फिश असे मांसाहाराचे सर्वच प्रकार तिथे पाहायला मिळाले आणि ज्यांना नुसतं शाकाहारीच खायचं आहे त्यांच्यासाठी अगदी नारळाच्या दुधात भिजवून खायची इडियप्पम डिशदेखील उपलब्ध आहे..कौटुंबिक परंपरातमिळनाडूची राजधानी असलेल्या चेन्नईमध्ये १९५७ मध्ये नागसामी नायडू नावाच्या एका छोट्या व्यावसायिकानं हे हॉटेल सुरू केलं. ते सुरू करण्याआधी नागसामी पान-तंबाखूची गादी चालवायचा; पण नागसामीची बायको उत्तम स्वयंपाक करायची, तिच्या हातची मटण-बिर्याणी अनेकांना आवडायची. ते मटणही खास, तमिळनाडूमधल्याच दिंडीगुल तालुक्यातल्या कन्निवाडी नावाच्या एका दहा हजार वस्तीच्या गावात पाळल्या जाणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या शेळ्या-मेंढ्यांचं असायचं. त्या शेळ्या-मेंढ्याही अशातशा नाहीत, कोवळ्या गवतावर पोसल्या जाणाऱ्या. नागसामीची पत्नी या छोट्या गावातून रोजच्यारोज बिर्याणीसाठी शेळ्या-मेंढ्या मागवायची. पानाची गादी चालवणं फारसं पैसे मिळवून देऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यानं नागसामीनं जोडधंदा म्हणून बायकोच्या हातची चविष्ट बिर्याणी खायला घालणारं अवघं चार माणसांसाठीचं ‘आनंद विलास बिर्याणी हॉटेल’ नावानं दिंडीगुलमध्ये घरातच छोटंस हॉटेल सुरू केलं. कन्निवाडीचं मटण आणि सिरगा सांबा राइस वापरून नागसामीची पत्नी बिर्याणी बनवायची. सिरगा सांबा ही तमिळनाडूत पिकवली जाणारी भाताची एक जात. आपल्याकडचा आंबेमोहोर तसा तमिळनाडूचा सिरगा सांबा. आकारानं आंबेमोहोरच्या एक तृतीयांश परंतु, चवीनं तितकाच चांगला. .Premium| Marathi Entrepreneur : बालपणीची दोस्ती उद्योजकतेतही राखली, सुबोधन इंजिनीअर्सची यशोगाथा!.दिंडीगुल होतं चेन्नईपासून ४२० किलोमीटर अंतरावर, खूप दूर. नल्लथम्बी नावाचा एक आचारी नागसामीकडे तेव्हा २० किलोमीटर अंतरावरच्या गावातून यायचा, आजारी असेल तर किंवा अन्य काही कामात असेल तरच तो यायचा नाही. त्याच्या हाताला चव होती. बिर्याणी तिन्हीत्रिकाळ खाल्ली पाहिजे, असं तो आवर्जून ग्राहकांना सांगायचा. बिर्याणी खायला लोकं मोठ्या संख्येत यायला लागली. ‘आनंद विलास बिर्याणी हॉटेल’ तेव्हा चालायचं संध्याकाळी साडेपाच ते साडेआठ असं तीनच तास. सांबा राइस तिथेच मिळायचा, मटण कन्निवाडीहून, तर बिर्याणीसाठी लागणारे मसाल्यांचे पदार्थ यायचे केरळातून आणि प्रत्यक्षात मसाले बनवले जायचे ते दिंडीगुलमध्येच...वेळेआधी बिर्याणी संपली, तर हॉटेल बंद करावं लागायचं, पण ‘थलप्पकट्टी’च्या बिर्याणीला मिळणारा प्रतिसाद एव्हाना अनेकांना मोहात पाडू लागला होता. चारशे किलोमीटर अंतरावर असूनही चेन्नई शहरात त्याची ख्याती इतकी पसरली होती, की तेच नाव घेऊन अनेकांनी आपली हॉटेल्स गावोगावी आणि चेन्नई शहरात सुरू केली होती. स्वाभाविकच मूळ ‘थलप्पकट्टी’चे ग्राहक गोंधळात पडू लागले होते. ही गोष्ट असेल १९८० च्या आसपासची. नागसामींचं निधन झालं होतं आणि त्यांच्यानंतर त्यांच्या चिरंजीवानं धनबालननं व्यवसायाची सूत्रं हाती घेतली होती. एकाबरोबरच दुसरं हॉटेल सुरू झालं होतं. तिसऱ्या पिढीतला सतीश नावाचा नागसामींचा नातूही इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण पूर्ण करून ‘क्यूएसआर’ नावाच्या हॉस्पिटॅलिटी ग्रुपमध्ये नोकरी करू लागला होता. परंतु, धनबालन यांचीही प्रकृती दगा देऊ लागली होती. त्यांना कर्करोगानं ग्रासलं होतं आणि तिसऱ्या श्रेणीचा तो कर्करोग फार काळ काम करू देईल, अशी शक्यता डॉक्टरांना वाटत नव्हती..सतीश धनबालन यांच्या हाती सूत्रेसतीश धनबालननं भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग नव्या व्यवसायासाठी करायचा, की मागच्या दोन पिढ्या करीत असलेल्या उद्योगालाच पुढे घेऊन जायचं, असा प्रश्न त्याच्यासमोर उभा होता. ही घटना २००७च्या सुमारासची. सतीशनं सूत्रं हाती घेतली आणि २००९ मध्ये थलप्पकट्टीची तिसरी शाखा त्यानं अण्णानगरमध्ये सुरू केली. आपल्या ‘थलप्पकट्टी’ या नावाचा गैरफायदा उठवत भलतेच लोक ‘थलप्पकट्टी’ बिर्याणीच्या शाखा चेन्नई शहरात उघडत आहेत, हे जेव्हा त्यानं पाहिलं, तेव्हा त्याला त्या नावातली जादू लक्षात आली. पाहता पाहता चेन्नई शहरातच त्यानं ३० शाखा सुरू केल्या. .मग कोईमतूरमध्ये सात, मदुराईत दोन, केरळात आठ आणि कर्नाटकात एकट्या बंगलोर शहरात २१ शाखा सुरू झाल्या. रोजची बिर्याणीची ऑर्डरच सात हजार प्लेटवर जाऊन पोहोचली. हा काळ होता साधारण २०१२-१३ चा. हळूहळू व्यवसाय वाढू लागला आणि पाहता पाहता दीड हजार ते दोन हजार किलो सांबा राइस रोजच्या बिर्याणीसाठी लागू लागला. ही स्थिती २०१७ मधली. २०१९ मध्ये ‘सीएक्स पार्टनर्स’च्या मदतीनं सतीश धनबालननं २६० कोटी रुपये उभे केले आणि पाहता पाहता भारतातील दिंडीगुलच्या शाखांची संख्याच ९२ वर जाऊन पोहोचली. जगभर विखुरलेल्या ‘थलप्पकट्टी’च्या चाहत्यांना आपल्याही देशात ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ सुरू व्हावं असं वाटत होतं; पण तीच चव, तोच भाताचा प्रकार, तीच मटणाची चव कायम राखायची, तर गुंतवणूक मोठी लागणार होती. तब्बल २६० कोटी रुपयांचा हा निधी त्यासाठी उपयोगी पडणार होता. आज ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ची एकूण १०१ शाखांची मिळून मालमत्ता ८५० कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे आणि जगभर मिळून ३५०० कर्मचारी काम करत आहेत. केरळात आणखी शाखा उघडण्याचा विचार सतीश धनबालन करताहेत, हैदराबादमध्ये मागणी आहे; पण सांबा राइसऐवजी बासमती वापरून तिथली शाखा सुरू करण्याचा विचार आहे. गेल्या चार वर्षांत दुबई, पॅरिस, श्रीलंका, मलेशिया आणि अमेरिकेत दिंडीगुलच्या नऊ शाखा सुरू झाल्या आहेत. सतीश धनबालन भारतात असल्यानं त्यांची भेट होऊ शकली नाही, तशी ती गेल्या वेळेसही होऊ शकली नव्हती आणि या वेळेसही. परंतु, कॅलिफोर्नियाचं युनिट काही लाख डॉलरचा व्यवसाय करत असल्यानं २०२५ अखेरपर्यंत एकट्या अमेरिकेत आणखी २० राज्यांत ‘दिंडीगुल’च्या शाखा सुरू करण्याची जुळवाजुळव ग्रुपने सुरू केली आहे, असं समजलं. इतकी आक्रमक विस्तार योजना ग्रुपनं आखली, तर दाक्षिणात्य पदार्थांच्या व्यवसायात मक्तेदारी निर्माण केलेल्या अनेकांचं धाबं दणाणेल यात शंका नाही..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.वेळ बघूनच जा!हल्ली बऱ्याच हॉटेलमध्ये प्रत्यक्ष छापील मेन्यू कार्डाची पद्धत नसते, ते बारकोडवर असतं, तुमच्या मोबाइलनं तुम्ही बारकोड स्कॅन करून घ्यायचा, मेन्यू कार्ड वाचायचं आणि ऑर्डर द्यायची. ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ याला अपवाद नाही; पण ‘दिंडीगुल’ची आणखी एक गंमत आहे. त्याच्या वेळा पाहिल्या आणि चितळे बंधूंची आठवण झाली. ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ उघडं असतं सकाळी ११.३० ते दुपारी २.३० आणि मग चार तास विश्रांती घेऊन ते सुरू होतं सायंकाळी ६ वाजता आणि बंद होतं रात्री १० वाजता....Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ ट्रेडनेमआपले आजोबा डोक्याला फेट्यासारखं थलप म्हणजेच मुंडासं बांधायचे, तीच त्यांची ओळख होती हे पक्कं माहीत असल्यानं सतीशनं ‘थलप्पकट्टी’ या नावाला दिंडीगुल जोडलं आणि त्याशिवाय जोडीला आजोबांचा फोटो घेऊन ते नाव फोटोसकट ट्रेडनेम म्हणून नोंदवून घेतलं. ‘थलप्पकट्टी’ हे नाव घेऊन हॉटेलचा, त्यातही बिर्याणीचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांना सतीशनं कोर्टात खेचलं, कोर्टात केस चालली आणि २०१३ मध्ये कोर्टानं ‘दिंडीगुल थलप्पकट्टी’ हे नाव वापरून व्यवसाय करण्यास स्पर्धकांना मनाई केली. (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.