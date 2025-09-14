Premium|Marathi Business : ‘गेजिंग सोल्युशन’ क्षेत्रातील मराठी भरारी!

प्रसाद घारेprasad.ghare@gmail.com ट्रू गेजेस अँड टूल्स प्रा. लि.’ ही ‘बी टू बी’ क्षेत्रातील एक छोटीशी कंपनी भोसरीच्या औद्योगिक वसाहतीत १९८२ पासून शांतपणे काम करत आहे. विजय टापरे यांनी स्थापन केलेली आणि जगातील पन्नासहून अधिक देशांत नाव मिळवलेली ही कंपनी भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत उंच भरारी मारण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या ४३ वर्षांत या कंपनीने ‘गेजिंग सोल्युशन’ या क्षेत्रात केलेले काम उल्लेखनीय असून, त्यांचा प्रवास नक्कीच प्रेरणादायक आहे.पुण्याच्या जवळपास असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीत असंख्य लहान-मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. यातील अनेक कंपन्यांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाची जागतिक उत्पादने तयार होतात आणि ही उत्पादने जगभरात पाठवली जातात. या कंपन्यांची नावे आपण कधी ऐकलेलीदेखील नसतात; मात्र गुणवत्ता आणि दर्जेदार उत्पादनाच्या जोरावर त्यांनी जागतिक बाजारपेठेत आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली असते. अशीच एक कंपनी भोसरीच्या औद्योगिक वसाहतीत १९८२ पासून अतिशय शांतपणे आपले काम करीत आहे. ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स प्रा. लि.’ हे या कंपनीचे नाव. .विजय टापरे हे या कंपनीचे संस्थापक. प्रथितयश इंजिनिअर असलेल्या आणि इंग्लंडमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या टापरे यांनी वयाच्या ४२व्या वर्षी चांगल्या पगाराच्या नोकरीला रामराम ठोकला आणि ही कंपनी स्थापन केली. साहजिकच अनेकांनी टापरे यांच्या या निर्णयावर नाके मुरडली. काहींनी तर त्यांना चक्क वेड्यातदेखील काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आपला स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय सुरू करायचाच अशी पक्की खूणगाठ मनाशी बांधून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. गुणवत्तेच्या दारी पोहोचण्याआधी परिश्रमाचा घाम गाळावाच लागतो, याची त्यांना कल्पना होती. गेली चार दशके अनेक अडचणी, चढउतार, खाचखळगे पार करून त्यांनी ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स प्रा. लि.’ या कंपनीला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. आज वयाच्या ८५व्या वर्षीदेखील ते कार्यरत आहेत. १९९२पासून त्यांचे पुत्र अतुल टापरे यांनी कंपनीत कामाला सुरुवात केली. आज सह-व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने ते कंपनीची धुरा समर्थपणे सांभाळत आहेत..Premium |Start Up success : फळबंद आइस्क्रीमच्या व्यवसायातून मिळवलं यश!.‘बी टू बी’ क्षेत्रातील कंपनीआज ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स’ ही कंपनी थ्रेड गेज, प्लेन गेजमधील (रिंग, सेटिंग रिंग, प्लग, स्नॅप गेज) विस्तृत उत्पादनश्रेणी निर्माण करण्याचे काम करते. कंपनीची लहान-मोठी शेकडो उत्पादने असून, ती भारताबरोबरच जगभरातील पन्नासहून अधिक देशांत पाठवली जातात. सध्याच्या ‘दिल मांगे मोअर’च्या जमान्यात ग्राहकांना त्यांच्या मागणीनुसार हव्या असणाऱ्या लहान-मोठ्या आकारात दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण गेजची निर्मिती करण्याचे काम ही कंपनी करते. ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स’ ही ‘बी टू बी’ क्षेत्रातील एक छोटीशी कंपनी आहे. या कंपनीच्या गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार उत्पादनांची मालिका बघितल्यावर मला ‘रोझा’ चित्रपटातील ‘दिल है छोटासा, छोटीसी आशा... आसमानों में उडने की आशा’ हे गाणे आठवले. आज जगातील पन्नासहून अधिक देशांत नाव मिळवलेली ही कंपनी भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत उंच भरारी मारण्याच्या तयारीत आहे, असे टापरे पिता-पुत्राशी बोलल्यावर खात्रीपूर्वक म्हणावेसे वाटते. गेल्या ४३ वर्षांत या कंपनीने ‘गेजिंग सोल्युशन’ या क्षेत्रात केलेले काम उल्लेखनीय असून, त्यांचा प्रवास नक्कीच प्रेरणादायक आहे..पर्यावरणपूरक प्रकल्पभोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स’ या कंपनीचा उत्पादन प्रकल्प ५००० चौरस मीटर क्षेत्रात विस्तारलेला आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामध्ये छतावरील सौर पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती केली जाते. तसेच, पावसाचे पाणी साठवले आणि मुरवले जाते. या उत्पादन प्रकल्पात मॅट्रिक्स-यूके आणि रेशॉअर-स्वित्झर्लंड या जागतिक पातळीवरील नामवंत कंपन्यांची मशीन कार्यरत आहेत. कंपनीत इन-हाउस हीट ट्रीटमेंट सुविधा उपलब्ध असून, येथील कॅलिब्रेशन लॅब झाइस-जर्मनी, मिटुटोयो-जपान, ट्रायमोस आणि एसआयपी-स्वित्झर्लंड येथील दर्जेदार उपकरणांनी सुसज्ज आहे.‘‘१९८२मध्ये स्थापन झालेली ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स प्रा. लि.’ ही कंपनी गेली ४३ वर्षे विविध क्षेत्रांतील उद्योगांच्या गेजिंगसंबंधीच्या गरजा पूर्ण करत आहे. कंपनीच्या स्थापनेपासूनच केवळ ठरावीक उत्पादनांची निर्मिती करण्यापुरते लक्ष मर्यादित न ठेवता संपूर्ण ‘गेजिंग सोल्युशन’ प्रदान करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आज आम्ही थ्रेड गेज, प्लेन गेजची (रिंग, सेटिंग रिंग, प्लग, स्नॅप गेज) विस्तृत उत्पादनश्रेणी तयार करतो. हे गेज ग्राहकांच्या गरजेनुसार ‘आयएसओ’, ‘बीएस’, ‘डीआयएन’, ‘एपीआय’ अशा विविध मानकांनुसार तयार केले जातात,’’ असे अतुल टापरे सांगत होते. .Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणीएका पाहणीनुसार, भारतातील ‘थ्रेड गेज’ या उत्पादनांची बाजारपेठ २०२४ अखेर ३८० कोटी रुपयांची होती. या बाजारपेठेच्या वार्षिक वाढीचा दर जवळपास ११.८ टक्के आहे. या क्षेत्राच्या जागतिक बाजारपेठेची उलाढाल २०२४ अखेर १३,८८० कोटी रुपयांची असून, वार्षिक वाढीचा दर जवळपास आठ टक्के इतका आहे. युरोपातील या क्षेत्रातील कंपन्या वाढत्या उत्पादनखर्चामुळे आणि कुशल कर्मचारीवर्गाच्या कमतरतेमुळे बंद होत आहेत. याचा फायदा या क्षेत्रातील चांगल्या भारतीय कंपन्यांना होत आहे. म्हणूनच ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स प्रा. लि.’ने युरोपात आपले कार्यालय सुरू केले आहे. भविष्यात युरोपातील अनेक कंपन्यांकडून आपल्या गेजिंग सोल्युशनला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढणार आहे, असे अतुल टापरे सांगत होते. .आम्ही चालवू हा पुढे वारसा!विजय टापरे यांनी सुरू केलेल्या या कंपनीची धुरा सध्या सह-व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांचे चिरंजीव अतुल टापरे सांभाळत आहेत. अतुल टापरे हे पुण्यातील ‘नूमवि’ या नामवंत शाळेचे विद्यार्थी. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण याच शाळेत झाले. ते शाळेत असतानाच्या काळातच वडील विजय टापरे यांनी नोकरी सोडून स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे लहानपणीच त्यांची उद्योग-व्यवसायाशी तोंडओळख झाली. उद्योग-व्यवसाय उभारताना वडलांना येत असलेल्या अडीअडचणी त्यांना दिसत होत्या. या अडचणींतून बाहेर पडून कंपनीची होणारी प्रगती त्यांना जवळून पाहायला मिळत होती. नकळत घरातूनच त्यांना शालेय जीवनात उद्योग-व्यवसायाचे धडे शिकायला मिळत होते. शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अतुल टापरे यांनी पुण्यातील प्रसिद्ध ‘एमआयटी’मधून इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर काही वर्षे एका नामवंत खासगी कंपनीत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतला. .वडिलांप्रमाणेच चांगल्या पगाराच्या नोकरीला रामराम ठोकून स्वतःच्या कंपनीत कामाला सुरुवात केली. १९९२ पासून अतुल टापरे वडिलांच्या खांद्याला खांदा लावून ‘ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्स’ या कंपनीचा कारभार पाहात आहेत. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी भारतीय बाजारपेठेबरोबरच परदेशातील कंपन्यांसाठी त्यांच्या मागणीनुसार विविध प्रकारची गेजिंग सोल्युशन प्रदान करण्यावर भर दिला आहे. युरोपात नुकतेच त्यांच्या कंपनीचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले असून, तेथून युरोपातील कंपन्यांना लागणारी गेजिंग सोल्युशन पुरवण्यात येतात. आज कंपनीच्या एकूण व्यवसायापैकी ७० टक्के व्यवसाय परदेशातील कंपन्यांशी होतो. त्यामध्ये अमेरिका, युरोप, आखाती देश, ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील नामवंत कंपन्यांचा समावेश आहे. ३० टक्के व्यवसाय भारतीय कंपन्यांशी होतो. त्यात प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपनीत ९०हून अधिक कुशल कर्मचारीवर्ग काम करत असून, ‘गुणवत्तापूर्ण गेजिंग सोल्युशन म्हणजेच ट्रू थ्रेड गेजेस अँड टूल्सची उत्पादने’ असे समीकरण निर्माण करण्यात यश आल्याचे अतुल टापरे अभिमानाने म्हणाले.आयुष्याच्या वळणावर नवनव्या संधी तुमची वाट पाहत उभ्या असतात. त्या संधीचे सोने करण्याची कला तुमच्याकडे हवी. हे वाक्य विजय टापरे आणि अतुल टापरे या पिता-पुत्राने ४३ वर्षांच्या त्यांच्या कामातून खरे करून दाखवले आहे. त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीस मनापासून हार्दिक शुभेच्छा!(लेखक पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 