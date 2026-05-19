Premium|Business owners time management : उद्योजकांसाठी वेळेचे व्यवस्थापनच खरे भांडवल; ‘गल्ला सोडा, पुढे वाढा’ म्हणत प्रत्येक मिनिटाचा हिशोब ठेवण्याचा मंत्र

चकोर गांधी - chakorgandhi@gmail.comवेळ हे व्यवसायातील सर्वांत मौल्यवान साधन आहे; पण अनेक उद्योजक त्याचाच सर्वांत जास्त अपव्यय करतात. पैसा गमावला तर परत मिळू शकतो; पण गेलेली वेळ परत येत नाही. म्हणूनच, वेळेचे योग्य व्यवस्थापन हेच यशस्वी व्यवसायाचे खरे गुपित आहे.व्यवसाय-धंद्यामध्ये वेळ इतका महत्त्वाचा असेल, तर तो कुठे खर्च करायचा आणि कुठे वाचवायचा हे समजणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या लेखामध्ये व्यवसायातील वेळेचा योग्य लेखाजोखा मांडलेला आहे. म्हणजेच, मालकाने काय करायचे आणि काय करायचे नाही हे ठरवले पाहिजे. अजित रिटेल वेअर यांनी एक सुंदर टॅगलाइन लिहिली आहे, ''गल्ला सोडा, पुढे वाढा.'' ज्यांनी गल्ला सोडला, त्यांची अनेक दुकाने झाली. म्हणजेच, चांगली माणसे नेमून त्यांच्यावर काही गोष्टी सोपवायला हव्यात. जो मालक गल्ल्यावर बसतो, त्याचे लक्ष फक्त गल्ल्यावरच राहते व तो खुर्ची सोडत नाही. मोठा धंदा करायचा असेल, तर सर्वप्रथम खुर्ची सोडावी लागेल..वेळ ही सर्वांत महाग गोष्टसर्वांत प्रथम, थोडासा वेळ काढून आपला वेळ दिवसभरात कशात जातो, याचे निरीक्षण करायला पाहिजे. मालकाची वेळ ही सर्वांत महाग असते. प्रथम ठरवा, मालकाचा एक तास किती किमतीचा आहे. त्याचा विचार केला, तर निश्चित मार्ग सापडेल व महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींमध्ये वेळ वाया जाणार नाही. मालकाने वेळ कशात वाया घालवू नये हे ठरवावे.कामाच्या वेळेत मोबाइलवर फक्त महत्त्वाच्या गोष्टींसाठीच बोलावे. प्रत्येक फोन घेतलाच पाहिजे असे नाही. त्याचबरोबर कामाच्या वेळेत अजिबात सोशल मीडियावर वेळ वाया घालवू नये. मीटिंगमध्ये असल्यास फोन सेक्रेटरीकडे द्यावा. सकाळच्या वेळेत छोट्या-छोट्या निर्णयांमध्ये वेळ वाया घालवू नये. कोणते कपडे घालायचे यामध्येही वेळ घालवू नये. सकाळचा वेळ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ठेवावा. कामाच्या ठिकाणी सकाळचा अर्धा वेळ पेपर वाचण्यात घालवू नये. सकाळी मालकाने वेळेवर पोहोचावे, परंतु चाव्या स्वतःकडे ठेवू नयेत. तसेच, कोण किती उशिरा येतोय यावर लक्ष देऊ नये- हे काम मालकाचे नाही. त्याकरिता बायोमेट्रिक्स व इतर यंत्रणा उपलब्ध आहेत. जर व्यवसायाच्या ठिकाणी पोचायला वेळ लागत असेल, तर तो वेळ महत्त्वाचे फोन व ई-मेलसाठी वापरावा.विनाकारण केबिनचे दार उघडे ठेवून प्रत्येक येणाऱ्या-जाणाऱ्याला बोलवू नये. सकाळी अनावश्यक मीटिंग घेऊन सर्वांचा वेळ वाया घालवू नये. महत्त्वाच्या लोकांना सकाळी अर्धा तास बोलावून स्टँडिंग मीटिंग घ्यावी. त्या वेळी कोणीही फोन वापरू नये. ऑफिसला पोहोचल्यानंतर स्वतःला डिस्टर्ब न करता अर्धा तास विचार व दिवसाचे नियोजन करावे. फक्त अत्यंत महत्त्वाचेच फोन घ्यावेत व ई-मेलला उत्तर द्यावे. शक्यतो ओपन डोअर पॉलिसी ठेवू नये. सकाळचा अर्धा दिवस कोणतेही व्हिजिटर नसावेत. सामाजिक किंवा कौटुंबिक कामे या वेळेत टाळावीत. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार एक रक्कम ठरवून, त्यापेक्षा कमी खर्चांच्या निर्णयांवर वेळ घालवू नये. ही कामे सिस्टीमद्वारे इतरांवर सोपवावीत. स्वतःचे टेबल नेहमी स्वच्छ व रिकामे ठेवावे. फायलिंगमध्ये वेळ वाया घालवू नये. टेबल जितके रिकामे, तितका काम करण्याचा उत्साह वाढतो आणि कागदही वेळेवर सापडतात. फोनवरून गप्पा टाळाव्यातसकाळच्या वेळेला फोनवर किंवा समक्ष गप्पांमध्ये वेळ घालवू नये. वारंवार लोकांना बोलावून आढावा घेऊ नये; त्याऐवजी व्यवस्थित रिपोर्टिंग सिस्टीम लावावी. सकाळचा वेळ हा नियोजन, महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष आणि दोन-तीन आवश्यक फोन करण्यासाठी वापरावा. एकदा सकाळची मीटिंग झाली की शक्यतो कोणालाही भेटू नये आणि शांतपणे विचार करण्यासाठी वेळ द्यावा. किरकोळ गोष्टींना वेळ मिळतो, पण स्वतःसाठी महत्त्वाचा वेळ राहत नाही- तो देणे आवश्यक आहे. सकाळच्या वेळेला वादविवाद किंवा मन अस्थिर करणाऱ्या गोष्टी टाळाव्यात. वसुलीचे फोनही सकाळी टाळावेत, कारण त्यामुळे मनस्ताप होतो आणि दिवस खराब होतो. हवामान, राजकारण किंवा इतरांच्या चुका यावर चर्चा करून वेळ वाया घालवू नये.उद्योगात प्रगती कशी होईल?कामाच्या वेळेत काम, स्वतःसाठी वेळ, आणि प्रगतीसाठी शिकणे यांचा समतोल साधला, तर उद्योगात मोठी प्रगती होईल. जसे आपण प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवतो, तसेच प्रत्येक मिनिटाचा हिशोब ठेवला, तर वेळेचा योग्य उपयोग होईल. सकाळचा अर्धा दिवस अधिक महत्त्वाचा आहे. नंतरचा वेळ विनाकारण मीटिंगमध्ये घालवू नये. सर्व कामे महत्त्वाची असतात; पण मालकाने ती सर्व स्वतः करायची नसतात. त्यासाठी योग्य सिस्टीम असणे गरजेचे आहे. वेळेच्या नियोजनासाठी अनेक अॅप उपलब्ध आहेत, त्यांचा वापर करावा. स्वतःचा वेळ वाचवून योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणे, कामे इतरांवर सोपवणे आणि त्यांना महत्त्व देणे, हीच यशाची पायरी आहे. वेळ म्हणजे पैसा. मालकाचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे. विचार करा, लक्ष द्या आणि पुढे चला..मालकाने वेळ कुठे द्यावा?अर्जंट आणि महत्त्वाच्या कामांना वेळ द्यावाच लागतो. अर्जंट; पण महत्त्वाचे नसलेले काम इतरांवर सोपवावे. जे ना अर्जंट, ना महत्त्वाचे आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करावे. ‘महत्त्वाचे, पण अर्जंट नाही’ अशा कामांवर सर्वाधिक वेळ द्यावा. मालकाने आपला वेळ व्हिजन, गोल, मार्केट, कस्टमर व्हिजिट आणि स्पर्धकांवर (कॉम्पिटिशन) लक्ष ठेवण्यासाठी वापरावा. येणाऱ्या तक्रारींमध्ये महत्त्वाच्या तक्रारींची जबाबदारी घ्यावी. २० टक्के ग्राहक ८० टक्के व्यवसाय देतात, याला ‘पारेतो तत्त्व’ (Paretos principle) म्हणतात. त्यामुळे त्या ग्राहकांवर विशेष लक्ष द्यावे. त्याचप्रमाणे, २० टक्के सप्लायर जे ८० टक्के माल पुरवतात, त्यांनाही वेळ द्यावा. मालकाने अकाउंटिंगपेक्षा फायनान्समध्ये वेळ द्यावा- विशेषतः कॅश फ्लो, रोजचा खर्च आणि येणारी आवक यावर. यासाठी एक साधा रिपोर्टिंग डॅशबोर्ड असावा, ज्यात विक्री, खरेदी, वसुली आणि खर्च दिसेल. बँकेत वारंवार जाण्याची गरज नाही; गरज असल्यासच जावे. मालकाचा वेळ स्टॉक, उधारी आणि महत्त्वाच्या बाबींवर द्यावा, तसेच एक्झिबिशन, नवीन शिकणे, सेमिनार, वाचन, रिसर्च आणि नवीन टेक्नॉलॉजी यासाठी वेळ राखून ठेवावा. स्पर्धकांबद्दल विनाकारण चर्चा टाळावी. ही संस्कृती रुजली, तर संपूर्ण टीमचा वेळ वाचेल.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८) 