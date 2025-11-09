Premium|child investment plan: बचतीची सवय लहानपणापासूनच का लावायला हवी?

डॉ. वीरेंद्र ताटके tatakevv@yahoo.comभारतीय संस्कृतीत बचतीचा प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्थादेखील मजबूत राहते. लहानपणापासून बचतीची सवय लागली, तर मोठेपणी आर्थिक नियोजन करणे सोपे होते. आता आधुनिक काळात लहान मुलांसाठीदेखील विविध योजना उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळी बचत खातीही असतात. अशा आधुनिक पर्यायांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करणे, आर्थिक जागरुकता निर्माण करणे सहजशक्य आहे. भविष्यातील आर्थिक सुदृढ पिढीसाठी ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. त्याविषयी माहिती देणारा हा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील संवाद….अनिकेत : येऊ का सर?शिक्षक : अरे, ये, ये, अनिकेत! फोनवर बोलणं झाल्याप्रमाणे आज तुझ्यासोबत तुझा मित्रसुद्धा आलेला दिसतोय.अनिकेत : हो सर! हा माझा मित्र वैभव. आज आम्ही तुमच्याकडे मार्गदर्शन घेण्यासाठी आलो होतो. तुम्ही बिझी असाल म्हणून आधी फोन केला होता.शिक्षक : ते चांगलं केलंस! मी आपल्या तिघांसाठी कॉफी करून ठेवली आहे, कॉफी घेत गप्पा मारूया.\t(शिक्षक सर्वांसाठी कॉफी घेतात.).Premium|Minors Demat Account: मुलांचे डी मॅट अकाऊंट काढता येते का?.वैभव : थँक्स सर! आमच्यासाठी तुम्ही एवढा त्रास घेतलात.शिक्षक : इट्स ओके! मला सांगा काय माहिती हवी आहे तुम्हाला...अनिकेत : सर, आमच्या पंचवीस मित्रांचा एक ग्रुप आहे. प्रत्येक वर्षी आम्ही आमच्या परिसरातील मुलांसाठी बालदिन साजरा करतो. यावर्षी या मुलांसाठी आम्हाला काहीतरी वेगळी भेट द्यायची आहे, जेणेकरून त्यांना त्याचा फायदा आयुष्यभरासाठी होईल.शिक्षक : फारच चांगली कल्पना आहे! अशा मुलांसाठी तुम्ही एका वेगळ्याप्रकारे आर्थिक मदत करू शकता.वैभव : सर, त्यासाठीच आम्ही तुमच्याकडे आलो आहोत. लहान मुलांना आर्थिक स्वरूपाची मदत कोणत्या प्रकारे करावी, याविषयी आम्हाला मार्गदर्शन करा..premium I Parenting Teenagers Money: ''माझ्या मुलाला पैशाची किंमतच नाही!'', असं आईबाबा का म्हणतात?.शिक्षक : सर्वांत सोपा पर्याय म्हणजे अशा मुलांना रोख रक्कम भेट देणे. ही रक्कम लगेच वापरता येत असली, तरी त्याचा तोटा म्हणजे तुम्हाला अपेक्षित असलेला दीर्घकाळासाठीचा परिणाम यातून साध्य होणार नाही. त्याऐवजी अशा रकमेतून त्या मुलांना बँकेत खातं उघडून दिलं, तर ही भेट कायमस्वरूपी त्यांच्या लक्षात राहील. अनिकेत : सर, असे खाते उघडण्यासाठी काही नियमांचे पालन करायला लागते का?शिक्षक : बरोबर बोललास! वयाची अठरा वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलांचे बँक खाते उघडण्यासाठी बँकेच्या नियमांचे पालन करायला लागते. अर्थात, ते फारसे किचकट नसतात. असे खाते उघडण्याचा फायदा म्हणजे अशा खात्याच्या मदतीने संबंधित मुलांना बँकिंग व्यवहारांची तोंडओळख करून देता येते. एकदा खाते सुरळीत सुरू झाले, की सर्व आर्थिक व्यवहार त्याच खात्यातून करण्याचा सल्ला मुलांना द्यावा..वैभव : सर! असं केल्यामुळे त्या मुलांना त्यांचा एकूण खर्च किती होत आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो.शिक्षक : एकदम बरोबर बोललास. यातूनच मुलांना फॅमिली बजेटचे प्राथमिक धडे मिळतात; तसेच बँक खात्यात पुरेसे पैसे शिल्लक नसतील, तर काटकसर करून कसे राहावे आणि अनावश्यक खर्चाला आळा कसा घालावा याचेदेखील त्यांना प्रात्यक्षिक मिळते. अनिकेत : सर! हे तर खूपच महत्त्वाचे ज्ञान आहे. मुलांना भविष्यात याचा नक्कीच उपयोग होईल..Premium I:parenting Money Matters:मुलांना पैशाची ओळख कशी करून द्यायची?.शिक्षक : पालकांनी मुलांना पॉकेटमनी रोख न देता अशा खात्यात जमा केला, तर त्यातून छोटी रकमेची मुदत ठेव पावती करून ठेवता येऊ शकते. शाळेतील परीक्षेचे शुल्क यासारख्या छोट्या खर्चाचे नियोजन अशा मुदत ठेवीच्या मदतीने करता येऊ शकते.वैभव : सर! अशा बँक खात्यातून दरमहा म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’कडे रक्कम वळवता येते का?शिक्षक : खूप छान मुद्दा उपस्थित केलास तू! अशा प्रकारे बँक खात्यातून म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’मध्ये रक्कम वळवता येऊ शकते. यातून दोन उद्देश साध्य होतात. पहिला उद्देश म्हणजे यामुळे मुलांना बचतीची सवय लागते आणि यातून साध्य होणार दुसरा उद्देश म्हणजे मुलांना शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडाची तोंडओळखसुद्धा होते.अनिकेत : पण सर! प्रत्येक मुलाला दरमहा अशी रक्कम गुंतवणे शक्य होईल, असं मला वाटत नाही.शिक्षक : बरोबर आहे तुझं ! पण आता अगदी दरमहा शंभर रुपये गुंतवूनसुद्धा ‘एसआयपी’ सुरू करता येऊ शकते आणि त्यातूनही एखाद्या महिन्यात खात्यात पुरेसे पैसे नसल्याने ‘एसआयपी’ हप्ता गेला नाही, तरी लगेच ‘एसआयपी’ बंद होत नाही.अनिकेत : ओह... ! कदम मस्त! ही सुविधा खूपच उपयोगाची आहे, सर!.शिक्षक : छोट्या मुलींसाठी एक उत्तम योजना म्हणजे सुकन्या समृद्धी योजना! या योजनेतून आपण वय वर्षे दहापर्यंतच्या मुलींसाठी दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करू शकतो. योजना सरकारी असल्याने सुरक्षित आहे.अनिकेत : सर! योजनेचे फायदे आपण मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना समजावून सांगितले, तर भविष्यात ते असं खातं नियमितपणे पैसे जमा करून सुरू ठेवतील.शिक्षक : अगदी बरोबर!वैभव : सर! छोट्या मुलांसाठी हेल्थ इन्शुरन्सच्या काही योजना असतात का?.Premium|financial Parenting : मुलांवर आर्थिक संस्कार कसे करावे?.शिक्षक : असतात ना! आणि अलीकडील काळात अशा योजनांना ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढत आहे. वाढलेला वैद्यकीय खर्च आणि एकूणच ढासळलेली आरोग्यव्यवस्था यामुळे लहान मुलांचा हेल्थ इन्शुरन्स आता अत्यावश्यक झाला आहे. तुम्हीसुद्धा बालदिनानिमित्त हेल्थ इन्शुरन्सच्या एखाद्या चांगल्या योजनेचा पहिला हप्ता तुमच्यावतीने भरू शकता.वैभव : हो सर! चांगला पर्याय आहे हादेखील!शिक्षक : याशिवाय एक वेगळा पर्याय म्हणून मुलांना आर्थिक विषयाची गोडी लागावी या उद्देशाने बालदिनानिमित्त छोट्या मुलांसाठी तुम्ही आर्थिक विषयावर आधारित गेम्स तुम्ही घेऊ शकता. फायनान्शिअल फुटबॉल, ब्रेक द बँक, लाईट-कॅमेरा-बजेट यांसारखे अनेक आकर्षक गेम बाजारात उपलब्ध आहेत. यातून मुलांचा वेळ सत्कारणी लागतो आणि त्यातून त्यांना आर्थिक विषयाची गोडीदेखील लागते.अनिकेत : वाॅव! ही आयडिया तर जबरदस्त आहे.शिक्षक : सध्याच्या काळात आर्थिक विषयाचे ज्ञान मुलांना जेवढ्या कमी वयात देता येईल तेवढे अधिक चांगले! तुम्ही तरुण मुले यासाठी जे प्रयत्न करत आहेत ते नक्कीच कौतुकास्पद आहेत.अनिकेत आणि वैभव : थँक्स सर!(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.