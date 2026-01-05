Sakal Money

EPFO: ईपीएफओबाबत मोठी अपडेट! सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला पगार वाढवण्याचे आदेश; नेमकं काय सांगितलं?

Supreme Court EPF Salary Limit: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत.
EPFO

EPFO

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. गेल्या ११ वर्षांपासून ही मर्यादा अपरिवर्तित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
EPFO
Central Government
Provident Fund
central government news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com