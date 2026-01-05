EPFO: ईपीएफओबाबत मोठी अपडेट! सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला पगार वाढवण्याचे आदेश; नेमकं काय सांगितलं?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेतील वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. गेल्या ११ वर्षांपासून ही मर्यादा अपरिवर्तित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे..याचिकेनुसार, कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना चालवणारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या योजनेत १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करत नाही. याचिकाकर्ते वकील प्रणव सचदेवा आणि नेहा राठी यांनी असा युक्तिवाद केला की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये किमान वेतन ही मर्यादा ओलांडत असूनही, ईपीएफ वेतन मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत..Tax Filing: कर प्रणालीत मोठी क्रांती! भारतात कर भरणे होणार पूर्णपणे स्वयंचलित; करदात्यांसाठी नवा डिजिटल अध्याय.याचिका निकाली काढताना, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आदेशाची प्रत असलेले दोन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि सरकारने चार महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, गेल्या ७० वर्षांत वेतन मर्यादेत सुधारणा अनियंत्रितपणे केल्या गेल्या आहेत, कधीकधी १३-१४ वर्षांच्या अंतराने होत असतात. या काळात, महागाई , किमान वेतन किंवा दरडोई उत्पन्न यासारख्या आर्थिक निर्देशकांशी कोणताही संबंध राखला गेला नाही..याचिकेनुसार, "या विसंगत धोरणामुळे, सध्या पूर्वीपेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ योजनेचा लाभ मिळत आहे. २०२२ मध्ये, ईपीएफओच्या उपसमितीने पगार मर्यादा वाढवण्याची आणि योजनेत अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती, ज्याला केंद्रीय मंडळानेही मान्यता दिली होती. तथापि, केंद्र सरकारने अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही." याचिकेनुसार, गेल्या ७० वर्षांत ईपीएफ योजनेच्या वेतन मर्यादेतील सुधारणांचे विश्लेषण केल्यावर असे दिसून येते की पहिल्या ३० वर्षांत ही एक समावेशक चौकट होती, परंतु गेल्या तीन दशकांमध्ये ती स्पष्टपणे अधिक कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचे एक साधन बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.