Billionaires: वयाच्या 22 व्या वर्षीच भारतीय पठ्ठाने मोडला मार्क झुकरबर्गचा विक्रम! बनला जगातील सर्वात तरुण सेल्फ-मेड अब्जाधीश

Surya Midha Billionaires: आज जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI मुळे लोकांच्या नोकऱ्या जात असताना AI मुळेच 30 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तब्बल 35 अब्जाधीश निर्माण झाले आहेत. Forbes च्या World's Billionaires यादीत अशा 35 तरुण अब्जाधीशांचा समावेश झाला असून त्यामध्ये 22 वर्षीय सूर्या मिधा यांचे नाव विशेष चर्चेत आहे..22 व्या वर्षी अब्जाधीशसूर्या मिधा हे AI आधारित नोकऱ्यांसाठी भरती करणाऱ्या स्टार्टअप कंपनी Mercor चे सह-संस्थापक आहेत. या कंपनीचे मूल्यांकन मागील वर्षी खासगी गुंतवणूकदारांनी सुमारे 10 अब्ज डॉलर इतके केले होते. मिधा यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 2.2 अब्ज डॉलर असल्याचे सांगितले जाते.मिधा यांनी अत्यंत कमी वयात अब्जाधीश बनण्याचा विक्रम केला आहे. या बाबतीत त्यांनी मार्क झुकेरबर्ग यांनाही मागे टाकले. झुकरबर्ग यांनी मेटा प्लॅटफॉर्मची स्थापना करून सुमारे 23 व्या वर्षी या यादीत स्थान मिळवले होते. सूर्या मिधा आणि त्यांचे सह-संस्थापक हे जगातील अब्जाधीशांच्या या विशेष यादीत दिसणारे सर्वात तरुण स्वयंनिर्मित अब्जाधीश आहेत, त्यांनी मार्क झुकरबर्गला मागे टाकले..सूर्या मिधा कोण आहेत?सूर्या मिधा यांचा जन्म अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथे झाला. त्यांचे आई-वडील मूळचे भारतातील दिल्लीचे असून ते नंतर अमेरिकेत स्थायिक झाले. जॉर्जटाउन विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय अभ्यास या विषयात पदवी प्राप्त केली. याच काळात त्यांची ओळख त्यांच्या सह-संस्थापक आदर्श हिरेमठ आणि ब्रेंडन फुडी यांच्याशी झाली.आणि ब्रेंडन फुडी यांच्याशी झाली. यातील आदर्श हिरेमठ हेही भारतीय वंशाचे आहेत..मर्कॉर काय करते?2023 मध्ये या तिघांना Peter theel फेलोशिप मिळाली. त्यातूनच त्यांनी कॉलेज सोडून 'Mercor' या स्टार्टअपची स्थापना केली. सुरुवातीला कंपनीचं उद्दिष्ट भारतातील कुशल इंजिनिअरांना अमेरिकन कंपन्यांशी जोडण्याचं होतं. अनेक अमेरिकन कंपन्या फ्रीलान्स कोडर्सच्या शोधात असतात. त्यासाठी Mercor ने एक AI आधारित इंटरव्ह्यू सिस्टीम तयार केली. त्यामुळे फ्रीलान्स कामाची प्रक्रिया अधिक जलद आणि अचूक झाली..सर्वात तरुण महिला अब्जाधीशया यादीत सर्वात तरुण स्वयंनिर्मित महिला अब्जाधीशांचाही समावेश आहे. यात 29 वर्षीय ब्राझिलच्या लुआना लोपेस लारा यांचा समावेश आहे. त्यांनी प्रेडिक्शन मार्केट कंपनी Kalshi ची सह-स्थापना केली. यासह त्यांनी स्केल एआयच्या सह-संस्थापक 31 वर्षीय लुसी गुओला मागे टाकले..नवीन यादीत किती अमेरिकन?फोर्ब्सच्या या यादीत 30 वर्षांखालील 35 अब्जाधीशांपैकी 8 जण अमेरिकन नागरिक आहेत. काही जण युरोप आणि आशियामध्ये राहतात. विशेष म्हणजे अमेरिकेतील सर्व अब्जाधीशांनी स्वतःच्या प्रयत्नांनी संपत्ती निर्माण केली आहे, तर युरोपमधील अनेकांना संपत्ती वारशाने मिळाल्याचे सांगितले जाते..