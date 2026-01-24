Premium|retirement planning : निवृत्ती नियोजन: एक कोटी पुरेसे की अपुरे?

ॲड. सुनील टाकळकर- takalkars49@gmail.comवृद्धापकाळी कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येऊ नये म्हणून तरुणपणीच हात हलवणे (गुंतवणूक करणे) शहाणपणाचे ठरते. पिढ्यान््पिढ्या चालत आलेल्या या भावनिक विचाराचा बहुतेक भारतीयांना विसर पडलेला दिसतो आहे. निवृत्ती किंवा रिटायरमेंट हा शब्द कानावर पडताच आजही अनेकांच्या डोळ्यांसमोर आरामदायी आयुष्य, फिरणे आणि निवांत वेळ अशी चित्रे येतात. मात्र, या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक गणिताबाबत भारतीय गाफील आहेत, असे वाटते.कत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ॲक्सिस मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स निवृत्ती निधी निर्देशांक पाहणीनुसार (इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी आयआरआयएस) बहुतांश भारतीयांना निवृत्तीसाठी किती रक्कम लागेल, याचा निश्चित अंदाज करता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. या पाहणीतील प्रमुख मुद्दे आणि निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे-.१. एक कोटी रक्कम पुरेशी : निवृत्तीचे जीवन व्यतीत करण्यासाठी एक कोटी रुपये पुरेसे ठरू शकतात, असे दहा पैकी सात प्रतिसादकर्त्यांना वाटते.२. निवृत्तीच्या नियोजनाबद्दल जागरूकता वाढत असली तरी ३८ ते ४५ वर्षे या वयोगटातील भारतीयांनी आपल्या निवृत्तीचे अचूक आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित केलेले नाही. या वयोगटात आधी खर्च करू आणि नंतर बचत किंवा गुंतवणूक करू अशी प्रवृत्ती दिसून आली.३. नियमित गुंतवणूक केवळ ३४ टक्के लोक नियमितपणे निवृत्ती फंड अथवा पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करतात, तर उर्वरित लोकांकडे केवळ अल्पमुदतीची बचत आहे.४. पैशाचा भ्रम : या अभ्यासातील सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे लोकांमध्ये असलेला पैशाचा भ्रम (Money Illusion). आजच्या घडीला एक कोटी रुपये ही मोठी रक्कम आहे; पण २० किंवा ३० वर्षांनी या रकमेचे मूल्य तेवढेच राहील का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आर्थिक भाषेत सांगायचे झाले, तर महागाई दर पैशाची क्रयशक्ती कमी करतो, या महत्त्वाच्या विषयाची माहिती त्यांना नाही.५. वैद्यकीय महागाई ः या अहवालात हा मुद्दा स्पष्टपणे मांडला आहे, की निवृत्तीच्या नियोजनात भारतीय लोक सर्वांत जास्त दुर्लक्ष करतात ते म्हणजे वैद्यकीय महागाईकडे (Medical inflation). सर्वसाधारण महागाई सहा ते सात टक्के असली तरी वैद्यकीय क्षेत्रातील महागाई १४ ते १५ टक्के दराने वाढत आहे. वृद्धापकाळी रुग्णालयाचा खर्च आणि आरोग्य विम्याचे हप्ते यांत सतत वाढ होत असते. अल्प निवृत्तीनिधीमुळे दैनंदिन खर्च भागवायचा की आजारपणाचा खर्च करायचा अशी कसरत निवृत्तांना करावी लागत आहे.६. वाढते आयुर्मान ः भारतीयांचे आयुर्मान वाढल्याची आकडेवारीदेखील या अहवालात दिली आहे. पूर्वी लोक ६० ते ६५ वर्षांपर्यंत जगत होते; पण आता अत्याधुनिक वैद्यकीय सोयी-सुविधा व आधुनिक उपचारपद्धतींमुळे आयुर्मान ८० ते ८५ वर्षांपर्यंत वाढलेले आहे. निवृत्त झाल्यावर पुढील २५ ते ३० वर्षे एक कोटी रुपयांमध्ये कशी काढायची आणि तोपर्यंत नेहमीचा खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे.वरील सर्व मुद्द्यांचा विचार करता लक्षात येईल, की हा अहवाल धोक्याची घंटा आहे. भावनिक होऊन विचार करण्यापेक्षा भारतीयांनी व्यावहारिक होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नेमके काय करता येईल, याबाबत आढावा घेऊ या..‘एसडब्ल्यूपी’ (Systematic Withdrawal plan)ःहा निवृत्तीनंतर किंवा नियमित उत्पन्नासाठी म्युच्युअल फंडामधील एक अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर हा ‘एसआयपी’च्या अगदी उलट प्रकार आहे. यात तुम्ही एकरकमी पैसे गुंतवता आणि दर महिन्याला यातून ठराविक रक्कम तुमच्या बँक खात्यात परत घेता. एक कोटी रुपयांच्या उदाहरणासह ‘एसडब्ल्यूपी’ कसे काम करते आणि त्याचे फायदे काय ते पाहू या.समजा, तुमच्याकडे एक कोटी रुपये आहेत आणि तुम्हाला त्यातून दरमहा नियमित खर्च भागवायचा आहे; पण तुमचे मूळ भांडवलसुद्धा (कॅपिटल) सुरक्षित ठेवायचे आहे. हे एक कोटी हायब्रिड म्युच्युअल फंड किंवा लार्ज कॅप फंडामध्ये ठेवले आहेत, असे गृहीत धरले आहे. जिथे सरासरी १० ते १२ टक्के वार्षिक परतावा मिळू शकतो. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचा मासिक रक्कम काढण्याचा दर हा मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा कमी असल्यामुळे तुमची मूळ मुद्दलाची रक्कम कमी न होता ती नक्की वाढेल.वीस वर्षांनंतरची स्थितीमूळ मुद्दल एक कोटी आणि वीस वर्षांत तुम्ही काढलेली एकूण रक्कम एक कोटी २० लाख रुपये असेल. वीस वर्षांनंतर हातात उरलेली शिल्लक रक्कम रुपये सुमारे पाच कोटी ९४ लाख रुपये असेल..पंचवीस वर्षांनंतरची स्थितीमूळ मुद्दल एक कोटी आणि २५ वर्षांत तुम्ही काढलेली रक्कम एक कोटी ५० लाख रुपये असेल. पंचवीस वर्षानंतर हातात उरलेली शिल्लक रक्कम रुपये सुमारे १० कोटी ३९ लाख रुपये असेल.महागाईचा दर विचारात घेतल्यास आजच्या ५० हजार रुपयाची किंमत पुढील २० ते २५ वर्षांत कमी होईल. त्यामुळे तुमच्या राहणीमानाचा दर्जा टिकवण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी काढली जाणारी रक्कम वाढवत न्यावी लागेल. सर्वसाधारणपणे महागाईचा दर सहा टक्के मानला जातो. त्यानुसार, दरवर्षी तुम्ही काढण्याची रक्कम सहा टक्क्यांनी वाढविली तर त्याचे गणित असे असेल.गृहीतके*गुंतवणूक एक कोटी रुपये, परतावा १२ टक्के वार्षिक. *सुरुवातीची मासिक काढलेली रक्कम रुपये ५० हजार. *वार्षिक वाढ स्टेप-अप सहा टक्के दराने वाढवली जाईल. (महागाईला तोंड देण्यासाठी दरवर्षी रक्कम वाढवली जाईल.)वीस वर्षांनंतरची स्थिती (महागाईचा दर लक्षात घेऊन)या पद्धतीत तुम्ही पहिल्या वर्षी दरमहा ५० हजार रुपये काढाल, दुसऱ्या वर्षी ५३ हजार (सहा टक्के वाढ). तुम्ही दरवर्षी जास्त रक्कम काढत असल्यामुळे तुमची शिल्लक रक्कम ५.९४ कोटी रुपयांवरून ३.३५ कोटी राहील; पण तुम्हाला महागाईला तोंड देण्यासाठी वीस वर्षांत एक कोटी रुपये जास्त मिळाले आहेत आणि तुमचा राहणीमानाचा दर्जा टिकून राहिला आहे.पंचवीस वर्षानंतरची स्थितीतुम्ही गुंतवणूक वाढवली नाही तर शिल्लक रक्कम कमी पडू शकते. हा धोका टाळायचा असेल, तर पंधरा ते वीस वर्षांदरम्यान ‘एसडब्ल्यूपी’मध्ये टॉप-अप करू शकता आणि एक कोटीची रक्कम दीड कोटी ते दोन कोटी रुपये करू शकता. ही टॉप-अपची रक्कम तुम्ही ‘पीपीएफ’ची मुदत संपल्यानंतर किंवा सीनियर सिटीझन्स सेव्हिंग्ज स्कीमचे पैसे आल्यानंतर ‘एसडब्ल्यूपी’मध्ये गुंतवू शकता.आरोग्य विमानिवृत्तीनंतर, आरोग्य विम्याचा वाढता हप्ता हा एक चिंतेचा विषय आहे. या सर्वेक्षणात बहुतांश प्रतिसादकर्त्यांनी २० ते २५ हजार रुपयांचा आरोग्य विम्याचा हप्ता भरणे आणि त्यानंतर जसजसे वय वाढेल तसतसा वाढता वार्षिक हप्ता कसा भरायचा, याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याकरिता प्रीमियम कमी करण्याचे काही मार्ग आहेत..प्रीमियम खर्च कमी करण्याचे उपाय१. टॉप-अप प्लॅन ः वीस ते पंचवीस हजार रुपये प्रीमियम खूप जास्त वाटत असेल, तर टॉप-अप प्लॅन हा सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. तुमची मूळ पॉलिसी फक्त तीन ते पाच लाखांची ठेवा आणि त्यावर दहा ते पंधरा लाखांचा सुपर टॉप घ्या. उदा. पाच लाखांच्या पॉलिसीचा हप्ता २० हजार रुपये असेल, तर तीन लाखांची पॉलिसी+१५ लाखांचा टॉप-अप प्लॅन दहा ते बारा हजारांत बसू शकतो.२. वजावटीचा पर्याय ः विमा कंपनीला सांगा, की २५ हजार रुपये मी स्वतः भरेन. याला ‘डीडक्टिबल’ म्हणतात. असे केल्यास प्रीमियममध्ये २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळू शकते.३. बँक ग्रुप इन्शुरन्स ः अनेक बँका जसे, स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा त्यांच्या खातेदारांसाठी किंवा निवृत्ती वेतनधारकांसाठी कमी दरात ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स देतात. या पॉलिसीचा प्रीमियम खासगी कंपनीच्या प्रीमियमपेक्षा कमी असतो.४. सरकारी योजनांपासून दूर राहा ः ‘आयुष्मान भारत’ (वयाच्या ७० वर्षांनंतर) ही गरीब लोकांसाठी योजना आहे. त्या योजनेतील दोष लक्षात घेता आणि क्लेमची रक्कम मिळण्यास खूप अडचणी येतात. बहुतांश खासगी हॉस्पिटल या पॉलिसीधारकांना दाखल करून घेत नाहीत. चार ते पाच लाख रुपये खर्च येणाऱ्या ऑपरेशनसाठी फक्त पाच हजार रुपये दिले जातात. त्यामुळे या योजनेपासून दूर राहा.५. गुंतवणूक लवकर सुरू करा ः केवळ बँक मुदत ठेव किंवा पीपीएफ हे पर्याय महागाईला हरवू शकत नाहीत. शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडांमधील योजनांचा वापर करून संपत्ती निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे.वरील निरीक्षणे लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांनी नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराची मदत घेणे गरजेचे आहे. ‘मी सगळे करू शकतो,’ ही भ्रामक कल्पना बाजूला ठेवून आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतली, तर निवृत्तीचा काळ सुखात जाण्यास निश्चित मदत होऊ शकेल.(लेखक नोंदणीकृत गुंतवणूक व विमा सल्लागार आहेत. या लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत. ८३५५८३३९४३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 