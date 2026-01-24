Premium|retirement planning : निवृत्ती नियोजन: एक कोटी पुरेसे की अपुरे?

Sakal Money

systematic withdrawal plan for retirement in India : भारतीय निवृत्ती नियोजनासंदर्भात जागरूकता कमी, SWP म्युच्युअल फंड उपयुक्त, महागाई व वैद्यकीय खर्चाचा विचार करणे गरजेचे, आर्थिक सल्लागाराची मदत अत्यावश्यक आहे.
ॲड. सुनील टाकळकर- takalkars49@gmail.com

वृद्धापकाळी कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येऊ नये म्हणून तरुणपणीच हात हलवणे (गुंतवणूक करणे) शहाणपणाचे ठरते. पिढ्यान््पिढ्या चालत आलेल्या या भावनिक विचाराचा बहुतेक भारतीयांना विसर पडलेला दिसतो आहे. निवृत्ती किंवा रिटायरमेंट हा शब्द कानावर पडताच आजही अनेकांच्या डोळ्यांसमोर आरामदायी आयुष्य, फिरणे आणि निवांत वेळ अशी चित्रे येतात. मात्र, या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक गणिताबाबत भारतीय गाफील आहेत, असे वाटते.

कत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ॲक्सिस मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स निवृत्ती निधी निर्देशांक पाहणीनुसार (इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी आयआरआयएस) बहुतांश भारतीयांना निवृत्तीसाठी किती रक्कम लागेल, याचा निश्चित अंदाज करता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. या पाहणीतील प्रमुख मुद्दे आणि निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे-

