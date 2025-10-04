Tata Capital IPO: 'टाटा'च्या आयपीओचा धमाका! सामान्यांसाठी खुला होण्यापूर्वीच बड्या कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक

Latest New IPO: टाटा कॅपिटलच्या आयपीओची सध्या चर्चा आहे. हा आयपीओ सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खुला होण्यापूर्वीच बाजारात कमाल करीत आहे. भारतातील आणि भारताबाहेरील मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कंपनीमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केली आहे.टाटा समूहाची नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) असलेल्या टाटा कॅपिटलचा (Tata Capital) आयपीओची सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रतीक्षा आहे. या कंपनीत देशातील आणि विदेशातील दिग्गज संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. अशा गुंतवणुकीला अँकर गुंतवणूक म्हणतात..टाटा कॅपिटलने अँकर गुंतवणूकदारांकडून ४,६४२ कोटी रुपये इतका तगडा निधी उभा केला आहे. विशेष म्हणजे अँकर बुकमध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) ७०० कोटींची सर्वात मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा आकडा अँकर बुकच्या १५.०८ टक्के इतका आहे. अँकर गुंतवणूकदारांमध्ये नोमुरा इंडिया फंड, मॉर्गन स्टॅनली फंड, नॉर्वे वेल्थ फंड यांनी २ ते ३ टक्क्यांपर्यंत कंपनीचे समभाग मिळवले आहेत. .Uddhav Thackeray : शिवसेनाप्रमुख आणि श्रीकांत ठाकरे ही राम-लक्ष्मणाची जोडी, उद्धव ठाकरे; संगीतकार स्व. श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचे उद्घाटन.भारतातील मोठमोठ्या संस्थांची गुंतवणूकटाटा कॅपिटल आयपीओमध्ये भारतातील इतरही मोठ्या संस्थांनी गुंतवणूक केली आहे. यात एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ, एसबीआय लाइफ, एसबीआय जनरल, लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांनी सहभाग घेतला. यासह कोटक महिंद्रा AMC, DSP MF, ICICI प्रुडेन्शियल MF, आदित्य बिर्ला सन लाईफ AMC, HDFC AMC, निप्पॉन लाईफ, बंधन MF, एक्सिस म्युच्युअल फंड यांसारख्या कंपन्यांनी ५.०६ कोटी समभाग खरेदी केले आहे..Arattai messaging app : स्वदेशी मेसेजिंग ॲप ‘Arattai’ची क्रेझ वाढली! ; आता आनंद महिंद्रांनीही केलंय डाउनलोड.अँकर गुंतवणूकदार म्हणजे काय?सामान्यांसाठी आयपीओ खुला होण्यापूर्वी मोठमोठ्या पात्र असलेल्या संस्था त्यात गुंतवणूक करु शकतात, त्या गुंतवणूकदार संस्था म्हणजेच अँकर गुंतवणूकदार. यामध्ये पेन्शन फंड चालवणाऱ्या संस्था, म्युच्युअल फंड चालवणाऱ्या संस्थांचा समावेश असतो. या मोठ्या गुंतवणूकदारांमुळे सामान्य ग्राहकांचा आयपीओवरचा विश्वास आणखी दृढ होण्यास मदत होते. (सूचनाः बाजारातील गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.