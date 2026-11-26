Tata Sons Chairman: टाटा समूहातील अंतर्गत मतभेद आता न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. एन. चंद्रशेखरन यांच्या टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी झालेल्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान देण्यासाठी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि आर. डी. टाटा ट्रस्ट (RDTT) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र खटले दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात दोन्ही ट्रस्ट मिळून ६५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि त्यावर वार्षिक १८ टक्के व्याज मागणार आहेत..१७ सप्टेंबरच्या निर्णयावर आक्षेपटाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने १७ सप्टेंबर रोजी एन. चंद्रशेखरन यांची आणखी पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय कंपनीच्या घटनेतील (Articles of Association) कलम १२१ नुसार वैध नसल्याचा दावा ट्रस्टने केला आहे. या निर्णयाला आवश्यक असलेली ट्रस्टच्या नियुक्त संचालकांची सकारात्मक मंजुरी मिळाली नव्हती, असे त्यांचे म्हणणे आहे..Tata Group: टाटा समूहात खळबळ! रतन टाटा यांचे सख्खे भाऊ जिमी टाटा यांचे नोएल टाटांवर गंभीर आरोप; म्हणाले....या बैठकीत ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता, तर संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी समर्थन दिले होते. दोन्ही संचालकांची मते विभागल्यामुळे बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे हरीश मनवानी यांनी निर्णायक मताचा (Casting Vote) वापर करून चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या बाजूने निर्णय दिला होता..कलम १२१ वरून वादटाटा सन्सच्या घटनेतील कलम १२१ नुसार, ट्रस्टने नियुक्त केलेल्या संचालकांपैकी बहुसंख्य संचालकांची सकारात्मक मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचा ट्रस्टचा दावा आहे. केवळ संचालकांच्या एकूण मतांची संख्या किंवा अध्यक्षांच्या निर्णायक मताच्या आधारे असा निर्णय घेता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे..Tata Group: दिवाळीनंतर टायटनमधून नोएल टाटा यांची एक्झिट! 23 वर्षांनंतर पद सोडणार; टाटा समूहात पुढे काय घडणार? .ट्रस्टने सप्टेंबरमध्येही या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. २० सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ट्रस्टने पुनर्नियुक्तीचा ठराव वैध पद्धतीने मंजूर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, १७ सप्टेंबरपासून कंपनीला पाठवलेल्या पत्रव्यवहाराला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २५ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही ट्रस्टने स्वतंत्र ठरावांद्वारे कायदेशीर कारवाईला मंजुरी दिली..या प्रस्तावित खटल्यांमध्ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ५० कोटी रुपये, तर आर. डी. टाटा ट्रस्ट १५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मागणार आहे. या रकमेवर खटला दाखल केल्याच्या तारखेपासून पैसे मिळेपर्यंत वार्षिक १८ टक्के व्याजाचीही मागणी करण्यात येणार आहे. टाटा सन्स आणि कंपनीच्या सहा संचालकांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात येणार आहे..Tata Group: ट्रेंट-टायटनसह नोएल टाटा 6 कंपन्यांच्या बोर्डातून बाहेर पडणार! कारण काय? नेतृत्वाची धुरा कुणाकडे जाणार? .३० नोव्हेंबरच्या बैठकीवर लक्षटाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची पुढील बैठक ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत पुन्हा दोन्ही ट्रस्टच्या नियुक्त संचालकांमध्ये मतभेद झाल्यास अध्यक्ष निर्णायक मताचा वापर करू शकतात, अशी भीती ट्रस्टने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या बैठकीत अध्यक्षांना अशा परिस्थितीत निर्णायक मत वापरण्यापासून रोखावे, अशी तातडीची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात येणार आहे. तसेच, कलम १२१ नुसार आवश्यक मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणताही ठराव मंजूर किंवा अंमलात आणू नये, अशी मागणीही केली जाणार आहे..टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्टची सुमारे ६६ टक्के भागीदारी आहे. त्यामुळे या वादाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चंद्रशेखरन यांचा सध्याचा कार्यकाळ २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी संपणार असून, त्यांना आणखी पाच वर्षांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, पुनर्नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला हा वाद आता टाटा समूहाच्या कारभारातील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.