Tax Filing: कर प्रणालीत मोठी क्रांती! भारतात कर भरणे होणार पूर्णपणे स्वयंचलित; करदात्यांसाठी नवा डिजिटल अध्याय

Automated Tax Filing System: भारतातील सर्वात मोठे करदाते लवकरच पूर्णपणे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे कर भरण्यास सक्षम असतील. सरकार तृतीय पक्षांना त्यांच्या कर पोर्टलवर API प्रवेश देण्याची तयारी करत आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

कर भरण्याच्या आणि सरकारी कामकाज हाताळण्याच्या पद्धतीमध्ये भारत एक मोठे डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणार आहे. केंद्र सरकार आपली कर प्रणाली पूर्णपणे स्वयंचलित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून सरकार त्यांच्या कर पोर्टलच्या अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसमध्ये तृतीय-पक्ष प्रवेश प्रदान करण्याची तयारी करत आहे.

