Tax Filing: कर प्रणालीत मोठी क्रांती! भारतात कर भरणे होणार पूर्णपणे स्वयंचलित; करदात्यांसाठी नवा डिजिटल अध्याय

कर भरण्याच्या आणि सरकारी कामकाज हाताळण्याच्या पद्धतीमध्ये भारत एक मोठे डिजिटल परिवर्तन घडवून आणणार आहे. केंद्र सरकार आपली कर प्रणाली पूर्णपणे स्वयंचलित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून सरकार त्यांच्या कर पोर्टलच्या अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसमध्ये तृतीय-पक्ष प्रवेश प्रदान करण्याची तयारी करत आहे. .याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना कर भरण्यासाठी वारंवार सरकारी वेबसाइटना भेट द्यावी लागणार नाही. त्याऐवजी, त्यांच्या स्वतःच्या प्रणाली हे काम हाताळतील. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीसाठी API प्रवेश आधीच प्रदान केला आहे. आता असे वृत्त आहे की लवकरच प्रत्यक्ष कर (CBDT) आणि सीमाशुल्कांसाठीही अशीच कार्यक्षमता लागू केली जाऊ शकते. या प्रकरणाशी परिचित लोक म्हणतात की या हालचालीमुळे कर सल्लागार कंपन्या आणि तंत्रज्ञान पुरवठादारांना नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित साधने विकसित करण्याची परवानगी मिळेल..आतापर्यंत मोठ्या कंपन्यांना कर भरण्यासाठी, सूचनांना उत्तर देण्यासाठी आणि कायदेशीर बाबींचा मागोवा घेण्यासाठी विविध सरकारी पोर्टलवर अवलंबून राहावे लागत होते. जरी आज बहुतेक रिटर्न ऑनलाइन दाखल केले जात असले तरी कर अपीलांचा मागोवा घेण्यासारख्या अनेक कामांसाठी अजूनही अनेक प्रणालींमध्ये मॅन्युअल तपासणी आवश्यक आहे. या नवीन सरकारी उपक्रमामुळे मानवी हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ज्यामुळे सर्व काम तंत्रज्ञानाद्वारे करता येईल..सरकारने जारी केलेल्या एपीआयमुळे मोठ्या करदात्यांना त्यांच्या अंतर्गत लेखा प्रणाली थेट सरकारच्या कर परिसंस्थेशी जोडता येतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सल्लागार आता एआय टूल्स वापरून कमीत कमी मानवी प्रयत्नांची आवश्यकता असलेल्या प्रणाली तयार करू शकतील. उदाहरणार्थ, जेव्हा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल केले जाते, तेव्हा करदात्यांना अद्यतने तपासण्यासाठी वारंवार न्यायाधिकरणाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी लागते..API-आधारित एकत्रीकरणासह, अशा स्थिती अद्यतने थेट कंपनीच्या अंतर्गत प्रणालींमध्ये जातील. यामुळे वेळ वाचेल आणि त्रुटीची शक्यता कमी होईल. जीएसटीच्या बाबतीत, एपीआय कंपन्यांना त्यांच्या विक्रेत्यांच्या एमएसएमई स्थितीचे निरीक्षण करण्याची परवानगी देतात. यामुळे कंपन्यांना ४५ दिवसांच्या आत एमएसएमई देयके भरणे यासारख्या विशिष्ट नियमांचे पालन करण्याची खात्री करण्यास मदत होते. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे सीमाशुल्क अनुपालन देखील लक्षणीयरीत्या फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. .ऐतिहासिकदृष्ट्या, सीमाशुल्क प्रणाली जीएसटीशी पूर्णपणे एकत्रित नव्हती, ज्यामुळे आयात-निर्यात व्यवसायांसाठी लक्षणीय अडचणी निर्माण झाल्या. कन्सल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसीने सांगितले की, त्यांनी जीएसटी एपीआय वापरून आधीच एक तंत्रज्ञान उपाय विकसित केला आहे. पीडब्ल्यूसी इंडियाचे कर तंत्रज्ञान भागीदार प्रशांत अग्रवाल म्हणतात की जर सरकारने थेट कर किंवा सीमाशुल्कांसाठी एपीआय देखील प्रदान केले तर ते त्यांना त्यांच्या विद्यमान अनुप्रयोगांमध्ये एकत्रित करू शकतील. यामध्ये पॅन प्रमाणीकरण, सीमाशुल्क प्रमाणीकरण, रिटर्न फाइलिंग आणि सरकारी सूचना प्राप्त करणे यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल.