Income Tax Deadline: कर भरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! डिसेंबरमधील 'या' तारखा चुकवू नका; अन्यथा दंडासह नोटीस मिळेल

Income Tax Deadline December: डिसेंबर महिना देखील करदात्यांसाठी खूप महत्त्वाचा असणार आहे. या महिन्यात चार महत्त्वाच्या मुदती आहेत ज्या चुकवल्यास मोठा दंड होऊ शकतो.
Vrushal Karmarkar
डिसेंबर महिना पुन्हा एकदा करदात्यांसाठी गर्दीचा असणार आहे. कारण या काळात आयकर संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करावी लागतील. यामध्ये रिटर्न उशिरा भरण्यापासून ते टीडीएस आणि आगाऊ कर भरण्यापर्यंतची कामे समाविष्ट आहेत. जी सर्व करदात्यांनी डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करावीत.

