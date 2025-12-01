Income Tax Deadline: कर भरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! डिसेंबरमधील 'या' तारखा चुकवू नका; अन्यथा दंडासह नोटीस मिळेल

डिसेंबर महिना पुन्हा एकदा करदात्यांसाठी गर्दीचा असणार आहे. कारण या काळात आयकर संबंधित अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करावी लागतील. यामध्ये रिटर्न उशिरा भरण्यापासून ते टीडीएस आणि आगाऊ कर भरण्यापर्यंतची कामे समाविष्ट आहेत. जी सर्व करदात्यांनी डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करावीत..केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता असलेल्यांसाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ वरून १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. करदात्यांनी तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आणि विविध व्यावसायिक संघटनांच्या सततच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. म्हणून या तारखेपर्यंत दाखल केलेले रिटर्न वेळेवर मानले जातील. त्यावर कोणताही विलंब शुल्क किंवा दंड आकारला जाणार नाही. .Pension News: पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा! केंद्र सरकारने थेट बँकांना सुनावलं, घेतला महत्त्वाचा निर्णय.या तारखेनंतर रिटर्न दाखल करणाऱ्या करदात्यांना आयकर कायद्याच्या कलम २३४F अंतर्गत विलंब शुल्क भरावे लागेल, जे उत्पन्न आणि फाइलिंग तारखेनुसार ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत असू शकते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्राप्त झालेला फॉर्म २७सी १५ डिसेंबरपर्यंत अपलोड करणे आवश्यक आहे. सरकारी कार्यालयांनी इनव्हॉइसशिवाय केलेल्या टीडीएस आणि टीसीएस पेमेंटसाठी फॉर्म २४जी देखील सादर करणे आवश्यक आहे. आणखी एक प्रमुख काम म्हणजे २०२६-२७ च्या कर निर्धारण वर्षासाठी आगाऊ कराचा तिसरा हप्ता भरणे..ऑक्टोबरमध्ये कलम १९४-आयए, १९४-आयबी, १९४एम आणि १९४एस अंतर्गत कापलेल्या करांसाठी टीडीएस प्रमाणपत्रे देखील या तारखेपर्यंत जारी करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये केलेल्या क्लायंट कोडमध्ये बदल करण्यासाठी स्टॉक एक्सचेंजेसना फॉर्म ३बीबी सादर करणे आवश्यक आहे. करदात्यांना ३० डिसेंबर २०२५ पर्यंत अनेक महत्त्वाची कर-संबंधित कामे पूर्ण करायची आहेत. .मान्यताप्राप्त संघटनांनी नोव्हेंबर महिन्यासाठी त्यांचे क्लायंट कोड मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट दाखल करावे. याव्यतिरिक्त, नोव्हेंबरमध्ये टीडीएस कापलेल्या करदात्यांनी या तारखेपर्यंत त्यांचे टीडीएस चलन-सह-स्टेटमेंट सादर करावे. हे सुनिश्चित करते की महिन्याभरात केलेल्या सर्व कपाती योग्यरित्या नोंदवल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा हिशेब ठेवला गेला आहे. जर तुम्ही एखाद्या आंतरराष्ट्रीय गटाचा भाग असाल किंवा परदेशी कंपनीचे निवासी घटक असाल, तर तुम्ही फॉर्म ३सीईएडी सादर करणे आवश्यक आहे..Gold Rate Today : महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, खरेदी अन् विक्रीआधी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.....३१ डिसेंबर २०२५ ही कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी उशिरा किंवा सुधारित आयकर विवरणपत्रे दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही जुलै किंवा सप्टेंबरमध्ये आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख चुकवली असेल, तर ही तुमची शेवटची संधी आहे. एकंदरीत, डिसेंबर महिना करदात्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण या कालावधीत आयटीआर, टीडीएस आणि अॅडव्हान्स टॅक्स भरणे यासारखी अनेक महत्त्वाची कामे पूर्ण करावी लागतात. अगदी लहानशी चूक देखील दंड, नोटीस किंवा प्रक्रियेत विलंब होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.