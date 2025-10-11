TCS News: नोकरकपातीनंतर टीसीएसची मोठी घोषणा! कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेरिएबल पे देण्याचा निर्णय, कुणाला किती मिळणार?

नोकरकपातीच्या लाटेनंतर टीसीएसने अखेर आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. देशातील सर्वात मोठी आयटी सेवा कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्रैमासिक परिवर्तनीय भत्ता (क्यूव्हीए) जाहीर केला आहे. कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी १०० टक्के परिवर्तनीय वेतन देखील जाहीर केले आहे. त्याच वेळी, मध्यम आणि वरिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त परिवर्तनीय वेतन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे..हे कामगिरीच्या आधारे निश्चित केले जाईल. परिवर्तनीय वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्याला त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त दिले जाणारे वेतन. इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, टीसीएसचे मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुदीप कुन्नुम्मल यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे सांगितले की, "तुम्हाला हे सांगताना मला आनंद होत आहे की सी३ए ग्रेड आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक पगारवाढ २५ सप्टेंबरपासून लागू झाली आहे. ज्यापैकी उच्च कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुहेरी अंकी पगारवाढ मिळेल.".Stock Market: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार हादरणार; सोमवारी बाजारात काय होणार?.ईमेलमध्ये पुढे म्हटले आहे की, "ग्रेड सी, सी१ आणि सी२ मधील कनिष्ठ कामगारांना सामान्यतः वार्षिक वेतनवाढ आणि १०० टक्के परिवर्तनीय वेतन दोन्ही मिळते." एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, सी३ए आणि त्यावरील स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ आणि परिवर्तनीय वेतनाच्या बाबतीत वेगळी वागणूक दिली जाते..ईमेलमध्ये पुढे म्हटले आहे की, "आम्ही आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत. आमची वाढ सातत्यपूर्ण राहिली. तुमच्या योगदानाबद्दल धन्यवाद. त्रैमासिक परिवर्तनीय भत्ता (QVA) योजनेअंतर्गत येणाऱ्या C2 ग्रेड (किंवा समतुल्य) पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना QVA च्या १००% रक्कम मिळेल. C3A ग्रेड आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी, त्यांच्या व्यवसाय कामगिरीनुसार परिवर्तनीय वेतन बदलू शकते. .Tech Layoffs: टेक क्षेत्रातील 50,000 नोकऱ्या धोक्यात; TCSसह अनेक कंपन्या कर्मचारी कपातीच्या तयारीत, काय आहे कारण? .मला हे कळवताना आनंद होत आहे की या विभागासाठी एकूण QVA पेमेंट गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर तिमाहीत टीसीएसचा निव्वळ नफा ३.८% कमी होऊन ₹१२,०७५ कोटी झाला, जो मागील तिमाहीत ₹१२,७६० कोटी होता. महसूल ३.७% वाढून ₹६५,७९९ कोटी झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.