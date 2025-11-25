Sakal Money

TCS Case Fine : TCS च्या अडचणीत मोठी वाढ! अमेरिकन अपील कोर्टानेही ठोठावला ₹1,738 कोटींचा दंड; नेमक प्रकरण काय आहे?

TCS US Case : 2019 मध्ये सुरू झालेल्या केसमधील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
TCS

TCS

SAKAL

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

TCS Share Price : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) वर DXC टेक्नॉलॉजी (पूर्वीचे CSC) यांच्या ट्रेड-सीक्रेट उल्लंघनाच्या केसचा दबाव आणखी वाढला आहे. अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत TCS वर लावलेला $194 मिलियन (सुमारे ₹1,738 कोटी) दंडाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे TCS साठी कायदेशीर अडचण आणखी वाढली आहे.

Loading content, please wait...
US
Court
it company
Tata Digital
Tata Consultancy Services
TCS
Tata Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com