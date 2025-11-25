TCS Case Fine : TCS च्या अडचणीत मोठी वाढ! अमेरिकन अपील कोर्टानेही ठोठावला ₹1,738 कोटींचा दंड; नेमक प्रकरण काय आहे?

TCS Share Price : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) वर DXC टेक्नॉलॉजी (पूर्वीचे CSC) यांच्या ट्रेड-सीक्रेट उल्लंघनाच्या केसचा दबाव आणखी वाढला आहे. अमेरिकेच्या अपील न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत TCS वर लावलेला $194 मिलियन (सुमारे ₹1,738 कोटी) दंडाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे TCS साठी कायदेशीर अडचण आणखी वाढली आहे..प्रकरण काय आहे ?2019 मध्ये CSC ने TCS वर त्यांच्या मालकीचे सॉफ्टवेअर Vantage-One आणि CyberLife यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. CSC चं म्हणणं होतं की TCS ने Transamerica Life Insuranceचे 2,200 कर्मचारी 2018 मध्ये भरती केल्यानंतर त्या कंपनीला दिलेल्या सॉफ्टवेअरमधील माहिती चुकीच्या पद्धतीने वापरून स्वतःचा लाइफ इन्शुरन्स प्लॅटफॉर्म तयार केला. TCS ने मात्र सर्व आरोप नाकारले होते, पण 2024 मध्ये अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाने TCS विरोधात निर्णय देत $194 मिलियन भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता..अपील कोर्टाचा निर्णयअपील कोर्टाने जिल्हा न्यायालयाने ठरवलेली भरपाईची संपूर्ण रक्कम कायम ठेवली आहे. मात्र, एक दिलासा म्हणजे कोर्टाने आधी लागू केलेला प्रतिबंधात्मक आदेश रद्द केला आहे आणि पुन्हा तपासणी करण्यासाठी केस टेक्सास कोर्टाकडे परत पाठवली आहे. .Mukesh Ambani's CAMPA: मुकेश अंबानींच्या ‘कॅम्पा’मुळे कोक–पेप्सीची चिंता वाढली; पेप्सी–कोकची मार्केट शेअर 85% वर कोसळली! .Epic Systems प्रकरणTCS पहिल्यांदाच ट्रेड-सीक्रेटसंबंधी वादात अडकलेली नाही. यापूर्वीही Epic Systems ने TCS वर त्यांचे दस्तावेज आणि बौद्धिक संपदा चोरी केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात विस्कॉन्सिन कोर्टाने TCS वर $14 कोटी (सुमारे ₹1,166 कोटी) इतका मोठा दंड ठोठावला होता. हा वादही अनेक वर्षे चालला होता..Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .कंपनीच्या व्यवसायात स्थिरता कायम TCS वर सध्या कायदेशीर दडपण असूनही कंपनीने Q2 FY26 मध्ये स्थिर निकाल जाहीर केले. कंपनीचे उत्पन्न ₹65,799 कोटी झाले. यात दुसऱ्या तिमाहीत 3.7% वाढ झाली असून निव्वळ नफा ₹12,075 कोटी झाला. यासोबतच वर्षभरात 8.36% वाढ, ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये 25.2% वाढ आणि नेट मार्जिन 19.6% वर स्थिर राहिले आहे. या सर्व गोष्टी कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायातील स्थिरता दर्शवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.